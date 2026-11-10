Σε βαριά κλινική κατάσταση ο Δημήτρης Καλλιβωκάς μετά από ατύχημα στο σπίτι του

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο γνωστός ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, ο οποίος βρίσκεται διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ο 97χρονος ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε στο σπίτι του στην Αθήνα, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κλινική του εικόνα βαριά.

Το σοβαρό ατύχημα και η αρχική νοσηλεία

Το ατύχημα συνέβη στις 3 Νοεμβρίου, όταν ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, ο οποίος ζει μόνος του, έπεσε μέσα στο σπίτι του και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Τον εντόπισε λιπόθυμο η οικιακή βοηθός του, η οποία αμέσως ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, οδηγώντας στην άμεση διακομιδή του.

Αρχικά, ο ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί διέγνωσαν υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Μετά την αρχική νοσηλεία, ο κύριος Καλλιβωκάς πήρε εξιτήριο από το «Γεννηματάς», καθώς, όπως ανέφερε ο πνευμονολόγος Στρατής Ανδρέας, οι συνάδελφοι είχαν κρίνει την κατάστασή του σταθερή.

Η διασωλήνωση και η μεταφορά στη ΜΕΘ

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Μετά το εξιτήριο, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς προσήλθε στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων, όπου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε εκ νέου σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός εισήχθη διασωληνωμένος στις 4 Νοεμβρίου στη ΜΕΘ της Γενικής Κλινικής «Βουγιουκλάκειο» στο Αιγάλεω, όπου και νοσηλεύεται μέχρι σήμερα. Η πορεία της υγείας του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Η κλινική εικόνα σύμφωνα με τον πνευμονολόγο

Ο πνευμονολόγος Στρατής Ανδρέας, ο οποίος είναι ο γιατρός του Δημήτρη Καλλιβωκά, μίλησε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου 2026 στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, περιγράφοντας αναλυτικά την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού. «Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος, σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και υπό καταστολή, σε βαριά κλινική κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρέας.

Ο γιατρός εξήγησε ότι οι προσπάθειες των γιατρών επικεντρώνονται στη σταδιακή μείωση των κατασταλτικών φαρμάκων. Σκοπός είναι να γίνουν οι πρώτες νευρολογικές εκτιμήσεις και να διαπιστωθούν οι αντιδράσεις που θα έχει ο κύριος Καλλιβωκάς, καθώς βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.

Το αιμάτωμα και ο άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του

Ο κύριος Ανδρέας τόνισε τη σοβαρότητα του υποσκληριδίου αιματώματος που διαγνώστηκε στον ηθοποιό, περιγράφοντάς το ως «μεγάλο». Ανέφερε επίσης ότι οι γιατροί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με φαρμακευτική αγωγή, καθώς, δεδομένης της κλινικής του εικόνας, δεν μπορεί να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση.

«Η κατάστασή του είναι πάρα πολύ σοβαρή και κινδυνεύει άμεσα η ζωή του», υπογράμμισε ο πνευμονολόγος. Παρόλο που ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είναι 97 ετών, ο γιατρός διευκρίνισε ότι «η ηλικία παίζει ρόλο αλλά δεν είναι το προέχον ζήτημα η ηλικία», υποδηλώνοντας ότι η σοβαρότητα του αιματώματος είναι ο κύριος παράγοντας ανησυχίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit