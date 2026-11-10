Έργο 3,2 δισ. δολαρίων στη Χιλή μεταφέρει νερό από τον Ειρηνικό στις Άνδεις

Ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία χαλκού στον κόσμο, το Collahuasi, χρειάζεται νερό για να συνεχίσει τη λειτουργία του, και η λύση βρίσκεται σε ένα γιγαντιαίο έργο που αναπτύσσεται μέσα στην έρημο Ατακάμα της Χιλής. Το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα, με επένδυση που ξεπερνά τα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει ως στόχο να μεταφέρει νερό από τον Ειρηνικό Ωκεανό μέχρι τις εγκαταστάσεις της μεταλλευτικής εταιρείας στις Άνδεις, σε υψόμετρο περίπου 4.400 μέτρων.

Το φιλόδοξο εγχείρημα στην Ατακάμα

Το σχέδιο αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα μεταφοράς νερού στη Νότια Αμερική. Ο κύριος σκοπός του είναι να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του ορυχείου Collahuasi για τις επόμενες δύο δεκαετίες. Η περιοχή της Ατακάμα, όπου βρίσκεται το ορυχείο, είναι μία από τις πιο άνυδρες περιοχές του πλανήτη, καθιστώντας την εξασφάλιση νερού κρίσιμη για τη βιομηχανική δραστηριότητα.

Η επένδυση, που υπολογίζεται σε περισσότερα από 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια, περιλαμβάνει μια μονάδα αφαλάτωσης, έναν αγωγό μήκους περίπου 194 χιλιομέτρων και ένα σύστημα πέντε αντλιοστασίων. Παρά τη σημαντική πρόοδο στην κατασκευή, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου έχει βρεθεί στο επίκεντρο δικαστικής διαμάχης, γεγονός που περιπλέκει την ολοκλήρωσή του.

Η διαδρομή του νερού από τον Ειρηνικό

Το σημείο εκκίνησης του σχεδίου βρίσκεται στο Puerto Patache, στις ακτές του Ειρηνικού, στην περιοχή Ταραπακά της βόρειας Χιλής. Εκεί κατασκευάζεται η μονάδα αφαλάτωσης, η οποία θα αναλαμβάνει τη μετατροπή του θαλασσινού νερού σε κατάλληλο για τις ανάγκες της εξόρυξης. Η προβλεπόμενη δυναμικότητα αυτής της μονάδας φτάνει τα 1.050 λίτρα ανά δευτερόλεπτο.

Από το Puerto Patache ξεκινά η πραγματικά δύσκολη διαδρομή του νερού. Θα πρέπει να διανύσει σχεδόν 200 χιλιόμετρα μέσα από την έρημο Ατακάμα, μια από τις πιο ξηρές περιοχές της Γης, πριν αρχίσει την ανάβαση προς τις ορεινές εγκαταστάσεις.

Ανάβαση στις Άνδεις και τεχνικές προκλήσεις

Για να καλυφθεί η μεγάλη υψομετρική διαφορά, το σύστημα έχει σχεδιαστεί με πέντε αντλιοστάσια. Αυτά τα αντλιοστάσια είναι απαραίτητα για να δημιουργήσουν την πίεση που απαιτείται ώστε το νερό να φτάσει στον τελικό προορισμό του, σε υψόμετρο περίπου 4.400 έως 4.600 μέτρων στις Άνδεις. Το έργο κατασκευάζεται από την εταιρεία Techint.

Εκτός από τον αγωγό και τα αντλιοστάσια, το έργο περιλαμβάνει επίσης δεξαμενές αποθήκευσης και έναν σταθμό μεταφοράς. Ο σταθμός μεταφοράς θα διαθέτει δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 49.000 κυβικών μέτρων, εξασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων νερού που θα κινούνται μέσα στο σύστημα. Η εγκατάσταση θα έχει αρχική δυνατότητα μεταφοράς περίπου 1.100 λίτρων το δευτερόλεπτο.

Η σημασία του έργου για την εξόρυξη χαλκού

Η Χιλή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς χαλκού παγκοσμίως. Ωστόσο, η εξόρυξη σε περιοχές όπως η Ατακάμα αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα: την έλλειψη νερού. Η διαδικασία εξόρυξης και επεξεργασίας του μεταλλεύματος απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού, την ώρα που οι διαθέσιμοι υδάτινοι πόροι της περιοχής είναι περιορισμένοι.

Μέσω του έργου C20+, η Collahuasi επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από τα αποθέματα γλυκού νερού της ενδοχώρας. Η αξιοποίηση αφαλατωμένου θαλασσινού νερού θεωρείται βασικό κομμάτι του σχεδιασμού της εταιρείας, καθώς επιτρέπει στη βιομηχανική δραστηριότητα να συνεχιστεί χωρίς να ασκείται η ίδια πίεση στους τοπικούς υδάτινους πόρους, εξασφαλίζοντας τη λειτουργία του ορυχείου για τις επόμενες δύο δεκαετίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta