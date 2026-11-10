Η παιδική παράσταση «Απαγορεύονται τα Χριστούγεννα» του Γιώργου Τσαγκαράκη έρχεται στο Θέατρο Arroyo

Μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη ιστορία, με τίτλο «Απαγορεύονται τα Χριστούγεννα» και την υπογραφή του Γιώργου Τσαγκαράκη, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Arroyo στην Αθήνα. Η πρεμιέρα της παράστασης έχει οριστεί για τις 29 Νοεμβρίου, προσφέροντας στο κοινό μια νέα οπτική για την πιο γιορτινή περίοδο του χρόνου.

Η παιδική αυτή παραγωγή υπόσχεται να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε έναν κόσμο όπου η μαγεία συναντά την πραγματικότητα, μέσα από μια ιστορία που μιλά για την επιμονή και την ελπίδα. Το έργο παρουσιάζει μια μοναδική προσέγγιση στα Χριστούγεννα, εστιάζοντας στην αξία της χαράς και της συντροφικότητας.

Η υπόθεση της παράστασης

Η κεντρική ιδέα της παράστασης περιστρέφεται γύρω από μια πραγματικότητα όπου, εδώ και πολλά χρόνια, τα Χριστούγεννα έχουν απαγορευτεί. Σε αυτόν τον κόσμο, τα στολίδια έχουν εξαφανιστεί, τα κάλαντα δεν ακούγονται πια, ενώ ακόμα και τα γέλια και οι χαρές αποτελούν απαγορευμένες εκφράσεις. Το μόνο συναίσθημα που επιτρέπεται να κυριαρχεί είναι η μοναξιά, δημιουργώντας ένα κλίμα θλίψης και σιωπής.

Ωστόσο, μέσα σε αυτή την κατάσταση, αναδύεται η Χαρά, ένα μικρό κοριτσάκι που αρνείται να συμβιβαστεί με την απαγόρευση. Η Χαρά επιδεικνύει μια ισχυρή αντίσταση και αποφασίζει να αναλάβει δράση. Ξεκινά ένα ταξίδι, έχοντας ως συνοδοιπόρους της ένα χριστουγεννιάτικο σκιάχτρο και ένα κοράκι που λειτουργεί ως φύλακας. Ο στόχος τους είναι να βρουν τον τρόπο να επαναφέρουν τα Χριστούγεννα και τη χαρά στον κόσμο, αψηφώντας τις απαγορεύσεις και την κυρίαρχη μοναξιά.

Ένα μήνυμα για τη συλλογικότητα και την επιμονή

Η παράσταση «Απαγορεύονται τα Χριστούγεννα» δεν είναι απλώς μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, αλλά φέρει και ένα βαθύτερο μήνυμα. Μέσα από την πλοκή και τις περιπέτειες των χαρακτήρων, διδάσκει σημαντικές αξίες στο κοινό. Συγκεκριμένα, αναδεικνύει τη σημασία της συλλογικότητας, τονίζοντας πως η συνεργασία και η ενότητα είναι απαραίτητες για την επίτευξη κοινών στόχων.

Επιπλέον, το έργο υπογραμμίζει την αξία του θάρρους, δείχνοντας ότι η τόλμη να αντισταθεί κανείς σε όσα θεωρεί άδικα είναι καθοριστική. Τέλος, προβάλλει την επιμονή ως βασικό στοιχείο για να ζήσουμε χαρούμενοι, καθώς η προσπάθεια και η αδιάκοπη αναζήτηση της χαράς, ακόμα και κάτω από αντίξοες συνθήκες, είναι αυτό που οδηγεί στην ευτυχία.

Ζωντανή μουσική και πρωτοποριακή σκηνοθεσία

Η θεατρική εμπειρία ενισχύεται από τη ζωντανή μουσική και τα τραγούδια που εκτελούνται επί σκηνής. Αυτά τα στοιχεία δεν λειτουργούν απλώς ως συνοδευτικά, αλλά ενσωματώνονται στην αφήγηση, συνεχίζοντας την ιστορία και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ταξιδεύει τόσο τους ηθοποιούς όσο και το κοινό. Η μουσική συμβάλλει στη δημιουργία μιας κοινής εμπειρίας, όπου ο ρυθμός και οι μελωδίες γίνονται μέρος της αφήγησης.

Η σκηνοθεσία της παράστασης αξιοποιεί τη φαντασία ως βασική πυξίδα, ενώ η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μεταμόρφωση του σκηνικού. Το σκηνικό μετατρέπεται συνεχώς σε ένα ιδιότυπο θέατρο σκιών, όπου λαϊκά στοιχεία συναντούν σύγχρονα μέσα. Αυτή η συνύπαρξη δημιουργεί έναν παράξενο κόσμο, όπου η μαγεία συναντά την πραγματικότητα και η ιστορία τη φαντασία, προσφέροντας ένα οπτικά εντυπωσιακό και πρωτότυπο θέαμα.

Συντελεστές και καλλιτεχνική ομάδα

Στους βασικούς ρόλους της παράστασης «Απαγορεύονται τα Χριστούγεννα» συμμετέχουν οι ηθοποιοί Νικολία Βουκελάτου, Σοφία Σίμου και Φιλύρα Φίλιππα. Η Φιλύρα Φίλιππα αναλαμβάνει επίσης τον ρόλο του μουσικού επί σκηνής, συμβάλλοντας ενεργά στην ατμόσφαιρα του έργου με τη ζωντανή της παρουσία.

Ένα ξεχωριστό στοιχείο της παραγωγής είναι η συμμετοχή της Λίλας Καφαντάρη, η οποία έχει χαρίσει τη φωνή της στο «μαγικό αστέρι», προσθέτοντας μια ιδιαίτερη πινελιά στην αφήγηση και ενισχύοντας τον μαγικό χαρακτήρα της ιστορίας.

Πληροφορίες για την παράσταση

Η παράσταση φιλοξενείται στο Θέατρο Arroyo, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 128, στην Αθήνα, σε μια περιοχή εύκολα προσβάσιμη με το Μετρό (στάση Κεραμεικός). Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 29 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 10 Ιανουαρίου, με προγραμματισμένες εμφανίσεις στις 13:30.

Επιπλέον, προβλέπονται καθημερινές παραστάσεις για σχολεία και συλλόγους, προσφέροντας τη δυνατότητα σε περισσότερους να παρακολουθήσουν το έργο. Η γενική είσοδος των εισιτηρίων ανέρχεται στα 15€, ενώ προβλέπονται μειωμένες τιμές στα 10€ για ανέργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και άτομα άνω των 65 ετών. Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας ticketservices.gr, ενώ για κρατήσεις μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 6934654289. Η διάρκεια της παράστασης είναι 60 λεπτά, χωρίς διάλειμμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki