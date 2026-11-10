Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους». Η υπόθεση φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Μεταξύ των προσώπων που κλήθηκαν να απολογηθούν είναι ο γνωστός ηθοποιός και πρώην μοντέλο, Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται ως «αχυράνθρωπος».

Οι απολογίες για το κύκλωμα

Συνολικά, σήμερα είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν επτά πρόσωπα από τα 16 που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της υπόθεσης. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται επιχειρηματίες και λογιστές, οι οποίοι φέρονται να είχαν ρόλο στο κύκλωμα. Ο Ερρίκος Πετιλόν ήταν ο πρώτος που πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου για να δώσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων.

Το κύκλωμα, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσε με τη χρήση εταιρειών-βιτρινών και «αχυρανθρώπων», προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημία στο ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, η οποία υπολογίζεται σε περισσότερα από 206 εκατομμύρια ευρώ.

Η άρνηση κατηγοριών από τον Ερρίκο Πετιλόν

Ο Ερρίκος Πετιλόν, κατά την απολογία του, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Μέσω απολογητικού υπομνήματος, ισχυρίστηκε ότι έχει πέσει θύμα εξαπάτησης. «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο 65χρονος ηθοποιός τόνισε επίσης ότι δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορουμένους του, με μία μόνο εξαίρεση. Η εξαίρεση αυτή αφορά μία γυναίκα, η οποία, όπως ανέφερε, του ζήτησε να της δώσει τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Προσωπικές δυσκολίες και οικονομική ευαλωτότητα

Στην απολογία του, ο Ερρίκος Πετιλόν αναφέρθηκε εκτενώς στις προσωπικές του δυσκολίες, δηλώνοντας: «Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση». Περιέγραψε τα προβλήματα που προκάλεσε στη ζωή του η χρήση ουσιών, γεγονός που τον οδήγησε να αναζητήσει αλλαγή περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι έφυγε από την Αθήνα και μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να απεμπλακεί από τα κυκλώματα των χρηστών. Ο ίδιος περιέγραψε τον εαυτό του ως οικονομικά ευάλωτο, μια κατάσταση που τον έκανε να αποδεχτεί διάφορες προτάσεις για να αναλάβει ρόλο διαχειριστή σε καταστήματα εστίασης.

Ο ρόλος του ως διαχειριστής και οι απολαβές

Παρόλο που φέρεται να αποδέχτηκε προτάσεις για να γίνει διαχειριστής σε επιχειρήσεις εστίασης, ο Ερρίκος Πετιλόν σημείωσε ότι ποτέ δεν εκτέλεσε οποιονδήποτε διαχειριστικό έλεγχο. Επίσης, υποστήριξε ότι ποτέ δεν είχε ενημερωθεί για τυχόν οφειλές που είχαν δημιουργηθεί στο όνομά του από αυτές τις δραστηριότητες.

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι εμφανιζόταν στις επιχειρήσεις αποκλειστικά για να πληρωθεί. Οι μηνιαίες απολαβές του κυμαίνονταν μεταξύ 500 και 600 ευρώ, ποσό το οποίο, όπως δήλωσε, το λάμβανε ακόμα και από κάποιον σερβιτόρο. «Ποτέ δεν με είχε ενημερώσει κανείς για τυχόν οφειλές που έχουν δημιουργηθεί στο όνομά μου, ούτε βέβαια είχα ενδιαφερθεί ποτέ ο ίδιος καθώς βρισκόμουν σε μόνιμη σύγχυση για το τι θα κάνω με τη ζωή μου και τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσής μου», κατέληξε στην απολογία του.

Με πληροφορίες από: News.gr