Νέο κύμα κλήσεων για τους χειραγωγημένους αγώνες στο μπάσκετ

Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση των χειραγωγημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς τέσσερα νέα πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας αναμένεται να κληθούν τις επόμενες ημέρες από τον ανακριτή. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την εξέταση τριών διαιτητών ως μαρτύρων από τον ανακριτή κ. Μέττο, σηματοδοτώντας έναν νέο κύκλο καταθέσεων με στόχο τη διαλεύκανση όλων των πτυχών του κυκλώματος. Δεν αποκλείεται να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις, ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν.

Συνεχίζεται η έρευνα του ανακριτή

Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση των χειραγωγημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μετά τους τρεις διαιτητές που εξετάστηκαν χθες ως μάρτυρες από τον ανακριτή κ. Μέττο, αναμένεται να κληθούν τις επόμενες ημέρες ακόμη τέσσερα πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας. Αυτή η κινητικότητα αποτελεί μέρος ενός νέου κύκλου καταθέσεων, με τις αρχές να επιδιώκουν να φωτίσουν όλες τις πτυχές της δράσης του κυκλώματος και να διασταυρώσουν τα στοιχεία που έχουν ήδη περιέλθει σε γνώση τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόθεση του ανακριτή είναι να καλέσει αυτούς τους τέσσερις διαιτητές, καθώς τα ονόματά τους φέρονται να προκύπτουν από καταθέσεις και άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις από αυτούς τους διαιτητές φέρεται να σταμάτησαν να εμφανίζονται στους ορισμούς της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) αμέσως μετά τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στα τέλη Οκτωβρίου.

Τα πιθανά σενάρια για τους νέους κληθέντες

Οι τέσσερις διαιτητές που αναμένεται να κληθούν αντιμετωπίζουν διάφορα ενδεχόμενα όσον αφορά τη νομική τους θέση. Ένα από τα σενάρια είναι να κληθούν ως μάρτυρες. Σε αυτή την περίπτωση, θα τους ζητηθεί να καταθέσουν όσα γνωρίζουν σχετικά με το παρασκήνιο των ορισμών των αγώνων, τον τρόπο λειτουργίας της διαιτησίας και τυχόν πιέσεις ή προσεγγίσεις που μπορεί να δέχθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι καταθέσεις τους θα συμβάλουν στην αξιολόγηση των ήδη υπαρχουσών μαρτυριών και στην περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να τους ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη, εφόσον κριθεί από τα νεότερα στοιχεία ότι εμπλέκονται ποινικά στην υπόθεση. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα κληθούν να απολογηθούν ως κατηγορούμενοι, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος. Υπάρχει επίσης και ένα τρίτο ενδεχόμενο, είτε και οι τέσσερις είτε ορισμένοι από αυτούς, να κληθούν εξαρχής ως κατηγορούμενοι, ανάλογα με τη βαρύτητα των στοιχείων που θα προκύψουν εις βάρος τους.

Ο «σεισμός» στο ελληνικό μπάσκετ

Η τρέχουσα κινητικότητα των δικαστικών αρχών αποτελεί συνέχεια της μεγάλης δικαστικής επιχείρησης που έχει προκαλέσει «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος κύκλος απολογιών των βασικών κατηγορουμένων για το κύκλωμα που φέρεται να επηρέαζε αποτελέσματα αγώνων ολοκληρώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου. Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε μέσω δωροδοκιών, δωροληψιών και υποσχέσεων για επαγγελματικά οφέλη, αλλοιώνοντας την ακεραιότητα των αγώνων.

Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, τέσσερις κατηγορούμενοι είχαν κριθεί προφυλακιστέοι, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, τον συνεργάτη του, Γιώργο Μαυραγάνη, καθώς και τους διαιτητές Πέτρο Παπαπέτρου και Ηλία Κορομηλά. Στην κατοχή του Πέτρου Παπαπέτρου είχαν εντοπιστεί μεγάλα χρηματικά ποσά, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών.

Περιοριστικοί όροι και ευρύτητα της δικογραφίας

Εκτός από τις προφυλακίσεις, είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι σε δύο ακόμη γνωστούς διαιτητές. Συγκεκριμένα, η Βάσω Τσαρούχα και ο Αναστάσιος Πηλοΐδης τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, γνωστή ως «βραχιολάκι». Αυτά τα μέτρα υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα των κατηγοριών και την αποφασιστικότητα των δικαστικών αρχών να διερευνήσουν την υπόθεση σε βάθος.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, περιλαμβάνοντας δεκάδες περιπτώσεις αγώνων που φέρονται να έχουν χειραγωγηθεί. Επιπλέον, στην υπόθεση εμπλέκονται περίπου 50 πρόσωπα, γεγονός που καθιστά την έρευνα ιδιαίτερα πολύπλοκη και χρονοβόρα. Οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την εργασία τους, διευρύνοντας τον κύκλο των προσώπων που θα κληθούν να καταθέσουν ή να απολογηθούν, καθώς φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis