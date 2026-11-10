Το διπλωματικό παιχνίδι των λέξεων για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο

Ένα ιδιότυπο διπλωματικό παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Η πολιτική φαίνεται να επιχειρεί να αποτρέψει μια αναμέτρηση, χρησιμοποιώντας, με ιδιαίτερη προσοχή, τις λέξεις στις ανακοινώσεις. Ωστόσο, πίσω από τις διπλωματικές διατυπώσεις, παραμένει το κρίσιμο ερώτημα αν η ένταση θα περιοριστεί σε αυτό το επίπεδο ή αν υπάρχει κίνδυνος να μεταφερθεί στο πεδίο, με ένα θερμό επεισόδιο.

Το παιχνίδι των διπλωματικών διατυπώσεων

Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής προσπάθειας, όροι όπως «άδεια», «προφορική ή γραπτή ενημέρωση», «συναίνεση», «NAVTEX» και «ρηματική διακοίνωση» αποκτούν ειδικό βάρος στην περιοχή. Η ελληνική κυβέρνηση επιμένει ότι εξέδωσε την άδεια για τις εργασίες του καλωδίου και ότι δεν ζήτησε την έγκριση της Τουρκίας για αυτή την ενέργεια. Από την πλευρά της, η Γαλλία φέρεται να ενημέρωσε την Άγκυρα για τις προγραμματισμένες έρευνες, αν και το πλήρες περιεχόμενο της σχετικής διπλωματικής διακοίνωσης δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η Τουρκία, μέσω του υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, δηλώνει ότι «όλα είναι καλά», ενώ μπορεί να παρουσιάσει τη διπλωματική επαφή ως ένδειξη ότι η θέση της λαμβάνεται υπόψη. Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει ένα σκηνικό όπου όλοι μπορούν να εμφανιστούν ότι κέρδισαν κάτι, χωρίς κανείς να έχει υποχωρήσει επισήμως, προτού καν ξεκινήσει η αποστολή του γαλλικού σκάφους.

Η ελληνική αδειοδότηση και η NAVTEX

Η ελληνική πλευρά έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης για την επανέναρξη των ερευνών βυθού, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου Great Sea Interconnector. Συγκεκριμένα, στις 6 Νοεμβρίου, εκδόθηκε η NAVTEX 1411/26 από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού.

Η εν λόγω NAVTEX έχει ισχύ έως τις 6 Μαρτίου 2027, δεσμεύοντας τις θαλάσσιες περιοχές όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι έρευνες. Η έκδοση της NAVTEX αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του έργου, σηματοδοτώντας την έναρξη των επιχειρησιακών διαδικασιών μετά την ολοκλήρωση των διπλωματικών και γραφειοκρατικών σταδίων.

Οι κινήσεις Γαλλίας και Τουρκίας

Στο ίδιο πλαίσιο, η Γαλλία προχώρησε σε μια κίνηση ενημέρωσης προς την Τουρκία σχετικά με τις προγραμματισμένες έρευνες. Η ενέργεια αυτή, αν και το περιεχόμενό της παραμένει διπλωματικό μυστικό, επιτρέπει στην Τουρκία να επικαλεστεί τη διπλωματική επικοινωνία ως πολιτική επιβεβαίωση της δικής της σημασίας και των οριοθετήσεών της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, με τη δήλωση ότι «όλα είναι καλά», επιδιώκει να διατηρήσει μια εικόνα ηρεμίας και αποδοχής της κατάστασης, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων. Αυτή η στάση επιτρέπει στην Άγκυρα να διαχειριστεί την κατάσταση, παρουσιάζοντας την ενημέρωση ως αναγνώριση των θέσεών της.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Στην Ελλάδα, η αντιπολίτευση αντέδρασε έντονα σε αυτή τη διπλωματική διαχείριση του ζητήματος. Η αντίδραση αυτή θεωρείται δικαιολογημένη, καθώς το γαλλικό κείμενο της διπλωματικής διακοίνωσης παραμένει ακόμη ένα διπλωματικό μυστικό. Το περιεχόμενο και οι ακριβείς λέξεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το κείμενο δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, προκαλώντας ερωτήματα και ανησυχίες σχετικά με τις λεπτομέρειες της ενημέρωσης και τις πιθανές επιπτώσεις της.

Από τις λέξεις στην επιχειρησιακή πραγματικότητα

Το κρίσιμο ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτή η ισορροπία των λέξεων θα αντέξει όταν η διπλωματική διατύπωση συναντήσει την επιχειρησιακή πραγματικότητα. Αυτό αναμένεται να συμβεί όταν το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo βρεθεί στην περιοχή των ερευνών.

Η περιοχή αυτή βρίσκεται ανατολικά της Κάσου και στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη προς την Κάρπαθο. Εκεί, το «όλα καλά» θα πρέπει να αποδειχθεί κάτι περισσότερο από μια βολική διατύπωση, καθώς η παρουσία του πλοίου θα μεταφέρει το διπλωματικό τεστ σε επιχειρησιακό επίπεδο στη θάλασσα.

Με πληροφορίες από: Topontiki