Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των κατηγορουμένων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής-μαμούθ στη Θεσσαλονίκη, με τον ηθοποιό και μοντέλο Ερρίκο Πετιλόν να είναι ο πρώτος που πέρασε το κατώφλι της 3ης ειδικής ανακρίτριας την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026. Ο κ. Πετιλόν, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε ρόλο «αχυρανθρώπου» στην υπόθεση, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης εν αγνοία του. Κατά την απολογία του, περιέγραψε τις συνθήκες που τον οδήγησαν να δώσει τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet σε μια γυναίκα, χωρίς να γνωρίζει τις πραγματικές της προθέσεις.

Η απολογία του Ερρίκου Πετιλόν

Ο Ερρίκος Πετιλόν, κατά την απολογία του, δήλωσε πως δεν γνωρίζει κανέναν από τους συγκατηγορούμενους του, παρά μόνο μία γυναίκα στην οποία είχε δώσει τους κωδικούς του Taxisnet. Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δε γνώριζα κανένα από τους συγκατηγορούμενους παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να δώσω τους κωδικούς μου taxis. Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδόθηκαν δεν ταιριάζουν στην προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν εδώ».

Ο συνήγορος του Ερρίκου Πετιλόν, Όθωνας Παπαδόπουλος, υπογράμμισε έξω από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης ότι ο ηθοποιός αρνείται τις κατηγορίες. Επίσης, τόνισε ότι ένα μεγάλο μέρος της οφειλής που φέρεται να υπήρχε προς το Δημόσιο βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης και οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά από τους πραγματικούς οφειλέτες.

Οι ισχυρισμοί για εξαπάτηση και τα προσωπικά προβλήματα

Στην απολογία του, ο Ερρίκος Πετιλόν περιέγραψε λεπτομερώς την ψυχική και οικονομική του κατάσταση το 2023, η οποία, όπως είπε, τον κατέστησε ευάλωτο. Ανέφερε ότι αντιμετώπιζε βαρύτατα προβλήματα υγείας και λόγω της χρήσης ουσιών, βρισκόταν στα πρόθυρα κρίσης. Την περίοδο εκείνη, λόγω της σύγχυσης και της συστηματικής χρήσης ουσιών, ήταν αδύνατο και παντελώς ανίκανος να ανεύρει υπό αυτές τις συνθήκες εργασία, με συνέπεια να ζει στα όρια της φτώχειας, μόνο από επιδόματα.

Τότε, όπως υποστήριξε, γνώρισε τον αδερφό της Π.Ι. μέσω συναναστροφής στο πλαίσιο χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Ο αδερφός της του πρότεινε την αδερφή του, η οποία τον «κορόιδεψε», ζητώντας του τους κωδικούς του Taxisnet με αντάλλαγμα να του καταβάλλει μηνιαίως ένα χρηματικό ποσό. Ο κ. Πετιλόν, όντας ευάλωτος λόγω της παντελούς έλλειψης χρημάτων, της διαρκούς ανάγκης εξασφάλισης της δόσης του και της ανάγκης ανεύρεσης ενός τρόπου βιοπορισμού, δελεάστηκε από την πρότασή της και δέχτηκε χωρίς να σκεφτεί ότι υπήρχε η πιθανότητα εμπλοκής του σε οφειλές απέναντι στην εφορία.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η γυναίκα τον πρόσθεσε ως διαχειριστή σε δύο εταιρείες και του κατέβαλε χρήματα. Όταν ενημερώθηκε ότι είχαν δημιουργηθεί οφειλές στην εφορία στο όνομά του και ζήτησε να αποχωρήσει από τις εταιρείες, εκείνη εξαφανίστηκε και παρά τις προσπάθειές του δεν κατάφερε να την εντοπίσει. Ο ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι το πρώτο εξάμηνο του 2023 κατάφερε να κόψει τη χρήση ουσιών και ότι η μετάβασή του στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα έγινε κατόπιν παρότρυνσης της συντρόφου του, προκειμένου να απεμπλακεί από τα κυκλώματα των χρηστών.

Η εμπλοκή των λογιστικών γραφείων και οι «εταιρείες βιτρίνες»

Το κατηγορητήριο στην υπόθεση είναι «βαρύ» και χαρακτηρίζει τα λογιστικά γραφεία ως δεξαμενές «αχυρανθρώπων». Από αυτά τα γραφεία, φέρεται ότι τα μέλη του κυκλώματος έβρισκαν τους ανθρώπους που θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές και συνέταιροι των εταιρειών. Ο σκοπός ήταν να μην καταβάλλονται οφειλές στο Δημόσιο, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1283 κατηγορούμενους και 917 εταιρείες βιτρίνες. Οι συνολικές οφειλές που φτάνουν τα 206 εκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύουν το μέγεθος του κυκλώματος φοροδιαφυγής που εξαρθρώθηκε.

Η εξέλιξη των απολογιών και το μέγεθος της υπόθεσης

Πέρα από τον Ερρίκο Πετιλόν, σήμερα απολογούνται ακόμη ένας λογιστής και τρεις ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης ή καταστημάτων εστίασης. Ο αρχικός προγραμματισμός ήταν να απολογηθούν έξι άτομα, ωστόσο ένας βασικός κατηγορούμενος λογιστής εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο χθες και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θέση των λογιστών είναι αρνητική ως προς το κατηγορητήριο. Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης φαίνεται να παραδέχονται μέρος του κατηγορητηρίου, αλλά επιμένουν ότι πρόκειται μόνο για φοροδιαφυγή και όχι για το σύνολο των κατηγοριών που τους αποδίδονται.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit