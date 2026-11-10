Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Ελασσόνα: Πάνω από 250 κρούσματα σε τρεις ημέρες

Περισσότερα από 250 περιστατικά γαστρεντερίτιδας καταγράφηκαν στην Ελασσόνα μέσα σε διάστημα τριών ημερών, προκαλώντας ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση πολιτών στο Κέντρο Υγείας της περιοχής. Η κατάσταση αυτή έχει θέσει σε συναγερμό τις υγειονομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν εντατικούς ελέγχους για να διαπιστώσουν την αιτία της έξαρσης. Παράλληλα, το προσωπικό του Κέντρου Υγείας καλείται να διαχειριστεί έναν μεγάλο όγκο περιστατικών, ενώ αρκετοί ασθενείς αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα στο σπίτι τους.

Η εικόνα των περιστατικών στο κέντρο υγείας

Η προσέλευση πολιτών στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας ήταν ιδιαίτερα αυξημένη τις τελευταίες ημέρες, με περισσότερα από 250 περιστατικά γαστρεντερίτιδας να καταγράφονται μέσα σε ένα διάστημα μόλις τριών ημερών. Ο συντονιστής του Κέντρου Υγείας, Κωνσταντίνος Βατάλης, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία που αποτυπώνουν την πίεση που δέχτηκε η δομή. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, εξετάστηκαν 111 άτομα, εκ των οποίων τα 85 εμφάνιζαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως διάρροια, έμετο και πυρετό.

Το Σάββατο, η προσέλευση παρέμεινε υψηλή, με 90 πολίτες να προσέρχονται για εξέταση, και 72 από αυτούς να αφορούν περιστατικά της συγκεκριμένης νόσου. Την Κυριακή, εξετάστηκαν 80 άτομα, από τα οποία τα 51 παρουσίαζαν σχετικά συμπτώματα. Παρότι η ημερήσια εικόνα έδειχνε μια σταδιακή αποκλιμάκωση στον αριθμό των νέων περιστατικών, ο συνολικός αριθμός των ασθενών παρέμενε υψηλός, δημιουργώντας σημαντική επιβάρυνση στο προσωπικό. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Βατάλης, νόσησαν και εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί κρούσματα μεταξύ των γιατρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί ασθενείς αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα στο σπίτι, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθούν τη δομή.

Εντατικοί έλεγχοι στο δίκτυο ύδρευσης

Μετά την έξαρση των περιστατικών, ο Δήμος Ελασσόνας προχώρησε σε άμεσες ενέργειες για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού. Δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ελασσόνας (ΔΕΥΑ Ελασσόνας). Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων σε δείγματα νερού δεν έδειξαν ευρήματα που να τεκμηριώνουν σύνδεση με τα περιστατικά γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί.

Οι έλεγχοι, ωστόσο, συνεχίζονται αδιάκοπα. Όπως δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Αδριαννή Κομνηνά, δείγματα ελήφθησαν όχι μόνο από το δίκτυο ύδρευσης της Ελασσόνας, αλλά και από τις γειτονικές περιοχές της Γαλανόβρυσης και του Στεφανόβουνου, επεκτείνοντας το πεδίο της έρευνας. Νέες δειγματοληψίες αναμένονταν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης παρακολούθησης και διερεύνησης της κατάστασης από τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πόσιμου νερού.

Η ενημέρωση του ΕΟΔΥ και το ενδεχόμενο ιογενούς έξαρσης

Ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας, επιβεβαίωσε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) είχε ενημερωθεί για την κατάσταση από την περασμένη Παρασκευή, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση και διερεύνηση της έξαρσης. Ο κ. Γάτσας ανέφερε, επίσης, ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας να οφείλεται σε ιογενή αιτία.

Αυτή η εκτίμηση βασίζεται και σε προηγούμενες εμπειρίες, καθώς ανάλογα περιστατικά έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή και στο παρελθόν. Τότε, οι αναλύσεις που είχαν διεξαχθεί δεν είχαν καταδείξει κανένα πρόβλημα στην ποιότητα του νερού, ενισχύοντας την υπόθεση μιας ιογενούς αιτίας. Οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν τους ελέγχους και τις έρευνες μεθοδικά, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τόσο η ακριβής αιτία όσο και η έκταση της έξαρσης, διασφαλίζοντας την υγεία των κατοίκων της Ελασσόνας.

Με πληροφορίες από: Topontiki