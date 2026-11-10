Η Θεσσαλονίκη τίμησε την 88η επέτειο θανάτου του Κεμάλ Ατατούρκ με πλήθος επισκεπτών

Εκατοντάδες Τούρκοι τουρίστες κατέκλυσαν σήμερα τη Θεσσαλονίκη, συρρέοντας στο σπίτι-μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, προκειμένου να τιμήσουν την 88η επέτειο από τον θάνατο του ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας. Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη συμβολή των οδών Αποστόλου Παύλου και Αγίου Δημητρίου, στο κτίριο όπου φέρεται να γεννήθηκε ο Κεμάλ, για να αποτίσει φόρο τιμής στον αναμορφωτή της Τουρκίας. Οι εκτιμήσεις των φορέων του τουρισμού κάνουν λόγο για συνολικά 2.000-2.500 Τούρκους που θα βρεθούν στην πόλη σήμερα.

Η εκδήλωση μνήμης και η μεγάλη προσέλευση

Η εκδήλωση μνήψης προς τιμήν του επονομαζόμενου ως πατέρα των Τούρκων ξεκίνησε στις 09:05, ώρα που λέγεται ότι απεβίωσε ο Τούρκος ηγέτης. Δεκάδες μαθητές από τη γειτονική χώρα έδωσαν τον τόνο, τραγουδώντας τουρκικά άσματα, ενώ πλήθος κόσμου παρακολούθησε την τελετή.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης, πολλοί επισκέπτες έμειναν εκτός του κτιρίου. Για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, η διπλωματική αποστολή του τουρκικού προξενείου τοποθέτησε τηλεοράσεις στα κάγκελα της περίφραξης. Η προσέλευση αναμένεται να συνεχιστεί έως το απόγευμα, καθώς όσοι ήρθαν στη Θεσσαλονίκη επιθυμούν να επισκεφτούν το σπίτι του Κεμάλ.

Το σπίτι-μουσείο της Θεσσαλονίκης

Το σπίτι του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ λειτουργεί σήμερα ως μουσείο και αποτελεί ένα σημαντικό σημείο επίσκεψης για κάθε Τούρκο τουρίστα που έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το τουρκικό προξενείο και διατηρεί την αυθεντική επίπλωση της εποχής, καθώς και πλήθος προσωπικών αντικειμένων του.

Αν και καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών από τη γειτονική χώρα, τέτοιες ημέρες, όπως η σημερινή επέτειος, δημιουργείται το αδιαχώρητο τόσο στην είσοδο του κτιρίου όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Ένας τουρίστας που βρέθηκε στην πόλη δήλωσε ότι «είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Ο Κεμάλ Ατατούρκ ήταν ένας σπουδαίος ηγέτης. Μου αρέσει η Θεσσαλονίκη και ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Σμύρνη».

Η ζωή του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ

Ο Μουσταφά Κεμάλ γεννήθηκε το 1881 στη Θεσσαλονίκη, η οποία εκείνη την εποχή αποτελούσε μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μεγάλωσε στην πόλη και φοίτησε αρχικά στη σχολή του Σεμσί Εφέντι, προτού ακολουθήσει τη στρατιωτική του εκπαίδευση. Η πορεία του τον οδήγησε στην ίδρυση της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας, κερδίζοντας τον τίτλο του αναμορφωτή της Τουρκίας και του πατέρα των Τούρκων.

Ο Κεμάλ Ατατούρκ απεβίωσε στις 10 Νοεμβρίου 1938, σε ηλικία 57 ετών, στο παλάτι Ντολμάμπαχτσε της Κωνσταντινούπολης. Η ημέρα του θανάτου του αποτελεί σημείο αναφοράς για την Τουρκία και τους πολίτες της.

Ετήσιες τιμές μνήμης

Κάθε χρόνο, η 10η Νοεμβρίου αποτελεί ημέρα μνήμης για τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Στις 09:05 το πρωί, την ακριβή ώρα του θανάτου του, η Τουρκία τηρεί ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα με τη σιγή, πραγματοποιούνται επίσημες τελετές μνήμης. Αυτές λαμβάνουν χώρα τόσο στο Μαυσωλείο του στην Άγκυρα, όσο και σε τουρκικές διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του κόσμου, υπογραμμίζοντας την παγκόσμια διάσταση της μνήμης του Τούρκου ηγέτη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis