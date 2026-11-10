Τραγωδία σε φορτηγό πλοίο: Δύο ναυτικοί νεκροί σε αμπάρι, οι σοροί στην Καλαμάτα

Δύο ναυτικοί από τις Φιλιππίνες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ανθρωποθυρίδα αμπαριού φορτηγού πλοίου, το οποίο έφερε σημαία Μάλτας και έπλεε ανοικτά της Τυνησίας, εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Οι σοροί των δύο ανδρών μεταφέρθηκαν στο αγκυροβόλιο της Καλαμάτας, όπου έχει ξεκινήσει εκτεταμένη προανακριτική διαδικασία από τις λιμενικές αρχές. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το τραγικό περιστατικό εν πλω

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Νοεμβρίου, όταν ο 50χρονος ναύκληρος και ο 47χρονος ναυτόπαιδας, αμφότεροι υπήκοοι Φιλιππίνων, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Το φορτηγό πλοίο βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στη θαλάσσια περιοχή των νήσων Galite της Τυνησίας. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν μέσα σε ανθρωποθυρίδα αμπαριού, με τα αίτια του θανάτου τους να είναι άγνωστα.

Το πλοίο, το οποίο έπλεε εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, συνέχισε την πορεία του προς την Ελλάδα μετά το συμβάν. Η είδηση του θανάτου των δύο μελών του πληρώματος προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, μόλις το πλοίο προσέγγισε ελληνικά ύδατα.

Άφιξη στην Καλαμάτα και οι πρώτες ενέργειες

Στις 8 Νοεμβρίου, η Λιμενική Αρχή Καλαμάτας ενημερώθηκε από το ναυτικό πρακτορείο του πλοίου για την επικείμενη άφιξή του στο αγκυροβόλιο της πόλης. Σκοπός της προσέγγισης ήταν η αποβίβαση των σορών των δύο ναυτικών, οι οποίοι είχαν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Η μεταφορά και η αποβίβαση των σορών πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της επιβατηγού λάντζας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ» Ν.Κ. 301.

Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για τον επαναπατρισμό των σορών στις χώρες καταγωγής τους. Οι αρχές της Καλαμάτας ανέλαβαν άμεσα την υπόθεση, ξεκινώντας τις απαραίτητες έρευνες για τη διαλεύκανση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Η προανάκριση από το λιμενικό

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πελοποννήσου. Στόχος είναι ο προσδιορισμός των ακριβών αιτιών θανάτου των δύο ναυτικών, καθώς οι αρχικές πληροφορίες δεν έχουν αποσαφηνίσει πλήρως τις συνθήκες.

Παράλληλα, οι λιμενικές αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου. Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία που θα σχηματιστεί θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία, η οποία θα αναλάβει τις περαιτέρω ενέργειες.

Εμπλοκή αρχών Μάλτας και η πορεία του πλοίου

Στην Καλαμάτα αναμένεται να μεταβούν στελέχη της αρμόδιας ναυτιλιακής αρχής της Μάλτας. Ο σκοπός της επίσκεψής τους είναι να ενημερωθούν για το περιστατικό και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής από την ελληνική προανάκριση. Η συνεργασία των δύο πλευρών κρίνεται σημαντική για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, το φορτηγό πλοίο αναμένεται να συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του, καθώς διαθέτει τον προβλεπόμενο αριθμό μελών πληρώματος. Σε περίπτωση που οι εισαγγελικές αρχές της Μάλτας ζητήσουν στοιχεία από την ελληνική δικογραφία, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα στην Εισαγγελία Καλαμάτας, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών δικαστικής συνεργασίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit