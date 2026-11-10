Η διοργάνωση Ladies Run ένωσε χίλιες γυναίκες στον Αστέρα Βουλιαγμένης για κοινωνικό σκοπό

Περίπου χίλιες γυναίκες βρέθηκαν την Κυριακή 1 Νοεμβρίου στον Αστέρα Βουλιαγμένης για το καθιερωμένο φθινοπωρινό ραντεβού του Ladies Run. Η διοργάνωση, που περιλαμβάνει έναν αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων, συνδυάζει την αθλητική δραστηριότητα με έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό. Μέρος των εσόδων από τις εγγραφές διατίθεται για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, προσδίδοντας στην απόσταση ένα βαθύτερο νόημα.

Η ιστορία και ο κοινωνικός χαρακτήρας του αγώνα

Η ιστορία του Ladies Run ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια, σε μια εποχή που το γυναικείο running δεν είχε ακόμα τη σημερινή του παρουσία στην Ελλάδα. Η αρχική ιδέα ήταν απλή: να ενθαρρυνθούν περισσότερες γυναίκες να εντάξουν το τρέξιμο στην καθημερινότητά τους. Από τότε, οι συμμετοχές αυξήθηκαν σταθερά και ο αγώνας καθιερώθηκε ως ένα σημαντικό γεγονός στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του αγώνα, μεγάλωσε και ο κοινωνικός του σκοπός. Μέσω του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «ΔΕΣΜΟΣ», ένα μέρος των εσόδων από τις εγγραφές διοχετεύεται σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των χρόνων της διοργάνωσης, έχουν ενισχυθεί ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, διάφορα ιδρύματα, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην υποστήριξη γυναικών.

Η συμμετοχή των γυναικών και το μήνυμα της διοργάνωσης

Στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων, οι συμμετέχουσες είχαν διαφορετικά κίνητρα. Κάποιες έτρεξαν με στόχο να πετύχουν τον καλύτερο δυνατό χρόνο, ενώ άλλες συμμετείχαν κυρίως για την παρέα και την εμπειρία της διοργάνωσης. Μεταξύ των γυναικών υπήρχαν εκείνες που διαθέτουν ήδη σημαντική εμπειρία στο τρέξιμο, αλλά και άλλες που μπορεί να αποφάσισαν ότι αυτή ήταν μια καλή αφορμή για να κάνουν το πρώτο τους βήμα στον κόσμο του running.

Αυτό ακριβώς αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά του Ladies Run: δεν απαιτείται να είναι κανείς πρωταθλητής για να συμμετάσχει και να κάνει το πρώτο βήμα. Ο αγώνας υπερβαίνει την απλή μέτρηση λεπτών και δευτερολέπτων, καθώς το πραγματικό του νόημα βρίσκεται σε όλα όσα μένουν ως εμπειρία και προσφορά όταν ολοκληρωθεί η διαδρομή.

Η στήριξη της Εθνικής Τράπεζας

Στην πρωτοβουλία του Ladies Run συμμετέχει ενεργά και η Εθνική Τράπεζα, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Banking Partner της διοργάνωσης. Η στήριξη αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσία, αλλά επεκτείνεται και σε συγκεκριμένες ενέργειες ενίσχυσης του κοινωνικού σκοπού του αγώνα.

Ειδικότερα, τα τελευταία τρία χρόνια, για κάθε εγγραφή που πραγματοποιείται με τη χρήση κάρτας της Εθνικής Τράπεζας, η Τράπεζα προσφέρει επιπλέον 10 ευρώ στον «ΔΕΣΜΟ». Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, οι άνθρωποι της Εθνικής Τράπεζας συμμετείχαν και φέτος ενεργά στη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων, τρέχοντας ως μέλη της NBG Team, αναδεικνύοντας έτσι τη δέσμευσή τους στον κοινό σκοπό.

Δράσεις και ο τερματισμός

Πέρα από τον ίδιο τον αγώνα δρόμου, οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν και άλλες δράσεις στον χώρο της διοργάνωσης. Ένα beauty corner, καθώς και διάφορες άλλες δραστηριότητες και μικρές εκπλήξεις, περίμεναν τις γυναίκες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Στο τέλος της διαδρομής, κάποιες από τις δρομείς είχαν επιτύχει καλύτερους χρόνους, ενώ άλλες απλώς έφτασαν στον τερματισμό, έχοντας ολοκληρώσει την προσπάθειά τους. Πολύ πριν καν πάρουν ανάσα, κάποιες εξέφραζαν ήδη την επιθυμία τους να συμμετάσχουν ξανά την επόμενη χρονιά. Αυτό δείχνει ότι τα 5 χιλιόμετρα δεν είναι μόνο λεπτά και δευτερόλεπτα, αλλά όλα όσα μένουν όταν τελειώσει η διαδρομή, καθώς «οι αριθμοί που μας ενώνουν για έναν κοινό σκοπό, αυτοί μετράνε. Γιατί η Εθνική Τράπεζα στηρίζει όσα μετράνε πραγματικά».

Με πληροφορίες από: Gazzetta