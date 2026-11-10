Η Αργεντινή προσφεύγει στο CAS για τα πρόστιμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) επιμένει στη στάση της και δεν υποχωρεί στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA). Μετά την επικύρωση των κυρώσεων που της επιβλήθηκαν για τη συμπεριφορά της εθνικής ομάδας, γνωστής ως «Αλμπισελέστε», στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η ομοσπονδία αποφάσισε να κλιμακώσει την υπόθεση, προσφεύγοντας στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS).

Επικύρωση κυρώσεων και η αντίδραση της AFA

Η FIFA επέβαλε ένα χρηματικό πρόστιμο που ανέρχεται στα 321.000 δολάρια στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής. Το ποσό αυτό, μαζί με άλλες συνοδευτικές ποινές, προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση της AFA. Οι κυρώσεις αφορούν περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς που καταγράφηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Αρχικά, η Αργεντινή είχε επιδιώξει την ανατροπή της απόφασης μέσω των εσωτερικών διαδικασιών της FIFA, υποβάλλοντας αίτημα στην Επιτροπή Εφέσεων της Ομοσπονδίας. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν ευοδώθηκε, καθώς το αίτημα απορρίφθηκε, οδηγώντας την AFA στην απόφαση να αναζητήσει δικαίωση σε ανώτερο επίπεδο.

Η προσφυγή στο αθλητικό διαιτητικό δικαστήριο

Η εξέλιξη αυτή, δηλαδή η απόρριψη της έφεσης από την Επιτροπή Εφέσεων της FIFA, δεν έγινε αποδεκτή από την AFA. Αντιθέτως, η ομοσπονδία αρνήθηκε να συμβιβαστεί με την απόφαση και προχώρησε στη μεταφορά της νομικής της διαμάχης στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο.

Πλέον, η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS), το οποίο εδρεύει στη Λωζάνη. Η AFA προσφεύγει στο CAS με την ελπίδα να βρει εκεί τη δικαίωση που επιζητά και να ανατρέψει τις βαριές ποινές που της επιβλήθηκαν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Το βαρύ κατηγορητήριο της FIFA

Το κατηγορητήριο που συνέταξε η FIFA είναι βαρύ και αναφέρεται σε μια σειρά περιστατικών ανάρμοστης συμπεριφοράς. Αυτά τα περιστατικά καταγράφηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, από την έναρξη μέχρι και τη λήξη του. Η FIFA έκρινε ότι η συμπεριφορά της «Αλμπισελέστε» ήταν ανάρμοστη και επέβαλε τις κυρώσεις.

Ωστόσο, το σημείο που θεωρείται αποκορύφωμα και οδήγησε στην επιβολή των «καμπάνων», ήταν τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού της διοργάνωσης. Εκείνη τη στιγμή, η ένταση και οι αντιδράσεις των μελών της ομάδας έφτασαν σε υψηλό σημείο, τραβώντας την προσοχή της πειθαρχικής επιτροπής.

Το αποκορύφωμα των αντιδράσεων

Η ήττα της «Αλμπισελέστε» από την Ισπανία στον τελικό και η επακόλουθη απώλεια του τροπαίου προκάλεσαν τεράστιο εκνευρισμό και ένταση στις τάξεις της αργεντίνικης ομάδας. Οι έντονες αντιδράσεις και η συνολική συμπεριφορά των μελών της αποστολής της Αργεντινής, αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, τέθηκαν υπό εξονυχιστικό έλεγχο.

Η πειθαρχική επιτροπή της FIFA, αφού εξέτασε τα δεδομένα και αξιολόγησε τα περιστατικά, επέβαλε τον «βαρύ πέλεκυ» των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού προστίμου και των συνοδευτικών ποινών. Η απόφαση αυτή οδήγησε την AFA στην προσφυγή στο CAS, αναζητώντας την ανατροπή των επιβληθέντων.

Η τελική απόφαση στα χέρια του CAS

Με την προσφυγή της Αργεντινής στο Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο, η τελική κρίση για το μέλλον αυτών των ποινών αναμένεται να ληφθεί από το CAS. Το δικαστήριο της Λωζάνης θα εξετάσει την υπόθεση και θα αποφασίσει αν οι ποινές που επιβλήθηκαν από τη FIFA θα παραμείνουν σε ισχύ ή αν θα «πέσουν», δηλαδή θα ανακληθούν ή θα μειωθούν. Η απόφαση του CAS θα είναι καθοριστική για την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής.

Με πληροφορίες από: Athletiko