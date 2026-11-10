Το κατώφλι της 3ης ειδικής ανακρίτριας στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης πέρασαν το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου οι πρώτοι πέντε συλληφθέντες του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής. Η υπόθεση αφορά οφειλές ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει δεκάδες «αχυρανθρώπους» και εκατοντάδες εταιρείες βιτρίνες.

Μεταξύ των ατόμων που απολογήθηκαν ήταν ο ηθοποιός-μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, τρεις ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης ή καταστημάτων εστίασης, καθώς και ένας λογιστής. Ο προγραμματισμός ήταν να απολογηθούν έξι άτομα, ωστόσο ένας βασικός κατηγορούμενος λογιστής εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Οι πρώτες απολογίες και οι θέσεις των κατηγορουμένων

Οι απολογίες των πρώτων κατηγορουμένων ξεκίνησαν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, με τον Ερρίκο Πετιλόν να είναι ο πρώτος που οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Ο ίδιος εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης καταβεβλημένος και με χειροπέδες, επιμένοντας στην αθωότητά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι λογιστές που έχουν απολογηθεί διατηρούν αρνητική στάση απέναντι στο κατηγορητήριο. Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης φαίνεται να παραδέχονται μέρος του κατηγορητηρίου, αλλά επιμένουν ότι οι πράξεις τους αφορούν αποκλειστικά φοροδιαφυγή.

Η υπερασπιστική γραμμή του Ερρίκου Πετιλόν

Ο Ερρίκος Πετιλόν αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας θύμα εξαπάτησης. Υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιούνταν για παράνομες δραστηριότητες και ότι το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία του το έμαθε μετά τη σύλληψή του.

Στην απολογία του, ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο ανέφερε ότι είχε δώσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis σε μία γυναίκα, χωρίς να γνωρίζει πώς επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν. Δήλωσε ότι δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορούμενούς του, παρά μόνο τη συγκεκριμένη γυναίκα. Ο δικηγόρος του έχει ήδη προβεί σε αλλαγή των κωδικών του στο TaxisNet.

Το όνομα του Ερρίκου Πετιλόν φέρεται να εμπλέκεται σε οκτώ εταιρείες, εκ των οποίων στις έξι εμφανίζεται ως διαχειριστής. Οι αρχές εκτιμούν ότι είναι ένας από τους τουλάχιστον ογδόντα «αχυρανθρώπους» που είχε στρατολογήσει το κύκλωμα.

Η δομή και η λειτουργία του κυκλώματος

Το κατηγορητήριο χαρακτηρίζεται «βαρύ» και περιγράφει τα λογιστικά γραφεία ως δεξαμενές «αχυρανθρώπων». Από αυτά τα γραφεία, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να έβρισκαν άτομα τα οποία εμφανίζονταν ως διαχειριστές και συνέταιροι των εταιρειών, με σκοπό την αποφυγή καταβολής οφειλών στο Δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών.

Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορούμενους και 917 εταιρείες βιτρίνες, με τις συνολικές οφειλές να ανέρχονται στα 206 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος προέκυψαν από την έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εντόπισαν ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στοιχεία που συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης ήταν ότι πολλά από τα καταστήματα δεν άλλαζαν καθόλου την εικόνα τους, ούτε καν σε επίπεδο εξοπλισμού. Παρέμεναν ουσιαστικά ίδια, παρά το γεγονός ότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν να τα διαχειρίζεται. Μάλιστα, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε αρχείο με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, το οποίο παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.

Συνέχιση των ερευνών και νέες καταγγελίες

Οι απολογίες των υπόλοιπων κατηγορουμένων ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Πέμπτη. Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι οι άνθρωποι που έχουν διαφύγει της σύλληψης θα είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες, καθώς θα εκδοθούν εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα σύλληψης για την αναζήτησή τους.

Οι αρχές αναζητούν ακόμα δύο άτομα που φέρεται να διέφυγαν στο εξωτερικό όταν έμαθαν πως ξεκίνησαν οι συλλήψεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής. Ανάμεσα στα 1.283 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, βρίσκονται και ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες, ωστόσο μόνο οι 16 από αυτούς ελέγχονται για την υπόθεση.

Σύμφωνα με νεότερες καταγγελίες, ένας από τους λογιστές του κυκλώματος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τους κωδικούς Taxisnet ανθρώπου που βρισκόταν σε κώμα. Του άνοιξε 18 εταιρείες στο όνομά του, με αποτέλεσμα, όταν συνήλθε από το κώμα, να διαπιστώσει πως είχε χρέη στην εφορία ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Newsit