Πανικός και επίθεση σε αστυνομικούς στο Ντόρτμουντ για κεμπάπ του ενός ευρώ

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, όταν εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στα εγκαίνια ενός καταστήματος ντονέρ κεμπάπ, το οποίο προσέφερε το προϊόν σε τιμή γνωριμίας του ενός ευρώ. Η μαζική προσέλευση οδήγησε σε πανικό και άγριο ξύλο, αναγκάζοντας τον ιδιοκτήτη να καλέσει την αστυνομία, καθώς η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν.

Μαζική προσέλευση για την προσφορά του ενός ευρώ

Η πρωτοφανής προσφορά του ενός ευρώ για ένα ντονέρ κεμπάπ προσέλκυσε περίπου 1.000 άτομα στο κατάστημα του Ντόρτμουντ. Η τιμή αυτή θεωρείται εξαιρετικά χαμηλή, δεδομένου ότι το κεμπάπ στη Γερμανία έχει φτάσει σήμερα τα 7,5 με 9 ευρώ. Η σημαντική διαφορά στην τιμή, σε σχέση με το κόστος των τελευταίων ετών, φαίνεται πως κινητοποίησε πλήθος κόσμου, δημιουργώντας συνθήκες ακραίου συνωστισμού και έντασης έξω από το κατάστημα.

Μέχρι το 2020 περίπου, η τιμή του κεμπάπ κυμαινόταν μεταξύ 3,50 και 4 ευρώ. Ωστόσο, η ακρίβεια των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει το πιο δημοφιλές γρήγορο φαγητό της Γερμανίας σε σημαντική αύξηση της τιμής του, φτάνοντας πλέον έως και τα 9 ευρώ. Αυτή η οικονομική συγκυρία έκανε την προσφορά του ενός ευρώ ακόμα πιο δελεαστική και προκάλεσε την τεράστια συγκέντρωση των καταναλωτών.

Η κατάσταση εκτός ελέγχου και η επέμβαση της ασφάλειας

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος είχε προνοήσει να προσλάβει ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας για την ημέρα των εγκαινίων, αναμένοντας αυξημένη κίνηση λόγω της προσφοράς. Ωστόσο, ο αριθμός των συγκεντρωμένων ήταν τόσο μεγάλος και η κατάσταση τόσο ανεξέλεγκτη, που οι ιδιωτικοί φύλακες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν την κατάσταση. Ο πανικός και οι συμπλοκές που ξέσπασαν μεταξύ των ατόμων που περίμεναν στην ουρά οδήγησαν τον ιδιοκτήτη στην απόφαση να καλέσει την αστυνομία για βοήθεια.

Η κατάσταση περιγράφηκε ως «major unrest» και «άγριο ξύλο», υποδεικνύοντας σοβαρές αναταραχές και βίαιες συγκρούσεις που εκτυλίχθηκαν στον χώρο. Η αδυναμία των ιδιωτικών μέτρων ασφαλείας να επιβάλουν την τάξη κατέστησε επιτακτική την άμεση παρέμβαση των επίσημων αρχών για την αποκατάσταση της ηρεμίας.

Επίθεση κατά αστυνομικών και η κλήση ενισχύσεων

Μόλις οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο των επεισοδίων, βρέθηκαν αντιμέτωποι με επιθέσεις από τους συγκεντρωμένους. Σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της αστυνομίας, δέχτηκαν επίθεση με διάφορα αντικείμενα, όπως μπουκάλια, πέτρες, πυροτεχνήματα, ένα ηλεκτρικό πατίνι και μια καρέκλα. Η βιαιότητα των επιθέσεων εναντίον των αρχών κατέστησε αναγκαία την άμεση κλήση ενισχύσεων για την αντιμετώπιση του πλήθους.

Στο σημείο των επεισοδίων έσπευσαν περίπου 100 αστυνομικοί, προκειμένου να αποκαταστήσουν την τάξη και να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς επιθέσεις. Επιπλέον, για την καλύτερη εποπτεία της κατάστασης και τον συντονισμό των δυνάμεων από αέρος, κλήθηκε και ένα ελικόπτερο, το οποίο πέταξε πάνω από την περιοχή των συγκρούσεων, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα και την έκταση των αναταραχών που είχαν ξεσπάσει.

Οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη και οι πιθανές διώξεις

Μετά το χάος που επικράτησε και την επέμβαση των αρχών, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος προέβη σε δήλωση σχετικά με τα ντονέρ κεμπάπ που περίσσεψαν. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι θα δωρίσει τα υπόλοιπα κεμπάπ σε οργάνωση που παρέχει βοήθεια σε αστέγους, σε μια κίνηση αλληλεγγύης μετά τα δυσάρεστα γεγονότα. Αυτή η ενέργεια δείχνει μια προσπάθεια να δοθεί μια θετική διάσταση στο περιστατικό, παρά τις αναταραχές και τις καταστροφές.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές αν ο ιδιοκτήτης θα αντιμετωπίσει διώξεις από την αστυνομία για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στα εγκαίνια του καταστήματός του. Η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει ακόμα αν θα προχωρήσει σε περαιτέρω νομικές ενέργειες εναντίον του, καθώς η έρευνα για τα εκτεταμένα επεισόδια βρίσκεται πιθανότατα σε εξέλιξη και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit