Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε συρμό του Προαστιακού στο Ζευγολατιό

Στιγμές αγωνίας βίωσαν οι επιβάτες ενός συρμού του Προαστιακού το βράδυ της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου, όταν διαπίστωσαν ότι ένας νεαρής ηλικίας άνδρας είχε χάσει τις αισθήσεις του. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ ο συρμός βρισκόταν περίπου στο ύψος του Ζευγολατιού, προκαλώντας άμεση ανησυχία και την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών από τους ανάστατους επιβάτες.

Το περιστατικό στον συρμό του Προαστιακού

Η αναστάτωση ξεκίνησε όταν οι επιβάτες του Προαστιακού αντιλήφθηκαν την κατάσταση του νεαρού άνδρα. Η διαπίστωση ότι βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του προκάλεσε άμεση αντίδραση και την ανάγκη για παροχή βοήθειας. Το συμβάν έγινε αντιληπτό κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζευγολατιού, γεγονός που οδήγησε σε άμεση ενημέρωση των αρμόδιων φορέων.

Οι επιβάτες, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, έσπευσαν να ειδοποιήσουν τις αρχές, ζητώντας βοήθεια για τον άνδρα. Η άμεση αντίδρασή τους ήταν καθοριστική για την κινητοποίηση των διασωστικών και αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα στον νεαρό.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών στο Κιάτο

Με την ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών, ξεκίνησε μια άμεση επιχείρηση για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Ο συρμός του Προαστιακού συνέχισε την πορεία του μέχρι τον σταθμό του Κιάτου, όπου αναμενόταν η άφιξη των σωστικών συνεργείων. Εκεί, περίμενε ήδη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έτοιμο να παραλάβει τον άνδρα.

Η άφιξη του συρμού στον σταθμό του Κιάτου σηματοδότησε την έναρξη της επιχείρησης διάσωσης. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βρέθηκε άμεσα στο σημείο, προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να οργανώσει τη μεταφορά του νεαρού άνδρα σε νοσοκομείο. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων ήταν κρίσιμη για την ταχεία ανταπόκριση.

Μεταφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τον νεαρό άνδρα από τον συρμό του Προαστιακού. Κατά τη στιγμή της παραλαβής, ο άνδρας εξακολουθούσε να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του, γεγονός που υπογράμμιζε την επείγουσα ανάγκη για ιατρική περίθαλψη. Η κατάστασή του απαιτούσε άμεση μεταφορά σε εξειδικευμένο ιατρικό περιβάλλον.

Μετά την παραλαβή του από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο νεαρός άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, οι γιατροί ανέλαβαν την περίθαλψή του, προκειμένου να διαπιστώσουν τα αίτια της απώλειας των αισθήσεών του και να του παράσχουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Η μεταφορά του έγινε με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τέτοια περιστατικά.

Έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων

Παράλληλα με την ιατρική κινητοποίηση, στο σημείο του περιστατικού, δηλαδή στον σταθμό του Κιάτου, έσπευσαν και αστυνομικοί. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων βρέθηκαν εκεί για να επιληφθούν του συμβάντος. Η παρουσία τους ήταν απαραίτητη για την καταγραφή των γεγονότων και την έναρξη των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Σικυωνίων έχουν αναλάβει την διερεύνηση του περιστατικού. Στόχος τους είναι να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και ποιες ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν στην απώλεια των αισθήσεών του νεαρού άνδρα μέσα στον συρμό του Προαστιακού. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία για να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki