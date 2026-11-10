Ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους». Η υπόθεση φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς συνολικά 16 πρόσωπα θα περάσουν το κατώφλι του γραφείου της ανακρίτριας.

Το πολυπλόκαμο δίκτυο και η ζημιά στο δημόσιο

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και αποκάλυψε ένα πολυπλόκαμο δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων. Αυτό το δίκτυο περιελάμβανε τη συμμετοχή λογιστών και τη χρήση δεκάδων «αχυρανθρώπων».

Στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία ύψους 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Από αυτό το ποσό, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Η οργάνωση είχε στήσει μια «φάμπρικα» φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, αξιοποιώντας ένα αχανές δίκτυο εταιρειών και μια «δεξαμενή αχυρανθρώπων». Τα τέσσερα κυκλώματα χρησιμοποιούσαν εταιρείες-βιτρίνες, εικονικούς διαχειριστές και διαδοχικές αλλαγές ΑΦΜ, προκειμένου να αποκρύπτουν την εγκληματική τους δράση.

Ο ρόλος των «αχυρανθρώπων»

Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν ως διαχειριστές και εταίροι επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές. Πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις φέρονται να βρίσκονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες.

Η δικογραφία αναφέρει ότι οι πραγματικοί επιχειρηματίες εμφανίζονταν πίσω από εταιρείες-βιτρίνες, τις οποίες διαχειρίζονταν πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια, ακόμα και εργαζόμενοι των ίδιων των καταστημάτων. Συνολικά εντοπίστηκαν 80 «αχυράνθρωποι».

Είναι ενδεικτικό ότι 12 από τους εντοπισθέντες «αχυρανθρώπους» ήταν νεκροί, ενώ στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά. Οι «αχυράνθρωποι» είναι στην πλειοψηφία τους πρόσωπα άπορα, χωρίς μόνιμη διαμονή, τοξικοεξαρτημένα, με ποινικό παρελθόν, ακόμα και πεθαμένοι αλλά παρόλα αυτά με εκ των υστέρων συναλλακτική δραστηριότητα.

Υπέρογκα χρέη και κατηγορίες

Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά ευρήματα της έρευνας είναι οι περιπτώσεις εργαζομένων που εμφανίζονται να έχουν χρέη εκατομμυρίων ευρώ. Ένας ταμίας φέρεται να οφείλει 18,4 εκατομμύρια ευρώ, μια λαντζέρισσα 2,6 εκατομμύρια ευρώ και ένας διανομέας 3 εκατομμύρια ευρώ.

Τα νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούσε το δίκτυο συσσώρευαν κατά τη λειτουργία τους υπέρογκα χρέη προς τους ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο. Έπειτα «εξαφανίζονταν», αφήνοντας χρέη εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν μπορούσαν να εισπραχθούν.

Τα διωκόμενα πρόσωπα θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για σειρά κακουργηματικών πράξεων. Αυτές περιλαμβάνουν διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Η δικογραφία και οι εξελίξεις

Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά πάνω από 1.200 άτομα. Από τα πρόσωπα που συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες, περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, λογιστές, καθώς και ένας δικηγόρος.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου. Ζήτησε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ένας από τους συλληφθέντες, ο οποίος είναι λογιστής και παραμένει υπό κράτηση, διακομίστηκε χθες, Δευτέρα 9/11, σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ο δικηγόρος του ανέφερε από το Δικαστικό Μέγαρο ότι η κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου κρίνεται σοβαρή.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis