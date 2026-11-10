Έρχεται «σοκ και δέος» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Μια νέα επιχείρηση ελέγχων αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα στα νότια προάστια της Αθήνας. Η επιχείρηση αυτή, γνωστή ως «ΔΕΟΣ», θα στοχεύσει επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Δεν πρόκειται για κοινωνικές εκδηλώσεις ή λαμπερά γεγονότα, αλλά για εκτεταμένους ελέγχους που θα αφορούν παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτές που έχουν εντοπιστεί και στη Θεσσαλονίκη.

Επέκταση της επιχείρησης «ΔΕΟΣ»

Η επιχείρηση «ΔΕΟΣ», η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα νυχτερινά κέντρα της συμπρωτεύουσας, πρόκειται να επεκταθεί και στην πρωτεύουσα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η δράση της θα μεταφερθεί σύντομα στην Αθήνα, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα παρανομίας και αδιαφάνειας στον χώρο της διασκέδασης.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν αφορά σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ ή δεξιώσεις, αλλά σε μια συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης παράνομων πρακτικών στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης.

Στο στόχαστρο η Αθηναϊκή Ριβιέρα

Οι περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των ελέγχων είναι η Γλυφάδα και τα υπόλοιπα νότια προάστια. Συγκεκριμένα, κλαμπ, μπαρ, εστιατόρια και άλλα νυχτερινά μαγαζιά θα αποτελέσουν αντικείμενο εξονυχιστικής έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα εξετάσουν τις δραστηριότητες αυτών των επιχειρήσεων, αναζητώντας τα ίδια μοτίβα παρανομιών που έχουν ήδη εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί στη Θεσσαλονίκη.

Τα μοτίβα των παρανομιών

Τα μοτίβα αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση «μπροστινών» και «αχυρανθρώπων» για την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Πρόκειται για πρακτικές που συχνά συνδέονται με την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δημιουργώντας ένα δίκτυο αδιαφάνειας.

Επιπλέον, οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε περιπτώσεις απάτης και στην κυκλοφορία μεγάλων ποσών «μαύρου χρήματος» εντός των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Αυτές οι πρακτικές υποδηλώνουν ένα ευρύ φάσμα παρανομιών που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τη διαφάνεια των συναλλαγών.

Αναμένονται σαρωτικοί έλεγχοι

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ένταση των ελέγχων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν η κατάσταση που παρατηρείται στη Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται ως «ΔΕΟΣ», τότε για την Αθήνα οι προβλέψεις κάνουν λόγο για «σοκ και ΔΕΟΣ».

Αυτό υποδηλώνει ότι οι αρχές προετοιμάζονται για μια ευρεία και δυναμική επέμβαση, με στόχο την πάταξη των παράνομων φαινομένων που έχουν αναπτυχθεί στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης των νοτίων προαστίων, φέρνοντας ένα νέο κύμα διαφάνειας και νομιμότητας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr