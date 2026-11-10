Ναύπακτος: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο με λεία 60.000 ευρώ – Έκαψαν το όχημα διαφυγής οι δράστες

Κεντρικό κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο έγινε στόχος διάρρηξης τα ξημερώματα της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου, με τρεις κουκουλοφόρους δράστες να αρπάζουν κοσμήματα και να διαφεύγουν. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3:55, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών. Η λεία των διαρρηκτών υπολογίζεται σε περίπου 60.000 ευρώ, ενώ οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα κλεμμένο όχημα, το οποίο στη συνέχεια πυρπόλησαν.

Το χρονικό της διάρρηξης

Η διάρρηξη έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου, συγκεκριμένα στις 3:55, στο κέντρο της Ναυπάκτου. Τρεις δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, προσέγγισαν το κοσμηματοπωλείο με ένα όχημα. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν εκτιμάται ότι ήταν κλεμμένο, αποτελώντας μέρος του σχεδιασμού τους για την επίθεση στο κατάστημα.

Οι κουκουλοφόροι εισέβαλαν στον χώρο του κοσμηματοπωλείου, ενεργώντας μεθοδικά. Αφού ολοκλήρωσαν την πράξη τους, άρπαξαν τα πολύτιμα αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή. Το συμβάν προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων.

Ο τρόπος δράσης των διαρρηκτών

Οι δράστες επέδειξαν συγκεκριμένο τρόπο δράσης για να εισέλθουν στο κοσμηματοπωλείο. Χρησιμοποίησαν έναν ειδικό κόφτη, με τον οποίο κατάφεραν να κόψουν αθόρυβα το μεταλλικό ρολό ασφαλείας της βιτρίνας. Αυτή η ενέργεια τους επέτρεψε την πρόσβαση στο εσωτερικό του καταστήματος, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την πρώτη στιγμή.

Μόλις βρέθηκαν εντός του κοσμηματοπωλείου, οι τρεις κουκουλοφόροι επικεντρώθηκαν στην αφαίρεση κοσμημάτων και τιμαλφών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κατάφεραν να πάρουν μόνο ό,τι δεν ήταν κλειδωμένο στις προθήκες του καταστήματος. Αυτό υποδηλώνει μια στοχευμένη, αλλά πιθανώς βιαστική, κίνηση από την πλευρά τους.

Το ύψος της λείας και η διαφυγή

Η αξία των κοσμημάτων και των τιμαλφών που απέσπασαν οι διαρρήκτες υπολογίζεται σε ένα σημαντικό ποσό. Συγκεκριμένα, η λεία τους εκτιμάται σε περίπου 60.000 ευρώ. Αυτό το ποσό αφορά αποκλειστικά τα αντικείμενα που δεν ήταν ασφαλισμένα σε κλειδωμένες προθήκες, όπως αναφέρθηκε από τις πηγές.

Μετά την αφαίρεση των πολύτιμων αντικειμένων, οι δράστες εγκατέλειψαν τον χώρο του κοσμηματοπωλείου. Η διαφυγή τους πραγματοποιήθηκε με το ίδιο κλεμμένο αυτοκίνητο που είχαν χρησιμοποιήσει για την προσέγγιση στο σημείο της διάρρηξης. Η επιλογή ενός κλεμμένου οχήματος αποτελεί συχνή τακτική σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες, με σκοπό την απόκρυψη των ιχνών τους.

Η πυρπόληση του οχήματος

Σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό τους, οι διαρρήκτες προχώρησαν σε μια ακόμα ενέργεια. Λίγο μετά τη διαφυγή τους από το κοσμηματοπωλείο, πυρπόλησαν το αυτοκίνητο που είχαν χρησιμοποιήσει. Το όχημα, το οποίο ήταν κλεμμένο, κάηκε ολοσχερώς.

Αυτή η ενέργεια αποσκοπούσε στην καταστροφή τυχόν δακτυλικών αποτυπωμάτων, γενετικού υλικού ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να συνδέσουν τους δράστες με την κλοπή του οχήματος και τη διάρρηξη. Η πυρπόληση του αυτοκινήτου αποτελεί μια κλασική μέθοδο για την απόκρυψη των ιχνών των εγκληματιών μετά από μια ληστεία ή διάρρηξη.

Οι έρευνες των αρχών

Αμέσως μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο του κοσμηματοπωλείου στη Ναύπακτο. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες με σκοπό τη συλλογή στοιχείων και τον εντοπισμό των τριών διαρρηκτών. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εξέταση του χώρου, την αναζήτηση μαρτυριών και την αξιοποίηση τυχόν βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν την εικόνα του συμβάντος και να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Η προσπάθεια εστιάζει στην ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από το σημείο της διάρρηξης, καθώς και από την περιοχή όπου βρέθηκε το πυρπολημένο όχημα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki