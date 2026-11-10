Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες που αφορούν ένα κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο δρούσε κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας ζημία στο δημόσιο ύψους 203 εκατομμυρίων ευρώ. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που έχουν έρθει στο φως, ξεχωρίζει η μαρτυρία ενός επιχειρηματία που, αφού πέρασε ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό και ξύπνησε από κώμα, βρέθηκε με 18 εταιρείες στο όνομά του και χρέη που υπερέβαιναν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ο ίδιος καταγγέλλει ότι δεν είχε δώσει καμία έγκριση για τη δημιουργία αυτών των επιχειρήσεων, οι οποίες άνοιξαν εν αγνοία του, ενώ πάλευε για τη ζωή του στην εντατική. Η υπόθεση αυτή αποτελεί μία από τις πολλές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το κύκλωμα, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο «αχυρανθρώπων».

Η δράση του κυκλώματος και η «τρύπα» στο δημόσιο

Το κύκλωμα φοροδιαφυγής, με κύρια βάση δράσης τη Θεσσαλονίκη, φέρεται να έχει δημιουργήσει μία σημαντική «τρύπα» στα δημόσια ταμεία, η οποία υπολογίζεται στα 203 εκατομμύρια ευρώ. Οι καταγγελίες για τη δράση του συνεχίζονται, αποκαλύπτοντας σταδιακά το εύρος των παράνομων ενεργειών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται πάνω από 1.280 άτομα ως ύποπτοι, γεγονός που υποδηλώνει την εκτεταμένη φύση του δικτύου. Οι δράστες φέρεται να χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον 88 «αχυρανθρώπους» για να υλοποιούν το σχέδιό τους, εκμεταλλευόμενοι την ταυτότητα και τα στοιχεία ανυποψίαστων πολιτών.

Η περίπτωση του επιχειρηματία που ξύπνησε από κώμα

Μία από τις πιο συγκλονιστικές καταγγελίες αφορά έναν επιχειρηματία, ο οποίος περιγράφει την περιπέτεια της υγείας του και την επακόλουθη ανακάλυψη της εμπλοκής του στο κύκλωμα. Ο ίδιος δήλωσε ότι υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό, με αποτέλεσμα να παραμείνει δύο μήνες σε κώμα και τέσσερις μήνες σε αναπηρική καρέκλα.

Όταν συνήλθε, διαπίστωσε πως ο λογιστής του κυκλώματος είχε καταχραστεί τους κωδικούς του στο Taxisnet. Με αυτό τον τρόπο, ο λογιστής φέρεται να άνοιξε 18 εταιρείες στο όνομα του επιχειρηματία, χωρίς εκείνος να έχει την παραμικρή γνώση ή συγκατάθεση. Μεταξύ των εταιρειών αυτών ήταν πιτσαρία, επιχειρήσεις μισθώσεων υπολογιστών, ακόμα και ένα λογιστικό γραφείο.

Ως αποτέλεσμα αυτής της παράνομης ενέργειας, ο επιχειρηματίας βρέθηκε χρεωμένος με πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Επιπλέον, καταγγέλλει ότι ο λογιστής προέβαινε σε προσλήψεις συγγενών του στις εταιρείες αυτές και στη συνέχεια τους απέλυε, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν όλοι μαζί επιδόματα ανεργίας.

Αθλητές και νεκροί στη λίστα των «αχυρανθρώπων»

Η δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής αποκαλύπτει ότι στη λίστα των «αχυρανθρώπων» περιλαμβάνονται και πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού. Συγκεκριμένα, δύο ποδοσφαιριστές και ένας μπασκετμπολίστας φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως βιτρίνα σε εταιρείες του κυκλώματος, με τα ονόματά τους να εμφανίζονται ως διαχειριστές, ενώ οι πραγματικοί δράστες παρέμεναν στο παρασκήνιο.

Ακόμη πιο σοκαριστική είναι η αποκάλυψη ότι δώδεκα από τους «αχυρανθρώπους» είχαν ήδη φύγει από τη ζωή. Το κύκλωμα εκμεταλλεύτηκε τον θάνατό τους, χρεώνοντάς τους όσα ποσά επιθυμούσε, εκμεταλλευόμενο την αδυναμία τους να αντιδράσουν. Στη λίστα των υπόπτων περιλαμβάνεται και ο Ερρικός Πετιλόν, ο οποίος αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση.

Άλλες περιπτώσεις θυμάτων και η μέθοδος δράσης

Πέρα από τον επιχειρηματία, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις αχυρανθρώπων που περιγράφουν πώς βρέθηκαν μπλεγμένοι στο κύκλωμα. Ένας ιδιοκτήτης σουβλατζίδικου στη Θεσσαλονίκη ανέφερε ότι τον πλησίασαν για να γίνει μέτοχος σε επιχείρηση εστίασης. Αρχικά, λάμβανε κάποια μερίσματα, αλλά όταν άρχισαν να έρχονται χρέη από εταιρείες που δεν γνώριζε, κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ο ίδιος προσπάθησε να ρυθμίσει τα χρέη, καθώς ήταν στο όνομά του, ενώ παράλληλα πίεζε τους συνεταίρους του να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Μία άλλη περίπτωση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία είναι αυτή μιας καθαρίστριας, η οποία φέρεται να έχει στο όνομά της συνολικά 12 εταιρείες και εμφανίζεται με χρέος που ξεπερνά το 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Με πληροφορίες από: Newsit