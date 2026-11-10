Μαστιχωτά μπισκότα βρώμης αρκουδάκια: Μια συνταγή για κάθε διάθεση

Μαλακά, μαστιχωτά, νόστιμα και αξιολάτρευτα μπισκοτάκια βρώμης σε σχήμα αρκουδάκι μπορούν να φτιαχτούν για να ανεβάσουν τη διάθεση, τόσο τη δική σας όσο και των γύρω σας. Η συνταγή αυτή προσφέρει μια επιλογή για την κανονική εκδοχή τους, αλλά και για μια vegan νηστίσιμη παραλλαγή, προσφέροντας ζεστά μπαχαρικά και μια υπέροχη υφή.

Τα απαραίτητα υλικά για τα μπισκότα

Για την παρασκευή αυτών των μπισκότων, χρειάζονται συγκεκριμένα υλικά που συμβάλλουν στην τελική τους γεύση και υφή. Θα χρειαστείτε 115 γραμμάρια βούτυρο, με την επισήμανση ότι για τη νηστίσιμη εκδοχή πρέπει να χρησιμοποιηθεί vegan βούτυρο και όχι μαργαρίνη. Αυτή η επιλογή είναι σημαντική για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Επιπλέον, απαιτούνται 200 γραμμάρια βρώμη. Για τη μαστιχωτή υφή που χαρακτηρίζει αυτά τα μπισκότα, συνιστάται η χρήση ολόκληρης βρώμης ή νιφάδων. Η επιλογή του τύπου της βρώμης παίζει καθοριστικό ρόλο στην τελική σύσταση του μπισκότου, εξασφαλίζοντας την επιθυμητή μαστιχωτή αίσθηση.

Προετοιμασία του φούρνου και των πρώτων υλικών

Η διαδικασία ξεκινά με την προετοιμασία του φούρνου και των ταψιών. Αρχικά, προθερμαίνετε τον φούρνο στους 180°C, επιλέγοντας τη λειτουργία του αέρα. Παράλληλα, στρώνετε δύο ταψιά με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, ώστε να είναι έτοιμα να δεχτούν τα μπισκότα.

Στη συνέχεια, σε ένα μπολ, χρησιμοποιώντας ένα μίξερ χειρός, χτυπάτε τη ζάχαρη, το βούτυρο και το γάλα. Το χτύπημα συνεχίζεται μέχρι το μείγμα να αποκτήσει μια κρεμώδη υφή. Αυτό το βήμα είναι κρίσιμο για τη βάση της ζύμης, εξασφαλίζοντας την ομοιογένεια των υλικών.

Η σύνθεση της ζύμης και ο έλεγχος της πυκνότητας

Μόλις το μείγμα με τη ζάχαρη, το βούτυρο και το γάλα αφρατέψει και κρεμώσει, προσθέτετε τα στερεά υλικά. Κοσκινίζετε το μπέικιν πάουντερ, τη μαγειρική σόδα, το αλεύρι και την κανέλα απευθείας στο μπολ. Μετά την προσθήκη αυτών των υλικών, ενσωματώνετε και τη βρώμη στο μείγμα.

Ένα σημαντικό σημείο σε αυτή τη φάση είναι ο έλεγχος της πυκνότητας της ζύμης. Παίρνετε μια μικρή ποσότητα και προσπαθείτε να την πλάσετε σε μια μπάλα. Η ζύμη θα πρέπει να είναι κολλώδης και να μπορεί να σχηματιστεί εύκολα σε μπάλα. Αν διαπιστώσετε ότι είναι πολύ στεγνή και εύθρυπτη, μπορείτε να προσθέσετε λίγο περισσότερο γάλα, σταδιακά, μέχρι να αποκτήσει την κατάλληλη υφή για να πλαστεί.

Δημιουργία των αρκουδιών και ψήσιμο

Αφού η ζύμη είναι έτοιμη, προχωράτε στη δημιουργία του σχήματος της αρκούδας. Κυλάτε μια μεγαλύτερη μπάλα ζύμης, περίπου 50 γραμμαρίων, για να σχηματίσετε το κεφάλι. Στη συνέχεια, πλάθετε δύο μικρότερες μπάλες, περίπου 8 γραμμαρίων η καθεμία, για τα αυτιά, και μία ακόμη μικρότερη μπάλα, περίπου 5 γραμμαρίων, για τη μύτη.

Πιέζετε τα επιμέρους κομμάτια μεταξύ τους για να δημιουργήσετε το ολοκληρωμένο κεφάλι της αρκούδας. Αφού σχηματίσετε όλα τα μπισκότα, τα τοποθετείτε στα προετοιμασμένα ταψιά και τα πιέζετε ελαφρά προς τα κάτω πριν το ψήσιμο. Ψήνετε τα μπισκότα στη μεσαία θέση του φούρνου για 10 έως 12 λεπτά, ή μέχρι οι άκρες τους να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές.

Η τελική υφή και η ψύξη

Μόλις τα μπισκότα ψηθούν, τα αφαιρείτε από τον φούρνο. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι θα είναι μαλακά αμέσως μετά την έξοδό τους από τον φούρνο. Ωστόσο, για να αποκτήσουν την τέλεια μαστιχωτή υφή που τα χαρακτηρίζει, πρέπει να τα αφήσετε να κρυώσουν εντελώς μέσα στο ταψί.

Κατά τη διάρκεια της ψύξης, τα μπισκότα θα σφίξουν και θα αποκτήσουν την επιθυμητή μαστιχωτή υφή μπισκότου βρώμης. Αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο για το τελικό αποτέλεσμα, προσφέροντας την ιδανική ισορροπία μεταξύ μαλακής υφής και τραγανών άκρων.

Με πληροφορίες από: Topontiki