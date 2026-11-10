Η Ευρώπη αναζητά απαντήσεις στην απειλή των drones και φθηνά αμυντικά συστήματα

Η Ευρώπη βρίσκεται σε αναζήτηση απαντήσεων απέναντι σε μια απειλή που, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, φαινόταν να αφορά κυρίως τα πεδία των πολεμικών συγκρούσεων, αλλά πλέον επηρεάζει την καθημερινή ασφάλεια των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Τα drones έχουν αναδειχθεί σε κρίσιμο παράγοντα στρατιωτικής ισχύος, προστασίας υποδομών και τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας, ωθώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει τις αποφάσεις της.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, το διήμερο EU Drone Summit 2026. Στη σύνοδο συμμετείχαν περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών, κυβερνήσεων, βιομηχανιών και ερευνητικών οργανισμών, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η σύνοδος των Βρυξελλών και οι στόχοι της

Το EU Drone Summit 2026 στις Βρυξέλλες αποτέλεσε ένα κρίσιμο φόρουμ για την ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στα drones. Η πρώτη ημέρα της συνόδου επικεντρώθηκε, σύμφωνα με το πρόγραμμα, σε τεχνικά και επιχειρησιακά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την ασφάλεια των μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η δεύτερη ημέρα, που είναι η σημερινή, είχε σαφώς πολιτικό και στρατηγικό χαρακτήρα. Οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από το πώς η Ευρώπη θα αποκτήσει μια ισχυρή βιομηχανία drones, πώς θα προστατεύσει αποτελεσματικά τον εναέριο χώρο της και πώς θα περιορίσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες στον τομέα αυτό.

Αυξημένη ανησυχία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Πρόσφατα περιστατικά παραβιάσεων εναέριου χώρου, καθώς και καταγγελίες για δολιοφθορές που φέρεται να έγιναν με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, έχουν εντείνει την προσοχή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Η συζήτηση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναφέρουν όλο και πιο συχνά πιθανή ρωσική εμπλοκή σε περιστατικά με drones. Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες και συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατηγορίες για ρωσική εμπλοκή και επίσημες προειδοποιήσεις

Στο πλαίσιο των αυξημένων ανησυχιών, η Γερμανία απέδωσε στη Ρωσία απόπειρα δολιοφθοράς με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του αεροδρομίου της Λειψίας. Παράλληλα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή κινδύνων για την ασφάλειά της, τονίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται, ωστόσο κάποιες ευρωπαϊκές ηγεσίες επιμένουν στην ανησυχία τους για την κατάσταση. Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν την ανάγκη για ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και άμυνας έναντι των drones επιτακτική.

Το σχέδιο δράσης της Κομισιόν και το «τείχος» κατά των drones

Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2026, η Κομισιόν έχει παρουσιάσει ένα ειδικό σχέδιο δράσης για την ασφάλεια απέναντι σε drones και συστήματα αντιμετώπισής τους. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τέσσερις βασικές κατευθύνσεις: την πρόληψη, τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση απειλών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται επίσης η ανάπτυξη ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού δικτύου προστασίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, το οποίο συχνά περιγράφεται ως «τείχος κατά των drones». Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς η αποτελεσματική προστασία δεν εξασφαλίζεται μόνο με περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα. Απαιτείται η ανάπτυξη αισθητήρων, ηλεκτρονικών μέσων, κοινών συστημάτων πληροφοριών και η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης.

Οικονομικές προκλήσεις και το παράδειγμα της Ουκρανίας

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αναδείχθηκαν είναι και οικονομικό. Δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται ένα πανάκριβο οπλικό σύστημα για την εξουδετέρωση κάθε φθηνού drone, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για πιο οικονομικά αποδοτικές λύσεις στην άμυνα.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε τη δυνατότητα σχετικά φθηνών μη επανδρωμένων συστημάτων να αλλάζουν τις ισορροπίες στο πεδίο των επιχειρήσεων. Αυτή η εμπειρία ενισχύει την ανάγκη ανάπτυξης ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας και παραγωγής στον τομέα των drones, ώστε η Ευρώπη να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις με δικά της μέσα και με βιώσιμο κόστος.

Με πληροφορίες από: Topontiki