Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι δεκαέξι συλληφθέντες που εμπλέκονται σε μια εκτεταμένη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης. Η υπόθεση έχει ως επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν δύο επιπλέον πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έχουν εμπλοκή στην ίδια υπόθεση. Η έρευνα των οικονομικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των δραστηριοτήτων του κυκλώματος.

Ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα που δρούσε στη Θεσσαλονίκη προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημία στο ελληνικό Δημόσιο. Το συνολικό ποσό της ζημίας υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται επίσης και διάφορα επιχειρηματικά πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα φέρονται να είχαν κεντρικό και καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία της παράνομης αυτής δραστηριότητας, η οποία αφορούσε φορολογικές και ασφαλιστικές παραβάσεις.

Τέσσερις παλαίμαχοι αθλητές στη δικογραφία

Ανάμεσα στα ονόματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, βρίσκονται και αυτά τεσσάρων παλαίμαχων αθλητών. Πρόκειται για έναν πρώην μπασκετμπολίστα και τρεις πρώην ποδοσφαιριστές, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση.

Ένας από τους τρεις πρώην ποδοσφαιριστές μάλιστα, ήταν μέλος της ιστορικής αποστολής της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το 2004. Τα ονόματα των αθλητών που αναφέρονται στη δικογραφία είναι οι Παντελής Καφές, Σπύρος Βάλλας, Πέτρος Κανακούδης και Παναγιώτης Λιαδέλης.

Η πορεία του Παντελή Καφέ και οι συγγενείς του

Ο Παντελής Καφές ήταν ένα από τα μέλη της Εθνικής Ελλάδος που έγραψε ιστορία κατακτώντας το Euro 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Κατά τη διάρκεια της πλούσιας ποδοσφαιρικής του καριέρας, φόρεσε τις φανέλες μεγάλων ελληνικών συλλόγων, όπως του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνονται επίσης και συγγενικά του πρόσωπα. Συγκεκριμένα, αναφέρονται τα δύο αδέλφια του Παντελή Καφέ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παντελής Καφές και τα αδέλφια του κατάγονται από τη Βέροια.

Οι διαδρομές των Σπύρου Βάλλα και Πέτρου Κανακούδη

Ο Σπύρος Βάλλας, πρώην αμυντικός, αναδείχθηκε αρχικά από την ομάδα της Ξάνθης. Το 2003 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, όπου και κατέκτησε τίτλους. Στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Λάρισα, πριν επιστρέψει στην Ξάνθη, όπου ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή το 2014. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ο Σπύρος Βάλλας ασχολήθηκε με επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Ο 42χρονος παλαίμαχος αριστερός μπακ, Πέτρος Κανακούδης, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τον ΠΑΟΚ. Αγωνίστηκε σε διάφορες ομάδες, μεταξύ των οποίων ο Αστέρας Τρίπολης, ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο Ηρακλής, ο Άρης και η Βέροια. Είχε επίσης παρουσία στο εξωτερικό, φορώντας τη φανέλα της Ίντερ Τούρκου στη Φινλανδία. Ο Πέτρος Κανακούδης και ο Σπύρος Βάλλας υπήρξαν συμπαίκτες στη Βέροια κατά την αγωνιστική περίοδο 2005-2006.

Ο Παναγιώτης Λιαδέλης, ένας από τους γνωστότερους καλαθοσφαιριστές

Ο Παναγιώτης Λιαδέλης συγκαταλέγεται στους γνωστότερους Έλληνες καλαθοσφαιριστές της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000. Ο παλαίμαχος γκαρντ συνέδεσε το όνομά του με τις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Παναγιώτης Λιαδέλης φόρεσε επίσης και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η αναφορά του ονόματός του στη δικογραφία προσθέτει ακόμη ένα γνωστό πρόσωπο στον κατάλογο των εμπλεκομένων στην υπόθεση της φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης.

Με πληροφορίες από: Enikos