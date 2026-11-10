Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι, όταν ένας 21χρονος επιβάτης δέχθηκε βίαιη επίθεση από ομάδα τεσσάρων νεαρών. Οι δράστες, με σκοπό τη ληστεία, χτύπησαν επανειλημμένα το θύμα για να του αρπάξουν προσωπικά αντικείμενα. Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο, οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών που βρίσκονταν στο σημείο, με αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών εκ των εμπλεκομένων, ενώ ο τέταρτος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Η άγρια επίθεση στον σταθμό του Μετρό

Η βίαιη ληστεία σημειώθηκε την Παρασκευή (6/11), λίγο μετά τις 17:30, σε έναν από τους πλέον κεντρικούς και πολυσύχναστους σταθμούς της Αθήνας, το Μοναστηράκι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις νεαροί άνδρες και μία γυναίκα επιτέθηκαν στον 21χρονο, έχοντας ως στόχο να του αποσπάσουν την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό του, καθώς και την τσάντα που είχε μαζί του.

Το θύμα, παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, αντιστάθηκε στην προσπάθεια των δραστών να του αφαιρέσουν τα προσωπικά του αντικείμενα. Ωστόσο, οι νεαροί ληστές δεν δίστασαν να τον χτυπήσουν επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές. Τελικά, κατάφεραν να του αρπάξουν την αλυσίδα, την τσάντα, αλλά και τη ζακέτα και το καπέλο του, προτού τραπούν σε φυγή από το σημείο του συμβάντος.

Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών

Η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στον σταθμό του Μετρό αποδείχθηκε καθοριστική. Συγκεκριμένα, στον χώρο βρίσκονταν αστυνομικοί που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο «Αριάδνη», το οποίο έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στους χώρους των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αμέσως μετά την επίθεση, ο 21χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς τους δράστες, περιγράφοντας με λεπτομέρειες το τι είχε συμβεί.

Η αντίδραση των αστυνομικών ήταν άμεση και συντονισμένη. Χωρίς καθυστέρηση, ξεκίνησαν εντατικές αναζητήσεις στους χώρους του σταθμού, προκειμένου να εντοπίσουν τους τέσσερις δράστες που είχαν μόλις διαπράξει τη ληστεία. Η γρήγορη κινητοποίηση ήταν απαραίτητη, καθώς οι δράστες προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τον συνωστισμό και να διαφύγουν.

Ανθρωποκυνηγητό και τρεις συλλήψεις

Το βίντεο-ντοκουμέντο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας καταγράφει όχι μόνο τις στιγμές της επίθεσης, αλλά και το ανθρωποκυνηγητό που ακολούθησε στους χώρους του σταθμού. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά έναν από τους δράστες στην αποβάθρα του Μετρό. Με γρήγορες κινήσεις, τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Την ίδια στιγμή, ένας άλλος αστυνομικός καταδίωξε έναν δεύτερο δράστη, ο οποίος προσπαθούσε να διαφύγει τρέχοντας στους διαδρόμους του σταθμού. Μετά από σύντομη αλλά αποφασιστική καταδίωξη, ο αστυνομικός κατάφερε να τον συλλάβει. Λίγο αργότερα, οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν και τη γυναίκα που φέρεται να είχε ενεργό συμμετοχή στην επίθεση και τη βίαιη ληστεία.

Τα στοιχεία των δραστών και η συνέχεια της έρευνας

Οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες και η γυναίκα, είναι ηλικίας από 18 έως 21 ετών. Όσον αφορά τον τέταρτο εμπλεκόμενο στην υπόθεση, πρόκειται για έναν 17χρονο, ο οποίος έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές αρχές. Ωστόσο, μέχρι στιγμής παραμένει ασύλληπτος και οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του συνεχίζονται.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν αμέσως στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία του αυτοφώρου. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, με τις αρχές να εργάζονται για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και την προσαγωγή όλων των υπευθύνων.

Με πληροφορίες από: News.gr