Ο κύκλος των απολογιών για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής που δρούσε στη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας εταιρείες-φαντάσματα και «αχυρανθρώπους», αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026. Ο Ερρίκος Πετιλόν, γνωστό μοντέλο και ηθοποιός, ο οποίος ήταν ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες, αναμένεται να είναι ο πρώτος που θα απολογηθεί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και ονόματα γνωστών πρώην αθλητών του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου.

Οι διαστάσεις της υπόθεσης και οι κατηγορίες

Η υπόθεση αφορά τέσσερα φερόμενα ως διασυνδεδεμένα κυκλώματα φοροδιαφυγής στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, τα κυκλώματα αυτά είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο «αχυρανθρώπων», χρησιμοποιώντας τους ως διαχειριστές εταιρειών, με σκοπό την αποφυγή καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Η ογκώδης δικογραφία, που φτάνει σχεδόν τις 400 σελίδες, διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης στις 7 Νοεμβρίου 2026. Περιλαμβάνει 1.283 κατηγορούμενους και αφορά συνολικά 917 εταιρείες. Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε 206,26 εκατομμύρια ευρώ. Οι αξιόποινες πράξεις που εξετάζονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή και μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο.

Η απολογία του Ερρίκου Πετιλόν

Ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος φέρεται να είναι αποφασισμένος να ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με την υπόθεση, αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου 2026. Το γνωστό μοντέλο φέρεται να συμμετείχε ως διαχειριστής σε οκτώ εταιρείες, με τα χρέη να φτάνουν σχεδόν τις 596.000 ευρώ.

Ο πασίγνωστος ηθοποιός και μοντέλο εμφανίζεται για πρώτη φορά ως «αχυράνθρωπος» την 1η Μαρτίου 2023. Η αμοιβή του ήταν μικρά ποσά, που ξεκινούσαν από τα 100 ευρώ, ενώ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εμφανιζόταν ως υπάλληλος υποδοχής μερικής απασχόλησης. Όταν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ πήγαν στο σπίτι του για έρευνα, ο Ερρίκος Πετιλόν δήλωσε: «Για τη μία εταιρεία είμαι ακόμα διαχειριστής, ωστόσο βρίσκομαι στη διαδικασία να την κλείσω λόγω οφειλών, για τις οποίες δεν ευθύνομαι. Γυναίκα από την Ηλιούπολη με έβαλε στην επιχείρηση και, όταν ζήτησα να φύγω, εξαφανίστηκε. Ομοίως και για άλλη εταιρεία. Για τρίτη εταιρεία ήμουν διαχειριστής και διέκοψα».

Αναμένεται να μιλήσει για το ποιοι τον προσέγγισαν, ποιοι τον έβαλαν στις εταιρείες και τι ποσά λάμβανε. Επιπλέον, αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε το ύψος του χρέους που του καταλογίζεται και να αρνηθεί τις κατηγορίες σε βάρος του.

Γνωστά ονόματα του αθλητισμού στη δικογραφία

Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στη δικογραφία, περιλαμβάνονται και αυτά τεσσάρων παλαίμαχων αθλητών. Πρόκειται για έναν πρώην μπασκετμπολίστα και τρεις πρώην ποδοσφαιριστές με μεγάλη καριέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα, Πέτρο Κανακούδη και Παναγιώτη Λιαδέλη.

Ο Παντελής Καφές ήταν μέλος της ιστορικής Εθνικής Ελλάδος που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου το 2004 στην Πορτογαλία. Στην καριέρα του φόρεσε, μεταξύ άλλων, τις φανέλες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Στη δικογραφία υπάρχουν και συγγενικά του πρόσωπα, όπως τα δύο αδέλφια του, Δ.Κ. και Α.Κ.

Ο πρώην αμυντικός Σπύρος Βάλλας αναδείχθηκε από την ομάδα της Ξάνθης, πριν μεταγραφεί στον Ολυμπιακό το 2003, όπου κατέκτησε τίτλους. Στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Λάρισα και επέστρεψε στην Ξάνθη, ολοκληρώνοντας την ποδοσφαιρική του διαδρομή το 2014. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση ασχολήθηκε με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο 42χρονος παλαίμαχος αριστερός μπακ, Πέτρος Κανακούδης, ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή από τον ΠΑΟΚ και αγωνίστηκε σε ομάδες όπως ο Αστέρας Τρίπολης, ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο Ηρακλής, ο Άρης και η Βέροια, ενώ είχε και παρουσία στο εξωτερικό με την Ίντερ Τούρκου στη Φινλανδία. Ο Πέτρος Κανακούδης και ο Σπύρος Βάλλας υπήρξαν συμπαίκτες στη Βέροια την περίοδο 2005-2006. Από τη Βέροια κατάγονται και τα αδέλφια Καφέ.

Ο Παναγιώτης Λιαδέλης, ένας από τους γνωστότερους Έλληνες καλαθοσφαιριστές της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000, συνέδεσε το όνομά του με τις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, Άρη και ΠΑΟΚ, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στη δικογραφία υπάρχει και η μητέρα του.

Ο ρόλος των «αχυρανθρώπων» και οι αναζητήσεις των αρχών

Πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» αποκάλυψαν τον τρόπο που είχε στηθεί η απάτη. Ορισμένοι από αυτούς υποστηρίζουν ότι δεν είχαν πραγματικό έλεγχο στις επιχειρήσεις και ότι οι ίδιοι λάμβαναν ελάχιστα χρήματα, ενώ τις εισπράξεις τις διαχειρίζονταν άλλα πρόσωπα. Στην υπόθεση περιλαμβάνεται και περίπτωση γυναίκας που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος», ενώ βρισκόταν στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Δ.Κ., έναν από τους αδελφούς του Παντελή Καφέ, ο οποίος, σύμφωνα με το περιεχόμενο του διαβιβαστικού, φέρεται να συγκαταλέγεται στα αρχηγικά μέλη του δεύτερου κυκλώματος, έχοντας, κατά τις ελεγκτικές αρχές, τον ρόλο του πραγματικού διαχειριστή. Για τον Δ.Κ. καταγράφεται μηνυτήρια αναφορά σχετικά με οφειλές ασφαλιστικών εισφορών ύψους 42.836,61 ευρώ. Για τον Α.Κ., τον άλλο αδελφό του Παντελή Καφέ, αναφέρονται τρεις μηνυτήριες αναφορές, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 104.602,68 ευρώ. Ωστόσο, για τον Σπύρο Βάλλα, από τα συγκεκριμένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό δεν προκύπτει ο ρόλος που φέρεται να είχε στη λειτουργία των υπό έρευνα κυκλωμάτων.

Οι αρχές αυτή τη στιγμή αναζητούν να συλλάβουν πασίγνωστους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης για τη φοροδιαφυγή. Δύο από αυτούς φέρονται να είναι άφαντοι, με αποτέλεσμα να έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Topontiki