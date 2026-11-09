Προχωράει η ολική ανακατασκευή 14 συρμών του ΗΣΑΠ στον Βόλο

Σε μια νέα εποχή εισέρχονται οι 14 ιστορικοί συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό της Αθήνας, γνωστής ως ΗΣΑΠ, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ολικής ανακατασκευής. Οι εργασίες εκτελούνται με εντατικούς ρυθμούς στις εγκαταστάσεις της Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής του Βόλου, με στόχο την αναβάθμιση του τροχαίου υλικού και τη βελτίωση της καθημερινής εμπειρίας των επιβατών. Ήδη, ο πρώτος από τους ανακατασκευασμένους συρμούς έχει τεθεί σε λειτουργία, σηματοδοτώντας την έναρξη αυτής της σημαντικής προσπάθειας.

Η ανακατασκευή των ιστορικών συρμών

Οι 14 συρμοί, οι οποίοι ανήκουν στην 8η παραλαβή, κατασκευάστηκαν το 1985 από τις εταιρείες Siemens/MAN. Αυτοί οι συρμοί κυκλοφορούν στην Γραμμή 1 του Μετρό για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, αποτελώντας ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Το πρόγραμμα ολικής ανακατασκευής έχει ως στόχο να τους προσδώσει σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας και βελτιωμένες συνθήκες εξυπηρέτησης για τους επιβάτες.

Μέσα από αυτή την εκτεταμένη ανακατασκευή, επιδιώκεται να εξασφαλιστούν τουλάχιστον 25 επιπλέον χρόνια λειτουργίας για τους συγκεκριμένους συρμούς. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού της ιστορικής γραμμής της Αθήνας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την άνεση των χιλιάδων επιβατών που τους χρησιμοποιούν καθημερινά.

Οι εργασίες στον Βόλο και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης

Οι εργασίες ανακατασκευής πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση στις εγκαταστάσεις της Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής (Α΄ ΒΙΠΕ) Βόλου. Οι ρυθμοί είναι εντατικοί, καθώς υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παράδοσης που πρέπει να τηρηθεί. Η σύμβαση της ΣΤΑΣΥ με την ισπανική εταιρεία CAF καθορίζει τις φάσεις και τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο δεύτερος ανακατασκευασμένος συρμός αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα τον Δεκέμβριο. Ο τρίτος συρμός έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ μέχρι την άνοιξη του ίδιου έτους αναμένονται ακόμη δύο συρμοί. Η σταδιακή παράδοση των υπολοίπων συρμών θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του 2027, οπότε και αναμένεται να έχουν παραδοθεί όλοι οι 14 αναβαθμισμένοι συρμοί.

Η έναρξη λειτουργίας του πρώτου αναβαθμισμένου συρμού

Ένα σημαντικό ορόσημο για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του τροχαίου υλικού της Γραμμής 1 του Μετρό σημειώθηκε στις αρχές Οκτωβρίου. Τότε τέθηκε σε λειτουργία ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός της 8ης παραλαβής. Η έναρξη της λειτουργίας του σηματοδότησε την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου και την πρακτική εφαρμογή των αναβαθμίσεων.

Η παρουσία του ανανεωμένου συρμού στις ράγες της ιστορικής γραμμής αποτελεί απτή απόδειξη της προόδου των εργασιών και της δέσμευσης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η λειτουργία του πρώτου συρμού δίνει το έναυσμα για την ένταξη και των υπολοίπων, προσφέροντας στους επιβάτες μια σύγχρονη και ασφαλέστερη εμπειρία μετακίνησης.

Με πληροφορίες από: Newsit