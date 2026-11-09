Οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην πετάτε τις φλούδες και τα κουκούτσια φρούτων και λαχανικών

Οι φλούδες από φρούτα και λαχανικά, καθώς και τα κουκούτσια τους, συχνά απορρίπτονται χωρίς να γνωρίζουμε την πιθανή διατροφική τους αξία. Ωστόσο, ειδικοί στη διατροφή επισημαίνουν ότι αυτά τα μέρη των τροφών μπορεί να αποτελούν σημαντική πηγή πολύτιμων θρεπτικών συστατικών, όπως οι φυτικές ίνες. Μια μικρή αλλαγή στον τρόπο προετοιμασίας των γευμάτων μας θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την πρόσληψη των απαραίτητων ινών.

Η αξία των φυτικών ινών και η ανεπαρκής πρόσληψη

Ο Βέλγος διαιτολόγος Michaël Sels υπογραμμίζει τη σημασία των φυτικών ινών για την υγεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μέσος κάτοικος του Βελγίου καταναλώνει μόλις 17 γραμμάρια φυτικών ινών ημερησίως. Ο διαιτολόγος εξηγεί ότι η πρόσληψη 30 γραμμαρίων φυτικών ινών θα μπορούσε να προσφέρει ακόμη περισσότερα οφέλη για τον οργανισμό.

Ο Sels αναφέρει ότι δεν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές στη διατροφή για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Μικρές προσαρμογές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση της πρόσληψης των φυτικών ινών, αξιοποιώντας μέρη των φρούτων και λαχανικών που συνήθως πετάμε.

Πρακτικές συμβουλές για την αξιοποίηση στην κουζίνα

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ενσωματώσουμε τις φλούδες και τα κουκούτσια στη διατροφή μας. Για παράδειγμα, τα καρότα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ είναι συχνά ήδη καλά καθαρισμένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μαγείρεμα χωρίς να αφαιρεθεί η φλούδα τους. Αυτό προσφέρει μια εύκολη λύση για την αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών.

Αντίστοιχα, η φλούδα της κολοκύθας δεν είναι απαραίτητο να απομακρύνεται. Όταν η κολοκύθα ψήνεται ολόκληρη, η σάρκα της παραμένει αρκετή σε σχέση με τη φλούδα, ενώ η τελευταία μπορεί να προσθέσει επιπλέον κρεμώδη υφή σε μια σούπα. Ακόμη και οι σπόροι της κολοκύθας μπορούν να συλλεχθούν και να αξιοποιηθούν σε διάφορες συνταγές, προσφέροντας επιπλέον θρεπτικά συστατικά.

Προκλήσεις και απαραίτητες προφυλάξεις

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι φλούδες εξίσου εύκολες στην ενσωμάτωση στη μαγειρική. Μια βρετανική επιστημονική μελέτη έχει δείξει ότι ακόμη και η φλούδα του ανανά περιέχει σημαντικές ποσότητες φυτικών ινών. Παρ' όλα αυτά, όπως παραδέχεται και ο Michaël Sels, η ενσωμάτωσή της σε ένα γευστικό πιάτο δεν είναι τόσο απλή υπόθεση.

Ένας σημαντικός παράγοντας που δεν πρέπει να αγνοείται είναι ότι οι φλούδες ενδέχεται να συγκεντρώνουν περισσότερα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Επιπλέον, μπορεί να περιέχουν και φυσικές αμυντικές ουσίες των φυτών, οι οποίες απαιτούν προσοχή. Για αυτούς τους λόγους, είναι απαραίτητο το σχολαστικό πλύσιμο πριν από τη χρήση τους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειάζεται ζεμάτισμα ή βράσιμο των φλουδών για να καταστούν ασφαλείς και κατάλληλες για κατανάλωση. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η κατανάλωση της φλούδας δεν είναι αυτομάτως κατάλληλη για κάθε φρούτο ή λαχανικό, και απαιτείται κρίση και προσοχή.

Οι φυτικές ίνες και η αντοχή τους στο μαγείρεμα

Ένα συχνό ερώτημα αφορά το κατά πόσο οι φυτικές ίνες διατηρούνται όταν τα τρόφιμα μαγειρεύονται. Σύμφωνα με τον διαιτολόγο Michaël Sels, δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Σε αντίθεση με ορισμένες βιταμίνες που μπορεί να μειωθούν λόγω της θερμότητας, οι φυτικές ίνες δεν χάνονται με τον ίδιο τρόπο κατά το μαγείρεμα.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των φυτικών ινών σχετίζεται με τη δράση τους στο έντερο. Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν χρειάζεται να τις διασπάσει πλήρως για να επωφεληθεί από αυτές. Όπως εξηγεί ο Sels, οι φυτικές ίνες είναι δύσκολο να διασπαστούν και έτσι φτάνουν σε μεγάλο βαθμό άθικτες στο εντερικό μικροβίωμα.

Εκεί, δισεκατομμύρια μικροοργανισμοί που ζουν στο πεπτικό μας σύστημα τις χρησιμοποιούν ως πηγή θρέψης. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η επιβίωση περισσότερων ωφέλιμων μικροοργανισμών, συμβάλλοντας στην υγεία του πεπτικού συστήματος και γενικότερα του οργανισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta