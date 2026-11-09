Βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας καρέ-καρέ την άγρια επίθεση που δέχτηκε ένας 21χρονος επιβάτης στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι. Το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, λίγο μετά τις 17:30, όταν τέσσερις νεαροί, μεταξύ των οποίων και μία 17χρονη, φέρονται να επιτέθηκαν στον νεαρό με σκοπό τη ληστεία. Η άμεση κινητοποίηση αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο οδήγησε στη σύλληψη τριών εκ των δραστών, ενώ ο τέταρτος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Η βίαιη επίθεση στον σταθμό

Η επίθεση σημειώθηκε στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι, όταν τρεις νεαροί άνδρες και μία γυναίκα προσέγγισαν τον 21χρονο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο στόχος τους ήταν να του αποσπάσουν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του και την τσάντα που είχε στην κατοχή του. Το θύμα, στην προσπάθειά του να αντισταθεί, δέχτηκε επανειλημμένα χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές από τους δράστες.

Παρά την αντίσταση του 21χρονου, οι δράστες κατάφεραν τελικά να του αφαιρέσουν την αλυσίδα, την τσάντα, τη ζακέτα και το καπέλο του. Αμέσως μετά την πράξη τους, απομακρύνθηκαν από το σημείο της επίθεσης, προσπαθώντας να διαφύγουν από τον σταθμό του Μετρό.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι βρίσκονταν αστυνομικοί οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο «Αριάδνη». Αυτοί οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν άμεσα από το θύμα για το περιστατικό της ληστείας και της επίθεσης που είχε δεχτεί. Χωρίς καθυστέρηση, ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στους χώρους του σταθμού, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνει όχι μόνο τις στιγμές της επίθεσης, αλλά και την επιχείρηση της αστυνομίας. Καταγράφει το ανθρωποκυνηγητό που ακολούθησε στους διαδρόμους και τις αποβάθρες του σταθμού, δείχνοντας την άμεση και αποφασιστική αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων.

Το ανθρωποκυνηγητό και οι συλλήψεις

Οι εικόνες από το βίντεο δείχνουν τη στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν έναν από τους φερόμενους δράστες στην αποβάθρα του σταθμού. Παράλληλα, ένας άλλος αστυνομικός ξεκινά την καταδίωξη ενός δεύτερου νεαρού μέσα στους διαδρόμους του Μετρό. Μετά από σύντομη καταδίωξη, ο αστυνομικός καταφέρνει να τον συλλάβει, θέτοντας τέλος στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Λίγο αργότερα, οι αρχές εντόπισαν και προχώρησαν στη σύλληψη και της νεαρής γυναίκας, η οποία φέρεται να συμμετείχε ενεργά στην επίθεση και τη ληστεία του 21χρονου. Οι συλλήψεις αυτές αποτελούν μέρος της άμεσης ανταπόκρισης των αστυνομικών στο περιστατικό βίας που εκτυλίχθηκε στον πολυσύχναστο σταθμό.

Η ταυτότητα των δραστών και η δικαστική διαδικασία

Οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, είναι ηλικίας από 18 έως 21 ετών. Εκεί, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία για τέτοιου είδους αδικήματα. Η ταυτότητα των συλληφθέντων έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Όσον αφορά τον τέταρτο εμπλεκόμενο στην υπόθεση, πρόκειται για έναν νεαρό ηλικίας μόλις 17 ετών. Η ταυτότητά του έχει ήδη εξακριβωθεί από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Οι έρευνες συνεχίζονται για να οδηγηθεί και αυτός ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos