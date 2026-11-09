Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στη Θεσσαλονίκη: Δύο νεαροί στο νοσοκομείο

Δύο άτομα τραυματίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας σε ένα αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε στην οδό Αγίων Πάντων, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ένας 23χρονος βρίσκεται σε σοβαρότερη κατάσταση, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο.

Το χρονικό της επίθεσης στην οδό Αγίων Πάντων

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας, περίπου στις 19:30, σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, η οδός Αγίων Πάντων έγινε το σκηνικό μιας επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μια ομάδα ατόμων, πιθανόν τριών, η οποία επιτέθηκε στους δύο νεαρούς.

Η επίθεση αυτή προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, καθώς και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες και να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Το αιματηρό επεισόδιο προκάλεσε ανησυχία στην περιοχή, με τους κατοίκους να γίνονται μάρτυρες της μεταφοράς των τραυματιών.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Από τους δύο τραυματίες, ο ένας είναι ένας 23χρονος άνδρας, ο οποίος φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρότερη σε σύγκριση με αυτή του δεύτερου ατόμου που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Και οι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας.

Οι γιατροί του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου έχουν αναλάβει την περίθαλψη των δύο ατόμων, με ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση του 23χρονου λόγω της φύσης του τραύματός του. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση των τραυμάτων του δεύτερου ατόμου δεν έχουν γίνει γνωστές, πέραν του ότι πρόκειται για τραυματισμό που προέκυψε από το ίδιο επεισόδιο.

Η διακομιδή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Αμέσως μετά την επίθεση, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο της οδού Αγίων Πάντων. Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΑΒ παρείχε τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες και προχώρησε στην άμεση διακομιδή τους. Η ταχύτητα της επέμβασης ήταν κρίσιμη για την κατάσταση της υγείας τους, ειδικά για τον 23χρονο.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ένα από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της πόλης. Εκεί, εισήχθησαν για περαιτέρω εξετάσεις και θεραπεία, με τους γιατρούς να αξιολογούν την έκταση των τραυμάτων και να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της υγείας τους.

Τα στοιχεία για τους δράστες

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά από τις διαθέσιμες πληροφορίες, η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα ατόμων. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή συμμετοχή τριών ατόμων στην επίθεση εναντίον του 23χρονου και του δεύτερου τραυματία. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα άλλα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα ή τα κίνητρα των δραστών.

Οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το σημείο του επεισοδίου και τις μαρτυρίες, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων για την επίθεση που άφησε δύο νεαρούς στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από: Topontiki