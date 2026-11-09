Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για κληρώσεις και εξετάσεις σε πειραματικά, πρότυπα και ωνάσεια σχολεία

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία, καθώς και για τις γραπτές εξετάσεις στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία. Οι διαδικασίες αυτές αφορούν την εισαγωγή για το σχολικό έτος 2027-28. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική κλήρωση έχει οριστεί για τις 12 Μαΐου 2027, ενώ οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 15 και 16 Μαΐου 2027.

Ηλεκτρονική κλήρωση για τα πειραματικά σχολεία

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση, η οποία αφορά την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία, θα λάβει χώρα την Τετάρτη 12 Μαΐου 2027. Την ίδια ημέρα, θα πραγματοποιηθεί και μια επιπλέον κλήρωση, η οποία θα καθορίσει τον αριθμό προτεραιότητας. Αυτός ο αριθμός θα χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση τυχόν ισοβαθμιών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Η διαδικασία αυτή είναι καθοριστική για την ομαλή διεξαγωγή των εισαγωγικών διαδικασιών, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ισότητα ευκαιριών για όλους τους υποψηφίους. Η μέρα της κλήρωσης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τους ενδιαφερόμενους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Οι γραπτές εξετάσεις για πρότυπα και εκκλησιαστικά σχολεία

Η δοκιμασία δεξιοτήτων και γνώσεων, η οποία απαιτείται για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις εισαγωγικές τάξεις των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς και των Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων, έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 15 Μαΐου 2027. Οι εισαγωγικές τάξεις που αφορά η δοκιμασία είναι η Α' Γυμνασίου και η Α' Λυκείου.

Οι εξετάσεις αυτές έχουν ως στόχο να αξιολογήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις των υποψηφίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλογή των μαθητών που πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής στα συγκεκριμένα σχολεία. Η προετοιμασία για αυτή τη δοκιμασία είναι σημαντική για τους ενδιαφερόμενους.

Η δοκιμασία για τα δημόσια ωνάσεια σχολεία

Για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις εισαγωγικές τάξεις των Δημόσιων Ωνασείων Σχολείων, θα διενεργηθεί ξεχωριστή δοκιμασία δεξιοτήτων και γνώσεων. Αυτή η δοκιμασία έχει οριστεί για την Κυριακή 16 Μαΐου 2027. Οι τάξεις που αφορά είναι επίσης η Α' Γυμνασίου και η Α' Λυκείου.

Η διεξαγωγή της δοκιμασίας σε διαφορετική ημέρα επιτρέπει στους υποψηφίους να συμμετάσχουν σε περισσότερες από μία διαδικασίες εισαγωγής, εφόσον το επιθυμούν. Οι μαθητές καλούνται να επιδείξουν τις ικανότητές τους σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.

Δικαίωμα υποψηφιότητας και διαδικασία αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να είναι υποψήφιοι για έναν, περισσότερους ή ακόμα και για όλους τους τύπους σχολείων για τους οποίους προβλέπεται διαδικασία εισαγωγής. Αυτοί οι τύποι περιλαμβάνουν τα Πειραματικά, τα Πρότυπα, τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά και τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών θα ενημερωθούν μέσω πρόσκλησης, η οποία θα αναρτηθεί στις επίσημες ιστοσελίδες του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της ΔΕΠΠΣ, της ΔΕΔΗΜΩΣ και της γενικής γραμματείας Θρησκευμάτων. Θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε μια ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες

Για όσους αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Αντίστοιχα, πληροφορίες για το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.

Τέλος, για το δίκτυο των Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Θρησκευμάτων. Οι παραπάνω πηγές παρέχουν αναλυτικά στοιχεία και οδηγίες για τις διαδικασίες εισαγωγής και τη λειτουργία των σχολείων.

Με πληροφορίες από: Enikos