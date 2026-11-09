Ο ανήλικος που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ δεν θα φυλακιστεί

Μια υπόθεση που προκάλεσε έντονο προβληματισμό απασχόλησε τις δικαστικές αρχές στην Αυστραλία, καθώς ένας 16χρονος είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ. Παρά τις αναζητήσεις του για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και την έρευνα πιθανών στόχων, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν χρειάζεται να εκτίσει ποινή φυλάκισης. Ο ανήλικος είχε συλληφθεί πριν από περισσότερα από δύο χρόνια, όταν ήταν μόλις 14 ετών, ενώ οι αρχές είχαν διαπιστώσει τις ενέργειές του.

Οι αναζητήσεις και οι πιθανοί στόχοι

Ο νεαρός, σε ηλικία 14 ετών, είχε αναζητήσει εκτενώς στο διαδίκτυο οδηγίες για την κατασκευή βόμβας. Ειδικότερα, έψαχνε πληροφορίες για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού με τη χρήση χύτρας ταχύτητας. Παράλληλα, είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με έναν από τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης που είχε σημειωθεί στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013.

Ανάμεσα στα σημεία που είχε εξετάσει ως πιθανούς στόχους για την επίθεση βρισκόταν και η γραμμή τερματισμού του Μαραθωνίου του Σίδνεϊ. Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται κοντά στη διάσημη Όπερα της πόλης, γεγονός που υποδηλώνει την επιλογή ενός εμβληματικού χώρου.

Πώς ξεκίνησε η ριζοσπαστικοποίηση

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ο νεαρός περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε να παρακολουθεί εξτρεμιστικό περιεχόμενο. Αρχικά, είχε δει σχετικά βίντεο μέσω της πλατφόρμας TikTok, τα οποία του κίνησαν το ενδιαφέρον. Αυτό τον οδήγησε σε μια περαιτέρω αναζήτηση ολοένα και πιο βίαιων εικόνων και υλικού.

Στη συνέχεια, ο ανήλικος άρχισε να αναζητά υλικό που σχετιζόταν με γνωστές τρομοκρατικές οργανώσεις. Μεταξύ αυτών των οργανώσεων ήταν η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, γνωστό και ως ISIS. Η έκθεση σε αυτό το περιεχόμενο αποτέλεσε ένα σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσής του.

Οι λόγοι της δικαστικής απόφασης

Ο δικαστής χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του εφήβου ως ένδειξη μεγάλης αφέλειας, κάτι που συνεκτιμήθηκε στην τελική απόφαση. Ένα βασικό στοιχείο που επηρέασε την κρίση ήταν η στάση του νεαρού μετά τη σύλληψή του. Ο 16χρονος απομακρύνθηκε από τον ισλαμικό εξτρεμισμό και επέδειξε ειλικρινή μεταμέλεια για τις πράξεις του.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών του συνομιλιών, ο ανήλικος απέφευγε επανειλημμένα να απαντήσει σε άτομα που τον ρωτούσαν αν σκόπευε πράγματι να πραγματοποιήσει κάποια επίθεση. Αυτή η στάση του θεωρήθηκε σημαντική στην αξιολόγηση της πρόθεσής του.

Πρώιμο στάδιο προετοιμασίας και επανένταξη

Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την απόφαση του δικαστηρίου ήταν το πολύ πρώιμο στάδιο προετοιμασίας του σχεδίου, το οποίο αποδόθηκε στη νεαρή ηλικία του. Ο δικαστής εκτίμησε ότι οι ενέργειες του εφήβου δεν είχαν αποκτήσει ιδιαίτερα συγκεκριμένη μορφή. Συγκεκριμένα, δεν είχε συγκεντρώσει τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού.

Επίσης, δεν είχε επιλέξει συγκεκριμένη ημερομηνία για την πραγματοποίηση κάποιας επίθεσης. Το δικαστήριο εκτίμησε ότι, λόγω της ηλικίας του, οι πιθανότητες ομαλής επανένταξής του στην κοινωνία είναι ιδιαίτερα υψηλές. Η απομάκρυνσή του από τις εξτρεμιστικές ιδέες και η μεταμέλεια μετά τη σύλληψη συνεκτιμήθηκαν θετικά. Η ταυτότητα του ανηλίκου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta