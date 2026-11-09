Αρνητικός ο έλεγχος για βόμβα στο Blue Star 1 – Κανονικά η αναχώρηση από τον Πειραιά

Ολοκληρώθηκε χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο ο έλεγχος στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 1» στο λιμάνι του Πειραιά. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε έπειτα από τηλεφώνημα που προειδοποιούσε για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Μετά τα αρνητικά αποτελέσματα, το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει κανονικά για το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κω και Ρόδο.

Ο συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά

Ο συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά σήμανε όταν, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ένα άγνωστο άτομο τηλεφώνησε σε έναν επιβάτη του πλοίου «Blue Star 1». Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος, ο άγνωστος προειδοποίησε τον επιβάτη ότι επρόκειτο να εκραγεί βόμβα μέσα στο πλοίο.

Ο επιβάτης, αμέσως μετά την προειδοποίηση, ενημέρωσε το πλήρωμα του πλοίου για το περιστατικό. Το πλήρωμα με τη σειρά του ειδοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές, θέτοντας σε εφαρμογή το πρωτόκολλο ασφαλείας. Αργότερα, το τηλεφώνημα χαρακτηρίστηκε ως φάρσα.

Άμεση αποβίβαση επιβατών και πληρώματος

Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία όλων των παρευρισκομένων, αποφασίστηκε η άμεση αποβίβαση των επιβατών από το πλοίο. Συνολικά, 875 επιβάτες αποβιβάστηκαν από το «Blue Star 1».

Εκτός από τους επιβάτες, στο πλοίο επέβαιναν επίσης 83 μέλη πληρώματος. Όλοι τους απομακρύνθηκαν από το πλοίο, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών, ώστε να διευκολυνθεί ο ενδελεχής έλεγχος για τον φερόμενο εκρηκτικό μηχανισμό.

Ολοκληρωμένος έλεγχος από πυροτεχνουργούς

Αμέσως μετά την αποβίβαση των ατόμων, ξεκίνησε ένας εκτεταμένος έλεγχος στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 1». Τον έλεγχο ανέλαβε ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών, το οποίο έδρασε με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Οι πυροτεχνουργοί και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος διερεύνησαν σχολαστικά όλους τους χώρους του πλοίου. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε με στόχο τον εντοπισμό τυχόν εκρηκτικού μηχανισμού ή οποιουδήποτε άλλου ύποπτου αντικειμένου που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει την απειλή.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Δεν εντοπίστηκε κανένας εκρηκτικός μηχανισμός ούτε κάποιο άλλο ύποπτο αντικείμενο που να δικαιολογεί τον συναγερμό. Η λήξη του συναγερμού επιβεβαιώθηκε από τις αρμόδιες αρχές.

Κανονικά το δρομολόγιο προς τα νησιά του Αιγαίου

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου και την επιβεβαίωση των αρνητικών αποτελεσμάτων, δόθηκε το πράσινο φως για την κανονική αναχώρηση του πλοίου «Blue Star 1».

Το πλοίο πρόκειται να εκτελέσει κανονικά το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει προσεγγίσεις σε σημαντικούς προορισμούς του Αιγαίου. Οι προορισμοί αυτοί είναι η Σύρος, η Πάτμος, η Λέρο, η Κως και η Ρόδος, όπου αναμένεται να φτάσει σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη λήξη του συναγερμού που είχε σημάνει νωρίτερα στο λιμάνι του Πειραιά, επιτρέποντας στους επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, μετά την επαναεπιβίβασή τους.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit, Ieidiseis