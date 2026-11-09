Μια βίαιη επίθεση και ληστεία σημειώθηκε την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026, λίγο μετά τις 17:30, στον σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι. Τέσσερις νεαροί φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, κατά το οποίο ένας 21χρονος επιβάτης δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές. Στόχος των δραστών ήταν η αφαίρεση προσωπικών του αντικειμένων. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, οδηγώντας στη σύλληψη τριών εκ των εμπλεκομένων, ενώ ένας 17χρονος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Η βίαιη επίθεση στον σταθμό

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026, λίγο μετά τις 17:30, στον πολυσύχναστο σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις νεαροί άνδρες και μία γυναίκα επιτέθηκαν σε έναν 21χρονο επιβάτη. Ο βασικός σκοπός της επίθεσης ήταν η ληστεία, με τους δράστες να στοχεύουν στην αφαίρεση της αλυσίδας που φορούσε το θύμα, καθώς και της τσάντας που είχε μαζί του.

Ο 21χρονος αντιστάθηκε σθεναρά στην επίθεση, προσπαθώντας να προστατεύσει τα προσωπικά του αντικείμενα. Η αντίσταση του θύματος οδήγησε τους δράστες να τον χτυπήσουν επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές, σε μια προσπάθεια να τον υποτάξουν. Τελικά, κατάφεραν να του αφαιρέσουν όχι μόνο την αλυσίδα και την τσάντα, αλλά και τη ζακέτα και το καπέλο του, προτού απομακρυνθούν βιαστικά από το σημείο του συμβάντος.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Την ώρα που εκτυλίσσονταν τα γεγονότα, στον σταθμό του μετρό βρίσκονταν αστυνομικοί, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο «Αριάδνη». Η παρουσία τους αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς μετά την υπόδειξη του θύματος, οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα. Ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις σε όλους τους χώρους του μετρό, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό των δραστών της βίαιης ληστείας.

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση, το οποίο εξασφαλίστηκε, αποτυπώνει λεπτομερώς τις στιγμές τρόμου που έζησε ο 21χρονος, καθώς και την εντατική επιχείρηση της αστυνομίας που ακολούθησε. Οι εικόνες αυτές δείχνουν ξεκάθαρα το ανθρωποκυνηγητό που ξεκίνησε στους διαδρόμους του σταθμού στο Μοναστηράκι, με τους αστυνομικούς να καταδιώκουν τους φερόμενους ως δράστες.

Καταδίωξη και συλλήψεις εντός του σταθμού

Οι αστυνομικοί, παρακολουθώντας τις κινήσεις των δραστών, εντόπισαν αρχικά έναν από αυτούς στην αποβάθρα του σταθμού. Η σύλληψη του πρώτου υπόπτου έγινε άμεσα, σηματοδοτώντας την έναρξη της αποτελεσματικής επέμβασης των αρχών. Την ίδια στιγμή, ένας άλλος αστυνομικός επιδόθηκε σε καταδίωξη ενός δεύτερου δράστη.

Η καταδίωξη αυτή εξελίχθηκε στους διαδρόμους του σταθμού, με τον αστυνομικό να ακολουθεί τον ύποπτο και τελικά να καταφέρνει να τον συλλάβει. Λίγο αργότερα, οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν και τη γυναίκα που φέρεται να είχε ενεργή συμμετοχή στην επίθεση. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ταυτοποίηση και αναζήτηση του τέταρτου εμπλεκομένου

Οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για τη ληστεία και τη βίαιη επίθεση στον 21χρονο είναι ηλικίας από 18 έως 21 ετών. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε άμεσα μετά το περιστατικό, ως αποτέλεσμα της γρήγορης αντίδρασης των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Παρά τις τρεις συλλήψεις, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει και έναν τέταρτο εμπλεκόμενο στην υπόθεση. Πρόκειται για έναν 17χρονο, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, αλλά παραμένει ασύλληπτος. Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν τις εντατικές αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ανήλικου δράστη, προκειμένου να ολοκληρωθεί πλήρως η διερεύνηση του περιστατικού στο Μοναστηράκι.

Με πληροφορίες από: Newsit