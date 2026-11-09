Ο Γιώργος Πατούλης, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, μοιράστηκε πρόσφατα με το τηλεοπτικό κοινό την προσωπική του χαρά και την προσμονή για ένα σημαντικό γεγονός στην οικογενειακή του ζωή. Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στον επικείμενο ερχομό του δεύτερου παιδιού του, το οποίο περιμένει με τη σύζυγό του, Νάνσυ Κοιλού. Παράλληλα, έδωσε μια γεύση από την καθημερινότητα της οικογένειάς του, αποκαλύπτοντας πτυχές της προσωπικής του ζωής.

Η προσμονή για το νέο μέλος

Ο Γιώργος Πατούλης εξέφρασε τη μεγάλη χαρά και την προσμονή του για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η γέννηση αναμένεται τον ερχόμενο Φεβρουάριο, με την ευχή «Πρώτα ο Θεός». Αυτή η εξέλιξη, όπως παραδέχτηκε, δεν ήταν κάτι που είχε φανταστεί στο παρελθόν, καθώς είχε βγει από έναν κύκλο της ζωής του που είχε λήξει.

Ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε στη νέα οικογένεια που δημιούργησε με τη Νάνσυ Κοιλού, τονίζοντας ότι δεν περίμενε ποτέ να φτάσει στο σημείο να είναι παντρεμένος, να έχει έναν γιο και να περιμένει να αυξήσει ακόμα περισσότερο την οικογένειά του. Η χαρά της επικείμενης γέννησης είναι, όπως τόνισε, ιδιαίτερα μεγάλη για το ζευγάρι.

Ο γιος τους, Νικόλας

Ο Γιώργος Πατούλης μίλησε και για τον γιο του, Νικόλα, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει βρεφονηπιακό σταθμό. Σχετικά με την ομοιότητα του μικρού, ο κ. Πατούλης δήλωσε ότι θα ήθελε ο Νικόλας να μοιάζει στη μητέρα του. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι πολλοί είναι αυτοί που του λένε ότι ο γιος του μοιάζει στον ίδιο, κάτι που προφανώς τον ικανοποιεί.

Στην ίδια συζήτηση, ο κ. Πατούλης σημείωσε πως ο Νικόλας έχει σίγουρα πάρει τα μάτια της Αναστασίας, αναφερόμενος στη σύζυγό του, Νάνσυ Κοιλού. Οι λεπτομέρειες αυτές δίνουν μια εικόνα της οικογενειακής τους αρμονίας και της αγάπης που τους συνδέει.

Ο ρόλος του στο σπίτι

Ο Γιώργος Πατούλης περιέγραψε με χιούμορ τον ρόλο που έχει αναλάβει μέσα στο σπίτι, αποκαλύπτοντας ότι η ημέρα του ξεκινά με τις ανάγκες του γιου του. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν ξυπνάει είναι να ετοιμάσει το γάλα του Νικόλα, καθώς ο μικρός είναι αυτός που τους ξυπνάει κάθε πρωί.

Παράλληλα, μίλησε για τη θέση της συζύγου του στην οικογένεια, δηλώνοντας ότι «ο πρόεδρος του σπιτιού θα πρέπει να είναι η σύζυγος και η μητέρα των παιδιών». Ο ίδιος τόνισε ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ακολουθώντας κάποιες «εντολές» που λαμβάνει, αλλά και ό,τι θεωρεί ότι πρέπει να κάνει έτσι κι αλλιώς, δείχνοντας την αφοσίωσή του στην οικογενειακή ζωή.

Η σχέση με τη Νάνσυ Κοιλού

Ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη Νάνσυ Κοιλού, επισημαίνοντας τη φύση της σύνδεσής τους. Ξεκαθάρισε ότι η Αναστασία, όπως την αποκάλεσε, δεν είναι κοντά του για να εισπράξει κάτι από τη δημοσιότητα. Αντιθέτως, βρίσκεται στο πλευρό του γιατί έχει νιώσει έναν άνθρωπο που είναι κοντά της.

Η δήλωσή του υπογραμμίζει την ουσία της σχέσης τους, τονίζοντας ότι βαδίζουν μαζί στη ζωή, βασιζόμενοι στην αμοιβαία κατανόηση και την προσωπική σύνδεση, πέρα από οποιαδήποτε εξωτερική προβολή ή συμφέροντα.

Με πληροφορίες από: Topontiki