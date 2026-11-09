Δύο σοροί ξεβράστηκαν στη Γαύδο

Δύο σοροί αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκαν στην παραλία Σαρακήνικο της Γαύδου, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος. Η μία σορός βρέθηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, ενώ η δεύτερη σε πλήρη αποσύνθεση. Οι δύο σοροί περισυνελέγησαν από τις αρχές και μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη Χώρα Σφακίων. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα των νεκρών ούτε για τις συνθήκες θανάτου τους.

Ο εντοπισμός των σορών στη Γαύδο

Ο εντοπισμός των δύο σορών αγνώστων στοιχείων πραγματοποιήθηκε στην παραλία Σαρακήνικο, ένα συγκεκριμένο σημείο της Γαύδου. Η ενημέρωση για το περιστατικό προήλθε από το Λιμενικό Σώμα, το οποίο ανέλαβε τις πρώτες ενέργειες μετά την ανακάλυψη. Οι σοροί βρέθηκαν σε κατάσταση που καθιστά δύσκολη την άμεση αναγνώρισή τους.

Η παραλία Σαρακήνικο αποτέλεσε το σημείο όπου οι δύο νεκροί ξεβράστηκαν, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για την περισυλλογή τους. Το Λιμενικό Σώμα είναι αυτό που έχει αναλάβει την περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού, καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση των ατόμων.

Η κατάσταση των σορών κατά τον εντοπισμό

Ειδικότερα, μία από τις δύο σορούς που εντοπίστηκαν στην παραλία Σαρακήνικο της Γαύδου βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης. Αυτή η κατάσταση υποδηλώνει ότι ο θάνατος είχε επέλθει αρκετό καιρό πριν τον εντοπισμό της, καθιστώντας τις διαδικασίες ταυτοποίησης ιδιαίτερα περίπλοκες.

Η δεύτερη σορός, από την πλευρά της, βρέθηκε σε ακόμα πιο προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης, καθώς ήταν σε πλήρη αποσύνθεση. Η συγκεκριμένη κατάσταση καθιστά ακόμα πιο περίπλοκη την προσπάθεια των αρχών να συλλέξουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτότητα του νεκρού. Και για τις δύο σορούς, η προχωρημένη φθορά αποτελεί βασικό εμπόδιο στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι ενέργειες του Λιμενικού Σώματος

Μετά τον εντοπισμό των δύο σορών, το Λιμενικό Σώμα προχώρησε άμεσα στην περισυλλογή τους από την παραλία Σαρακήνικο. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την προστασία των ευρημάτων και την έναρξη των περαιτέρω ενεργειών που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Η κινητοποίηση των λιμενικών αρχών ήταν άμεση μετά την ενημέρωση για το συμβάν.

Οι δύο σοροί μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Ο προορισμός της μεταφοράς ήταν η Χώρα Σφακίων, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ταυτοποίηση των νεκρών και την εξακρίβωση των συνθηκών του θανάτου τους. Το περιπολικό σκάφος διασφάλισε την ασφαλή μεταφορά των σορών.

Αγνωστα στοιχεία και συνθήκες θανάτου

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία που να αφορούν την ταυτότητα των δύο νεκρών ατόμων. Οι αρχές δεν έχουν μπορέσει να προσδιορίσουν ποιοι είναι οι άνθρωποι των οποίων οι σοροί ξεβράστηκαν στη Γαύδο, γεγονός που περιπλέκει την έρευνα και την ενημέρωση των οικείων τους.

Παράλληλα, παραμένουν άγνωστες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος των δύο ατόμων. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την αιτία ή τον τρόπο που οδηγήθηκαν στον θάνατο, ούτε για το χρονικό διάστημα που βρίσκονταν στη θάλασσα πριν τον εντοπισμό τους. Η έρευνα του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη για την αποκάλυψη όλων των στοιχείων που σχετίζονται με το τραγικό αυτό περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit