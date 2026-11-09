«Φως» στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ρίχνει το αποτέλεσμα της τοξικολογικής εξέτασης, το οποίο ολοκληρώθηκε ακριβώς δύο μήνες μετά την είδηση που προκάλεσε θλίψη. Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της ποσοτικής ανάλυσης, η προποφόλη φαίνεται να αποτελεί τη βασική αιτία θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Τα ευρήματα αυτά συμπίπτουν με εκείνα που είχαν προκύψει από ιδιωτικό εργαστήριο.

Τα πρώτα συμπεράσματα της τοξικολογικής ανάλυσης

Η τοξικολογική εξέταση, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, έφερε στην επιφάνεια σημαντικά στοιχεία σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα, η προποφόλη αναδεικνύεται ως η βασική ουσία που οδήγησε στο τραγικό συμβάν, όπως προκύπτει από τα πρώτα συμπεράσματα της ποσοτικής τοξικολογικής ανάλυσης. Αυτή η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα για τα αίτια του θανάτου.

Ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, μέσα από το Live News, ανέφερε ότι τα ευρήματα της επίσημης εξέτασης παρουσιάζουν συνάφεια με τα αποτελέσματα που είχαν ήδη δοθεί από ιδιωτικό εργαστήριο. Αυτή η σύμπτωση ενισχύει την αρχική εκτίμηση σχετικά με τον ρόλο της προποφόλης στον θάνατο του τραγουδιστή, δύο μήνες μετά το γεγονός.

Η διαδικασία της επιστημονικής διερεύνησης

Η ποσοτική ανάλυση, που αποτελεί κεντρικό στοιχείο της διερεύνησης, ολοκληρώθηκε με επιμέλεια από το εργαστήριο του καθηγητή Κλινικής Τοξικολογίας και Φαρμακολογίας, Νικόλαου Ράικου, στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η εργασία του εργαστηρίου ήταν καθοριστική για την εξαγωγή των πρώτων συμπερασμάτων που δίνουν «φως» στην υπόθεση.

Τα αποτελέσματα αυτής της εκτενούς ανάλυσης διαβιβάστηκαν την περασμένη Παρασκευή, στις 07.11.2026, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Η αποστολή των ευρημάτων αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στην επίσημη διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, επιτρέποντας στους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν στις επόμενες ενέργειες.

Αίτημα για περαιτέρω διευκρινίσεις

Παρά την ολοκλήρωση της αρχικής ποσοτικής ανάλυσης, ο αρμόδιος ιατροδικαστής, κ. Καλογήρου, ζήτησε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να προχωρήσει σε περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων. Το αίτημα αυτό έχει ως στόχο τον ακριβέστερο προσδιορισμό του ρόλου που διαδραμάτισε καθεμία από τις ουσίες που εντοπίστηκαν στον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή. Η ανάγκη για λεπτομερή κατανόηση είναι ζωτικής σημασίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η προποφόλη αναδεικνύεται ως η ουσία που προκάλεσε τον θάνατο. Ωστόσο, οι ειδικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρξε συνέργεια με άλλες ουσίες, τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης ενδέχεται να είχε λάβει νωρίτερα. Αυτή η πιθανότητα καθιστά απαραίτητη τη συμπληρωματική διερεύνηση για την πλήρη εικόνα των γεγονότων.

Οι επόμενες κινήσεις της ιατροδικαστικής έρευνας

Η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής έρευνας αναμένεται να λάβει χώρα σύντομα, καθώς προβλέπονται συγκεκριμένα βήματα για τις επόμενες ημέρες. Το συμπληρωματικό τοξικολογικό πόρισμα, το οποίο θα προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον ρόλο κάθε ουσίας, αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες. Αυτό το πόρισμα θα συμπληρώσει τα αρχικά ευρήματα και θα προσφέρει πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις.

Παράλληλα, εντός της επόμενης ημέρας αναμένεται και η ιστολογική εξέταση, η οποία θα συμβάλει καθοριστικά στην πλήρη εικόνα. Με την ολοκλήρωση τόσο του συμπληρωματικού τοξικολογικού πορίσματος όσο και της ιστολογικής εξέτασης, θα είναι δυνατή η σύνταξη της πλήρους ιατροδικαστικής έκθεσης. Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει το επίσημο και οριστικό έγγραφο που θα περιγράφει τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Newsit