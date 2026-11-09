Σοκ και βαθιά οδύνη βιώνει η 30χρονη μητέρα του βρέφους που έχασε τη ζωή του λίγο μετά τη γέννησή του, στο σπίτι της οικογένειας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η γυναίκα, η οποία έχει άλλα δύο παιδιά, δηλώνει συντετριμμένη από τα τραγικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν. Όπως ανέφερε, το παιδί της γεννήθηκε εντελώς υγιές και ό,τι συνέβη ήταν εντελώς ξαφνικό, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει πώς επήλθε η τραγωδία που τη βύθισε σε σοκ.

Η τραγωδία στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η τραγική απώλεια του βρέφους εκτυλίχθηκε στο σπίτι της οικογένειας, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου η 30χρονη μητέρα έφερε στον κόσμο το παιδί της. Το άτυχο αγοράκι έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τον τοκετό, ο οποίος πραγματοποιήθηκε εντός της οικίας τους. Κατά τη διάρκεια της γέννησης, στο σπίτι βρισκόταν μία έμπειρη μαία, η οποία παρείχε βοήθεια, ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέψει το μοιραίο.

Η 30χρονη γυναίκα, η οποία είναι μητέρα και δύο άλλων παιδιών, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη τραγωδία. Η ίδια δήλωσε πως το παιδάκι της γεννήθηκε εντελώς υγιές, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την κατανόηση των αιτιών που οδήγησαν στην απώλειά του.

Οι δηλώσεις της 30χρονης μητέρας

Η μητέρα, μιλώντας για την τραγωδία, εξέφρασε την τεράστια στενοχώρια και τον πόνο που νιώθει αυτή τη στιγμή. «Έχω στενοχωρηθεί και πολύ. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι το παιδάκι μου γεννήθηκε εντελώς υγιές και ό,τι έγινε ήταν ξαφνικό», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσπαθώντας να περιγράψει τα συναισθήματά της.

Πρόσθεσε πως νιώθει πάρα πολύ στενοχωρημένη και πονάει, ενώ έκανε λόγο για ένα σοκ που έχει υποστεί. «Έχω πάθει σοκ, δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο. Προφανώς. Αλλιώς αν το περίμενα, θα ήμουν στο νοσοκομείο, δε θα ήμουν στο σπίτι μου», τόνισε η ίδια, υπογραμμίζοντας ότι δεν είχε καμία ιδέα για το πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό που της στοίχισε το νεογέννητο.

Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η αιτία θανάτου του βρέφους παραμένει απροσδιόριστη μέχρι στιγμής. Η αρχική εξέταση δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει τι ακριβώς προκάλεσε την τραγωδία, αφήνοντας πολλά ερωτήματα αναπάντητα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου.

Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι το άτυχο αγοράκι γεννήθηκε ζωντανό, γεγονός που επιβεβαιώνει τις δηλώσεις της μητέρας. Επίσης, κατά την εξέταση, δεν βρέθηκαν κακώσεις στο κορμάκι του νεογέννητου, αποκλείοντας αρχικά το ενδεχόμενο εξωτερικών τραυματισμών. Για να ριχθεί φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, αναμένονται πλέον με αγωνία τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, οι οποίες αναμένεται να δώσουν περισσότερες διευκρινίσεις.

Η παρουσία της μαίας

Κατά τη διάρκεια του τοκετού, στο σπίτι της οικογένειας στη Νέα Φιλαδέλφεια, βρισκόταν μία έμπειρη μαία, η οποία είχε αναλάβει την υποστήριξη της γέννησης. Η παρουσία της ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του τοκετού, αλλά δυστυχώς, παρά την εμπειρία της, η τραγωδία δεν μπόρεσε να αποφευχθεί.

Η μητέρα δήλωσε πως δεν έχει ιδέα πώς έγινε το μοιραίο, τονίζοντας την αιφνίδια φύση του γεγονότος. Η έμπειρη μαία, παρά τις προσπάθειές της, δεν κατάφερε να αποτρέψει την απώλεια του νεογέννητου αγοριού, αφήνοντας την οικογένεια σε κατάσταση σοκ και ανείπωτου πόνου.

Με πληροφορίες από: Newsit