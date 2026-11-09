Συναγερμός στον Πειραιά: Απειλή για βόμβα σε πλοίο οδήγησε σε αποβίβαση επιβατών

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου στο λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 1». Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς νησιά του Αιγαίου. Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε η άμεση αποβίβαση των επιβατών και των μελών του πληρώματος, ενώ οι λιμενικές αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως.

Το χρονικό της απειλής

Η απειλή για βόμβα περιήλθε σε γνώση των αρχών έπειτα από τηλεφώνημα αγνώστου ατόμου. Συγκεκριμένα, το άγνωστο άτομο τηλεφώνησε σε έναν επιβάτη που βρισκόταν ήδη εντός του πλοίου «Blue Star 1». Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο άγνωστος προειδοποίησε τον επιβάτη ότι επρόκειτο να εκραγεί βόμβα στο πλοίο.

Ο επιβάτης, αμέσως μόλις έλαβε την απειλητική αυτή πληροφορία, ενημέρωσε χωρίς καθυστέρηση το πλήρωμα του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου. Το πλήρωμα, με τη σειρά του, ειδοποίησε τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, θέτοντας σε εφαρμογή το πρωτόκολλο ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις. Το πλοίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει για ένα δρομολόγιο που περιλάμβανε τη Σύρο, την Πάτμο, τη Λέρο, την Κω και τη Ρόδο.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά την ενημέρωση από το πλήρωμα, οι λιμενικές αρχές του Πειραιά τέθηκαν σε συναγερμό. Η άμεση προτεραιότητα ήταν η διασφάλιση της ασφάλειας όλων των ατόμων που επέβαιναν στο «Blue Star 1». Για τον λόγο αυτό, ελήφθη η απόφαση να πραγματοποιηθεί η πλήρης αποβίβαση των επιβατών.

Συνολικά, αποβιβάστηκαν 875 επιβάτες από το πλοίο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο στο λιμάνι. Εκτός από τους επιβάτες, στο πλοίο επέβαιναν και 83 μέλη πληρώματος, τα οποία επίσης αποβιβάστηκαν για λόγους ασφαλείας. Η διαδικασία εκκένωσης πραγματοποιήθηκε με τάξη και χωρίς προβλήματα, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων αρχών.

Επιχείρηση ελέγχου από πυροτεχνουργούς

Αμέσως μετά την αποβίβαση επιβατών και πληρώματος, ξεκίνησε η επιχείρηση ελέγχου του πλοίου. Στο σημείο έσπευσε ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών, το οποίο ανέλαβε τον ενδελεχή έλεγχο όλων των χώρων του «Blue Star 1». Η έρευνα αυτή έχει ως στόχο να διαπιστωθεί εάν η απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού είναι βάσιμη ή πρόκειται για φάρσα.

Οι πυροτεχνουργοί επιχειρούν με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος, τα οποία παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη και συντονισμό. Η επιχείρηση ελέγχου είναι εξαιρετικά λεπτομερής και απαιτεί χρόνο, καθώς πρέπει να ερευνηθεί κάθε σημείο του πλοίου για την ανεύρεση τυχόν ύποπτων αντικειμένων. Η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Σε εκκρεμότητα η αναχώρηση του πλοίου

Λόγω των συνεχιζόμενων ελέγχων και της επιχείρησης των πυροτεχνουργών, η προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου «Blue Star 1» παραμένει σε εκκρεμότητα. Το πλοίο δεν θα μπορέσει να αποπλεύσει για το δρομολόγιό του προς τη Σύρο, την Πάτμο, τη Λέρο, την Κω και τη Ρόδο, μέχρι να ολοκληρωθούν πλήρως όλοι οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ασφαλείας.

Οι αρχές αναμένουν την ολοκλήρωση της έρευνας και την επίσημη διαπίστωση του κλιμακίου πυροτεχνουργών σχετικά με το αν υπήρχε πράγματι εκρηκτικός μηχανισμός ή αν η απειλή ήταν αβάσιμη. Μόνο μετά την οριστική διασφάλιση της ασφάλειας του πλοίου και των επιβατών θα δοθεί το πράσινο φως για την επανέναρξη των διαδικασιών αναχώρησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit, Enikos