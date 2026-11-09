Ταυτοποιήθηκε, μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων, η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για μία 24χρονη με καταγωγή από την Μπουρκίνα Φάσο, η εξαφάνιση της οποίας είχε δηλωθεί στις 29 Οκτωβρίου 2026 στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή γυναίκα, καθώς και τον τρόπο που κατέληξε η σορός της μέσα στη βαλίτσα.

Η ταυτοποίηση και η δήλωση εξαφάνισης

Η ταυτοποίηση της σορού της 24χρονης γυναίκας πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί επισήμως στις 29 Οκτωβρίου 2026 στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης. Τη δήλωση είχε κάνει ο 29χρονος φίλος της, ο οποίος τη φιλοξενούσε στο διαμέρισμά του στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με την καταγραφή της δήλωσης εξαφάνισης από την Αστυνομία, ο φίλος της κοπέλας ανέφερε ότι την τελευταία φορά που την είδε ήταν την 29η Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 14:00, στην οικία του στην Αθήνα. Την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, η 24χρονη του είχε πει ότι θα έβγαινε έξω για βόλτα, χωρίς να του προσδιορίσει συγκεκριμένα πού θα πήγαινε. Έκτοτε, η τοποθεσία της εξαφανισθείσας παρέμενε άγνωστη.

Ο εντοπισμός της βαλίτσας στον Άγιο Παντελεήμονα

Η βαλίτσα που περιείχε τη σορό εντοπίστηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 στην οδό Αλκαμένους, στο σημείο της συμβολής της με την οδό Χαρίσσης, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Τον εντοπισμό έκανε ένας 29χρονος αλλοδαπός, ο οποίος προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και ανέφερε ότι από τη βαλίτσα αναδυόταν έντονη δυσοσμία.

Αμέσως, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο που τους υπέδειξε ο 29χρονος. Κατά την εξέταση της βαλίτσας, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της βρισκόταν μία ανθρώπινη σορός, η οποία ήταν σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πρώτες εκτιμήσεις από την ιατροδικαστική εξέταση

Από την πρώτη ιατροοδικαστική εκτίμηση, προέκυψαν ορισμένα αρχικά στοιχεία σχετικά με τη σορό. Η γυναίκα εκτιμήθηκε ότι ήταν ηλικίας μεταξύ 17 και 25 ετών, αφρικανικής καταγωγής και μικρόσωμης σωματοδομής. Ο θάνατός της υπολογίστηκε ότι είχε επέλθει περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της βαλίτσας.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα πόδια της γυναίκας βρέθηκαν δεμένα με σχοινί, ενώ η σορός είχε τοποθετηθεί σε εμβρυακή στάση μέσα στη βαλίτσα. Από την αρχική εξέταση δεν είχαν διαπιστωθεί εμφανή τραύματα στο σώμα της, με αποτέλεσμα τα ακριβή αίτια του θανάτου της να μην έχουν διευκρινιστεί πλήρως από τα διαθέσιμα στοιχεία. Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, τα οποία αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια θανάτου της 24χρονης.

Η πορεία της έρευνας

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για την υπόθεση. Εξετάζονται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες η 24χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Παράλληλα, οι ανακριτικές ενέργειες επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο η σορός της κατέληξε μέσα στη βαλίτσα και εγκαταλείφθηκε στο συγκεκριμένο σημείο της οδού Αλκαμένους.

Επιπλέον, έχει γίνει γνωστό ότι η 24χρονη γυναίκα είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για θέματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί αλλοδαπών και πιο συγκεκριμένα με την παράνομη είσοδό της στη χώρα. Η πληροφορία αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου πλαισίου της έρευνας που διεξάγεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit