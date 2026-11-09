Η Dubai BC αποκτά τον Μαρσελίνιο Χουέρτας εν μέσω προβλημάτων για τον Τόμας Γουόκαπ

Η Dubai BC, η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βρίσκεται σε μία περίοδο έντονης κινητικότητας, καθώς το φετινό της project χαρακτηρίζεται ως το πιο φιλόδοξο από κάθε άλλη σεζόν. Μετά την προσπάθεια ενίσχυσης του ρόστερ της το περασμένο καλοκαίρι με τον Τόμας Γουόκαπ, η ομάδα ετοιμάζεται να προσθέσει στο δυναμικό της τον Μαρσελίνιο Χουέρτας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μία στιγμή που ο Γουόκαπ ταλαιπωρείται από προβλήματα υγείας, τα οποία τον έχουν θέσει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Το φιλόδοξο project της Dubai BC

Η Dubai BC έχει επενδύσει πολλά εκατομμύρια στο αγωνιστικό της μπάτζετ, σηματοδοτώντας την πρόθεσή της να πρωταγωνιστήσει στην ευρωπαϊκή σκηνή. Ο βασικός στόχος της ομάδας δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της EuroLeague, ένα όνειρο που ενισχύεται από το γεγονός ότι το Final Four της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στην έδρα της, την Etihad Arena του Άμπου Ντάμπι.

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ένας από τους κύριους στόχους των Αράβων για την ενίσχυση του ήδη δυνατού συνόλου τους, ήταν ο Τόμας Γουόκαπ. Η απόκτησή του θεωρήθηκε κίνηση-κλειδί για την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση της ομάδας.

Η πολύκροτη μεταγραφή του Τόμας Γουόκαπ

Η μεταγραφή του Τόμας Γουόκαπ στη Dubai BC αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα του καλοκαιριού. Ο Τεξανός και πολιτογραφημένος Έλληνας γκαρντ, κατέληξε στη Μέση Ανατολή μετά από μία τεράστια «μάχη» με τον Ολυμπιακό, η οποία ολοκληρώθηκε στις δικαστικές αίθουσες. Η πλευρά του Γουόκαπ είχε διαφωνίες με τους Πειραιώτες και έδωσε έναν αγώνα προκειμένου να απεμπλακεί από το συμβόλαιό του και να είναι ελεύθερος να αλλάξει ομάδα.

Τελικά, η μετακίνησή του στη Dubai BC πραγματοποιήθηκε έναντι εννέα εκατομμυρίων ευρώ, με τον παίκτη να αψηφά το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους». Παρόλες τις προσδοκίες, η σεζόν 2026-27 δεν έχει ξεκινήσει καθόλου ευχάριστα για τον ίδιο τον αθλητή.

Τα προβλήματα υγείας του Γουόκαπ

Ο Τόμας Γουόκαπ ταλανίζεται από ενοχλήσεις στη μέση του, ένα πρόβλημα που αποτελούσε τον «εφιάλτη» του από όταν ακόμα έπαιζε μπάσκετ στην Ελλάδα. Η κατάσταση αυτή τον έχει θέσει εκτός δράσης, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό χρονοδιάγραμμα σχετικά με την επιστροφή του στα παρκέ. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για τον παίκτη, καθώς οι ενοχλήσεις παραμένουν.

Όσο βρισκόταν στην Ελλάδα, το σταφ του Ολυμπιακού και ο ίδιος ο αθλητής είχαν καταλήξει στο να μην υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Αντ' αυτού, ακολούθησε συντηρητικές θεραπείες στην πατρίδα του. Παρότι έχασε αναμετρήσεις τόσο στην EuroLeague όσο και στην Stoiximan GBL εκείνη την περίοδο, το πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε ποτέ πλήρως, σύμφωνα πάντα με τα τωρινά δεδομένα.

Οι τελευταίες εμφανίσεις του παίκτη

Ο Τόμας Γουόκαπ έχει να αγωνιστεί με την Dubai BC στην EuroLeague από τις 15 Οκτωβρίου. Τότε, είχε παίξει κόντρα στην Ολίμπια Μιλάνο, συμβάλλοντας στη νίκη της ομάδας του. Στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, σε σχεδόν 15 λεπτά συμμετοχής, κατέγραψε ένα ριμπάουντ, δύο ασίστ, δύο κλεψίματα και τρία λάθη.

Η τελευταία φορά που πάτησε παρκέ, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, ήταν στις 19 Οκτωβρίου, σε ένα ματς της Αδριατικής Λίγκας που έδωσε το σύνολο του προπονητή Πασκουάλ. Από εκείνη την ημερομηνία και μέχρι σήμερα, ο παίκτης παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, χωρίς καμία ενημέρωση για την κατάστασή του.

Η έλευση του Μαρσελίνιο Χουέρτας

Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ο δημοσιογράφος Τσέμα ντε Λούκας έφερε στο φως της δημοσιότητας μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Η Dubai BC είναι έτοιμη να προσθέσει στο δυναμικό της τον «αειθαλή» Μαρσελίνιο Χουέρτας. Ο Χουέρτας δεν δείχνει το παραμικρό σημάδι κόπωσης και παρουσιάζει τρομερό αγωνιστικό πνεύμα, γεγονός που τον καθιστά μια αξιόλογη προσθήκη.

Η κίνηση αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με το σκεπτικό του προπονητή Πασκουάλ. Εξετάζεται αν πρόκειται για μία καθαρά τακτική απόφαση ενίσχυσης του ρόστερ ή αν αποτελεί μία πρόωρη αντικατάσταση ενός παίκτη, του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων υγείας του.

Με πληροφορίες από: Athletiko