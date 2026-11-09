Ο Ρόι Κιν κατά του Μάικλ Κάρικ: «Μιλάει σαν πολιτικός, χωρίς ουσία»

Ο Ρόι Κιν «επιτέθηκε» στον Μάικλ Κάρικ μετά το πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα, το οποίο ήταν μια ισοπαλία 4-4 κόντρα στην Άστον Βίλα. Ο πρώην αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τις δηλώσεις του Κάρικ, παρομοιάζοντάς τον με πολιτικό που μιλάει χωρίς να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις.

Η κριτική του Κιν ήρθε μετά την αναμέτρηση που διεξήχθη στο Ολντ Τράφορντ την Κυριακή (08/11), όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δέχτηκε τέσσερα γκολ, καταλήγοντας σε μια δραματική ισοπαλία. Ο Κιν, μιλώντας στο Sky Sports μετά το τέλος του αγώνα, τόνισε πως ο Άγγλος τεχνικός δεν δίνει σαφείς απαντήσεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα.

Η κριτική του Ρόι Κιν στον Μάικλ Κάρικ

Ο Ρόι Κιν δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για τον Μάικλ Κάρικ, κάνοντας λόγο για έλλειψη ουσίας στις τοποθετήσεις του. «Θαυμάζω τους ανθρώπους που είναι τόσο χαλαροί. Μακάρι να ήμουν κι εγώ έτσι χαλαρός! Βλέπω τον Κάρικ και λέει, "πρέπει απλώς να δέσουμε". Λέω, "να δέσουμε"; Θα έπρεπε να χτυπάς κεφάλια!», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κιν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο δυναμικές αντιδράσεις.

Ο πρώην διεθνής μέσος επέμεινε πως ο Κάρικ «μιλάει πολύ αλλά δεν λέει τίποτα ουσιαστικό». Ο Κιν αναρωτήθηκε μάλιστα αν αυτή η στάση αποτελεί τακτική, προσθέτοντας: «Μοιάζει με πολιτικό», μια φράση που αποτυπώνει την άποψή του για την αοριστολογία στις δηλώσεις του τεχνικού.

Η αμυντική αδυναμία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ένα από τα κύρια σημεία της κριτικής του Ρόι Κιν αφορούσε την αμυντική λειτουργία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα δέχθηκε τέσσερα τέρματα μέσα σε μόλις 53 λεπτά στον αγώνα με την Άστον Βίλα, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κιν. Ο ίδιος απαίτησε άμεσες βελτιώσεις από την άμυνα της Γιουνάιτεντ, θεωρώντας απαράδεκτο τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα δέχεται γκολ.

Παρά την αναγνώριση της αποφασιστικότητας των παικτών να ανακάμψουν από το 0-2 και το 2-4 αντίστοιχα, ο Κιν επέμεινε ότι η συνολική απόδοση της ομάδας παρέμεινε πολύ κάτω από το απαιτούμενο επίπεδο. Η αμυντική αστάθεια αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο, σύμφωνα με τον Κιν, δεν αντιμετωπίζεται με τις δηλώσεις του Κάρικ.

Η απόδοση της ομάδας και η θέση στο πρωτάθλημα

Ο Ρόι Κιν εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα. «Τι περιμένουμε να αλλάξει τις επόμενες εβδομάδες και μήνες; Πάνω σε τι εργάζονται; Πρέπει να κάνουν πολύ καλύτερα από αυτό», πρόσθεσε, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστική δουλειά και όχι απλές διαπιστώσεις.

Η ισοπαλία με την Άστον Βίλα άφησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 18η θέση του πρωταθλήματος, εντός της ζώνης του υποβιβασμού. Η ομάδα έχει καταφέρει να σημειώσει μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα μετά από 10 αγωνιστικές, γεγονός που εντείνει τις πιέσεις και τις ανησυχίες για την πορεία της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta