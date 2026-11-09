Ο «κυνηγός τραπεζών» με το πατίνι συνελήφθη στην Αλβανία – Κατηγορείται και για 28 ληστείες στην Ελλάδα

Στα χέρια της αλβανικής αστυνομίας βρίσκεται ο 50χρονος Ρόμπερτ Ντούκα, γνωστός και ως Άλμπερτ Ντούκα, ο οποίος κατηγορείται για δύο ένοπλες ληστείες τραπεζών στα Τίρανα. Η συνολική λεία από τις δύο επιθέσεις υπολογίζεται σε περίπου 75.000 ευρώ, ενώ ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και τις ελληνικές αρχές. Συγκεκριμένα, είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα που φέρεται να εμπλέκεται σε 28 ληστείες τραπεζών στην Ελλάδα.

Οι ληστείες στα Τίρανα και η συνολική λεία

Ο 50χρονος Ρόμπερτ Ντούκα κατηγορείται για δύο ένοπλες ληστείες τραπεζικών υποκαταστημάτων στην περιοχή «Κομούνα ε Παρισίτ» των Τιράνων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα πέντε μηνών. Η πρώτη ληστεία έλαβε χώρα στις 2 Ιουνίου 2026, με τη λεία να ανέρχεται σε περίπου 15.000 ευρώ. Η δεύτερη και πιο πρόσφατη επίθεση σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 10:45 το πρωί, και από αυτήν ο δράστης φέρεται να απέσπασε περίπου 60.000 ευρώ σε διάφορα νομίσματα.

Συνολικά, η λεία από τις δύο αυτές ενέργειες στα Τίρανα εκτιμάται ότι φτάνει τις 75.000 ευρώ. Οι αλβανικές αρχές, μετά από εντατικές έρευνες, συνέδεσαν τον Ντούκα με τις δύο αυτές υποθέσεις, οδηγώντας στην σύλληψή του.

Η μέθοδος δράσης με το ηλεκτρικό πατίνι

Η μέθοδος δράσης του 50χρονου στις ληστείες τραπεζών στα Τίρανα παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στην πιο πρόσφατη ληστεία, στις 2 Νοεμβρίου, ο δράτης προσέγγισε το τραπεζικό υποκατάστημα φορώντας κράνος μοτοσικλέτας και έχοντας στην κατοχή του ένα αντικείμενο που έμοιαζε με πυροβόλο όπλο. Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που φτάνει με το ηλεκτρικό του πατίνι, ένα μέσο που χρησιμοποιούσε και για τη διαφυγή του.

Αφού εισήλθε στην τράπεζα, κλείδωσε την πόρτα, εμποδίζοντας την έξοδο των πολιτών που βρίσκονταν στο εσωτερικό. Στη συνέχεια, στράφηκε προς τον υπάλληλο ασφαλείας του καταστήματος, τον απείλησε και κατευθύνθηκε προς το ταμείο, απαιτώντας από την υπάλληλο να του παραδώσει τα χρήματα. Αφού άρπαξε το ποσό των 60.000 ευρώ, εγκατέλειψε το υποκατάστημα και διαφεύγει με το ηλεκτρικό πατίνι.

Η αστυνομική επιχείρηση «Κυνηγός Τραπεζών» και ο εντοπισμός

Ο Ρόμπερτ Ντούκα, με καταγωγή από τον Αυλώνα, συνελήφθη στα Τίρανα στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία έφερε την κωδική ονομασία «Κυνηγός Τραπεζών». Ο εντοπισμός του κατέστη δυνατός μέσω ειδικών ερευνητικών μεθόδων, της αξιοποίησης τεχνολογικών συστημάτων αναγνώρισης, καθώς και της ανάλυσης των ρούχων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των ληστειών. Η εξέταση των ενδυμάτων, παρά την προσπάθειά του να αποκρύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, συνέβαλε στον εντοπισμό του υπόπτου.

Οι αλβανικές αρχές φέρονται να παρακολουθούσαν τον Ντούκα επί αρκετές ημέρες, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 50χρονος διέμενε στον Αυλώνα, ωστόσο είχε νοικιάσει κατοικία στα Τίρανα, την οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε ως κρησφύγετο για τις δραστηριότητές του.

Το ποινικό παρελθόν και οι 28 ληστείες στην Ελλάδα

Η σύλληψη του Ρόμπερτ Ντούκα παρουσιάζει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο 50χρονος είχε απασχολήσει και τις ελληνικές αρχές στο παρελθόν. Είχε κατηγορηθεί στην Ελλάδα για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα. Η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται να εμπλέκεται σε ένα μεγάλο αριθμό ληστειών τραπεζών, συγκεκριμένα σε 28 τέτοιες ενέργειες, που είχαν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας.

Το ποινικό του παρελθόν στην Ελλάδα προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, αναδεικνύοντας την εμπλοκή του σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες και πέρα από τα σύνορα της Αλβανίας. Η αλβανική αστυνομία, κατά τη διάρκεια των ερευνών της, είχε ενδείξεις ότι ο Ντούκα ενδεχομένως σχεδίαζε την επιστροφή του στην Ελλάδα, γεγονός που οδήγησε στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Προσωπικά στοιχεία του συλληφθέντος

Ο 50χρονος Ρόμπερτ Ντούκα, γνωστός και με το όνομα Άλμπερτ Ντούκα, κατάγεται από τον Αυλώνα της Αλβανίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύζυγός του εργάζεται σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα στην Αλβανία. Αυτά τα στοιχεία, μαζί με την κατοικία που είχε νοικιάσει στα Τίρανα ως κρησφύγετο, συνθέτουν το προφίλ του συλληφθέντος, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρές εγκληματικές ενέργειες και στις δύο χώρες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit