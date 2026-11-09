Η ταυτότητα της νεκρής γυναίκας στη βαλίτσα του Αγίου Παντελεήμονα – Ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου

Ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε πεζοδρόμιο στον Άγιο Παντελεήμονα. Πρόκειται για μία 24χρονη γυναίκα αφρικανικής καταγωγής, συγκεκριμένα από την Μπουρκίνα Φάσο. Η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί στις 29 Οκτωβρίου στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης από φίλο της, ενώ η σορός της βρέθηκε δεμένη, χωρίς να διαπιστωθούν εμφανείς εξωτερικές κακώσεις κατά την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση.

Η ταυτοποίηση της 24χρονης και η δήλωση εξαφάνισης

Η ταυτότητα της άτυχης γυναίκας διαπιστώθηκε μέσω των δακτυλικών της αποτυπωμάτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μία 24χρονη γυναίκα, η οποία κατάγεται από την Μπουρκίνα Φάσο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ρίξει φως σε ένα μέρος του μυστηρίου που περιβάλλει την υπόθεση.

Είχε προηγηθεί η δήλωση εξαφάνισής της στις 29 Οκτωβρίου. Τη δήλωση είχε κάνει φίλος της στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, γεγονός που συνδέει την εύρεση της σορού με την αναζήτηση της νεαρής γυναίκας.

Ο εντοπισμός της βαλίτσας στον Άγιο Παντελεήμονα

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα, η οποία εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Τη βαλίτσα φέρεται να εντόπισε διερχόμενος άνδρας, ο οποίος αντιλήφθηκε μία έντονη δυσοσμία στον χώρο. Αμέσως ειδοποίησε τις αρχές για το εύρημα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στον έλεγχο της βαλίτσας. Κατά το άνοιγμά της, διαπίστωσαν με θλίψη ότι στο εσωτερικό της υπήρχε ανθρώπινη σορός, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση της σορού ολοκληρώθηκε, αλλά τα αποτελέσματα φαίνεται να περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις, στο σώμα της άτυχης 24χρονης δεν εντοπίστηκε κανένα εμφανές εξωτερικό τραύμα. Αυτό αφήνει αναπάντητα πολλά ερωτήματα σχετικά με την αιτία και τις συνθήκες του θανάτου της.

Επιπλέον, εκτιμήθηκε ότι ο θάνατός της είχε επέλθει περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της βαλίτσας. Η σορός της γυναίκας βρέθηκε τυλιγμένη επιμελώς με μαύρες πλαστικές σακούλες μέσα στη βαλίτσα, ενώ τα πόδια της ήταν δεμένα. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται ενδελεχώς από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, καθώς εγείρει επιπλέον ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη πριν από τον θάνατό της.

Οι επόμενες κινήσεις των αρχών

Μετά τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, οι αρχές στρέφονται πλέον στις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Από τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων αναμένεται να δοθούν κρίσιμες απαντήσεις, οι οποίες θα συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου της 24χρονης.

Μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις θα διερευνηθεί εάν στην γυναίκα είχε χορηγηθεί κάποια δηλητηριώδης ουσία. Επίσης, θα εξεταστεί εάν ο θάνατός της ενδέχεται να συνδέεται με χρήση ουσιών, σε μια προσπάθεια να αποκρυπτογραφηθεί το μυστήριο γύρω από την τραγική αυτή υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis