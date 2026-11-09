Ο Ζοσέ Μουρίνιο αναδείχθηκε προπονητής του μήνα στην La Liga

Ο Ζοσέ Μουρίνιο αναδείχθηκε προπονητής του μήνα Οκτωβρίου στη La Liga, μια διάκριση που ανακοινώθηκε επίσημα τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου από τη διοργανώτρια αρχή του ισπανικού πρωταθλήματος. Η βράβευση αυτή έρχεται ως επιβράβευση της εξαιρετικής πορείας της Ρεάλ Μαδρίτης υπό την καθοδήγησή του, καθώς η ομάδα του Πορτογάλου τεχνικού σημείωσε σημαντικές νίκες, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά της στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η επιβράβευση για τον Οκτώβριο

Η συγκεκριμένη διάκριση για τον Ζοσέ Μουρίνιο ήρθε ως αποτέλεσμα της εντυπωσιακής παρουσίας της Ρεάλ Μαδρίτης στο πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα. Υπό τις οδηγίες του Πορτογάλου προπονητή, οι Μαδριλένοι έδωσαν τρεις αγώνες μέσα στον Οκτώβριο και πανηγύρισαν ισάριθμες νίκες, επιδεικνύοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα.

Οι νίκες αυτές περιλάμβαναν την επικράτηση επί της Βιγιαρεάλ με σκορ 1-0 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», μια εμφατική νίκη επί της Σεβίλλης με 4-1, και τέλος, μια σπουδαία εκτός έδρας επιτυχία απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 2-1 στο «Καμπ Νόου». Η τελευταία νίκη, μάλιστα, σημειώθηκε στο μεγάλο ντέρμπι του ισπανικού ποδοσφαίρου, υπογραμμίζοντας την αγωνιστική ανωτερότητα της ομάδας του Μουρίνιο.

Η τρέχουσα πορεία της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στο πρωτάθλημα, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να οδηγεί την ομάδα του σε ακόμη μία επιτυχία λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση της διάκρισής του. Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, οι «μερένγκες» πέρασαν νικηφόρα από το «Μεστάγια», επικρατώντας με 3-0 της Βαλένθια.

Αυτή η νίκη σημειώθηκε στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της La Liga, και με το αποτέλεσμα αυτό, η «βασίλισσα» διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα της Μαδρίτης βρίσκεται τρεις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, συνεχίζοντας να διεκδικεί ενεργά την κορυφή του ισπανικού πρωταθλήματος.

Το εντυπωσιακό ρεκόρ του «Special One»

Πέρα από τη διάκριση του προπονητή του μήνα, ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε έναν ακόμη σημαντικό λόγο να χαμογελά, καθώς πρόσθεσε ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα στο προπονητικό του βιογραφικό. Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει καταγράψει 97 νίκες σε 126 αγώνες πρωταθλήματος στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, ένα στατιστικό που αναδεικνύει την κυριαρχία του.

Το ποσοστό επιτυχίας του ανέρχεται στο εντυπωσιακό 77%, επίδοση που τον κατατάσσει στην κορυφή της σχετικής λίστας στην ιστορία της La Liga. Η λίστα αυτή αφορά τους τεχνικούς που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 100 παιχνίδια στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας, καθιστώντας το επίτευγμά του ακόμα πιο ξεχωριστό.

Ξεπερνώντας κορυφαία ονόματα του ισπανικού ποδοσφαίρου

Με το ποσοστό επιτυχίας του 77%, ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεπέρασε ορισμένα από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα στην ιστορία των προπονητών της La Liga. Συγκεκριμένα, άφησε πίσω του τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος είχε ποσοστό 76,3% στους αγώνες του στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Επιπλέον, ο Πορτογάλος τεχνικός υπερέβη και τα ποσοστά άλλων σημαντικών προπονητών, όπως ο Κάρλο Αντσελότι, με ποσοστό 71,1%, καθώς και τον Τσάβι, ο οποίος έχει ποσοστό επιτυχίας 69,6%. Αυτή η επίδοση επιβεβαιώνει τη θέση του Μουρίνιο ως έναν από τους πλέον επιτυχημένους προπονητές που έχουν περάσει από το ισπανικό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko