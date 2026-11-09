Η Πολεμική Αεροπορία γιόρτασε τον προστάτη της με open day στη Σχολή Ικάρων

Μια ιδιαίτερα επιτυχημένη Open Day διοργανώθηκε την περασμένη Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2026, στη Σχολή Ικάρων, προσελκύοντας ένα μεγάλο πλήθος επισκεπτών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, αποτελώντας μέρος των εορτασμών για τον Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το σημαντικό έργο, την αποστολή και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, μέσα από μια σειρά οργανωμένων δράσεων και διαδραστικών εμπειριών που προσφέρθηκαν στους χώρους της Σχολής.

Η παρουσία της ηγεσίας και η υποδοχή του κοινού

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο οποίος επιθεώρησε τους χώρους όπου διεξάγονταν οι δραστηριότητες της Open Day. Ο Αρχηγός είχε την ευκαιρία να υποδεχθεί προσωπικά τους προσκεκλημένους και να τους ευχαριστήσει για την παρουσία τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης συνομίλησε με πολλούς από τους επισκέπτες, εκφράζοντας τη μεγάλη του χαρά και την εκτίμησή του για τη θερμή ανταπόκριση που έδειξε το κοινό στην πρόσκληση της Πολεμικής Αεροπορίας. Η παρουσία του υπογράμμισε τη σημασία της εκδήλωσης για την επικοινωνία με την κοινωνία.

Μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες

Το πλήθος των επισκεπτών, το οποίο περιελάμβανε οικογένειες, μαθητές και πολλούς φίλους της Πολεμικής Αεροπορίας, είχε την ευκαιρία να εμβαθύνει στην κατανόηση του ρόλου και της προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι διαδραστικές εμπειρίες σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των δραστηριοτήτων και των μέσων που χρησιμοποιεί η Πολεμική Αεροπορία.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι παρευρισκόμενοι μπόρεσαν να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις και την αφοσίωση που χαρακτηρίζουν το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας. Η εκδήλωση λειτούργησε ως γέφυρα επικοινωνίας, φέρνοντας το ευρύ κοινό πιο κοντά στις επιχειρησιακές μονάδες και το προσωπικό.

Το εντυπωσιακό drone show που καθήλωσε το κοινό

Ένα από τα κυριότερα σημεία της Open Day, που κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα και να προκαλέσει τον θαυμασμό, ήταν το εντυπωσιακό drone show. Η Πολεμική Αεροπορία παρουσίασε μια πρωτοποριακή επίδειξη με drones, η οποία αναπαρέστησε ένα σενάριο αερομαχίας.

Στο πλαίσιο αυτής της επίδειξης, το κοινό παρακολούθησε την εικονική κατάρριψη ενός εχθρικού αεροσκάφους από ένα ελληνικό μαχητικό, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες και την ετοιμότητα των δυνάμεων. Το θέαμα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό και προσέφερε μια μοναδική οπτική εμπειρία στους παρευρισκόμενους.

Επιδείξεις και δράσεις από αέρος

Πέρα από το drone show, η εκδήλωση περιελάμβανε και άλλες σημαντικές παρουσιάσεις που αναδείκνυαν το ευρύ φάσμα των επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας. Παρουσιάστηκαν πλάνα από μια άσκηση MEDEVAC, δηλαδή αεροδιακομιδής ασθενών, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ελικοπτέρου Super Puma, τονίζοντας τον ανθρωπιστικό ρόλο της.

Επιπλέον, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν πλάνα από επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης, στις οποίες συμμετέχουν τα αεροσκάφη Canadair, αναδεικνύοντας την κρίσιμη συνεισφορά της Πολεμικής Αεροπορίας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση καταστροφών. Την εμφάνισή του στην εκδήλωση έκανε επίσης και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας, προσδίδοντας έναν συμβολικό χαρακτήρα.

Το κλείσιμο της εκδήλωσης σε εορταστικό κλίμα

Η Open Day στη Σχολή Ικάρων ολοκληρώθηκε σε ένα ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στο σύνολο των παρευρισκομένων. Το κοινό εξέπρασε με θέρμη τον θαυμασμό του για την άρτια οργάνωση και τις εντυπωσιακές επιδείξεις που παρακολούθησε.

Παράλληλα, οι επισκέπτες εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για το σημαντικό έργο και την ανεκτίμητη προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας στην εθνική άμυνα και την κοινωνία. Η εκδήλωση επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον ισχυρό δεσμό μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και του ελληνικού λαού.

Με πληροφορίες από: Newsit