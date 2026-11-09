36Χρονος πυροβολούσε με καραμπίνα στη Νίκαια και σημάδεψε αστυνομικούς

Σε μια υπόθεση που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 36χρονου άνδρα στη Νίκαια. Ο άνδρας πυροβολούσε άσκοπα με καραμπίνα και, κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον προσεγγίσουν, έστρεψε το όπλο εναντίον τους. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, οι αρχές ανακάλυψαν ένα εκτεταμένο οπλοστάσιο, καθώς και ποσότητα κάνναβης.

Οι πυροβολισμοί και η επέμβαση της άμεσης δράσης

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν κάτοικοι της Νίκαιας ενημέρωσαν τις αρχές για έναν άνδρα που πυροβολούσε συνεχώς στον αέρα. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έλαβαν το σήμα για τους πυροβολισμούς στην περιοχή και έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Κατά την άφιξή τους, εντόπισαν πέντε κάλυκες, γεγονός που επιβεβαίωνε τις καταγγελίες των κατοίκων.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 36χρονο να κρατάει καραμπίνα. Η παρουσία του άνδρα με το όπλο στην κατοχή του, μετά τους πυροβολισμούς που είχαν αναφερθεί, οδήγησε τους ένστολους στην απόφαση να τον προσεγγίσουν για έλεγχο.

Η καταδίωξη και η σύλληψη

Μόλις ο 36χρονος αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, προσπάθησε να διαφύγει. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να ξεφύγει, έστρεψε το όπλο, μια καραμπίνα, προς το μέρος των αστυνομικών, σημάδευοντας τους ένστολους. Οι αστυνομικοί, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Παρά την έντονη και σθεναρή αντίσταση που προέβαλε ο άνδρας, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Στην καραμπίνα που κατασχέθηκε από τον 36χρονο βρέθηκαν έξι φυσίγγια εντός αυτής και ένα επιπλέον στη θαλάμη. Στην κατοχή του συλληφθέντος εντοπίστηκε επίσης ένα επιπλέον φυσίγγιο και ένας σουγιάς.

Το κρυμμένο οπλοστάσιο στην κατοικία του

Μετά τη σύλληψη, ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 36χρονου. Αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα ήταν ένα πραγματικό, κρυμμένο οπλοστάσιο. Συνολικά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι καραμπίνες, εκ των οποίων οι πέντε βρέθηκαν στην κατοικία του και μία ήταν αυτή που κρατούσε ο συλληφθείς.

Εκτός από τις καραμπίνες, οι αρχές βρήκαν ένα περίστροφο με φυσίγγιο, καθώς και 78 επιπλέον φυσίγγια. Τα ευρήματα περιλάμβαναν επίσης έναν μεγάλο αριθμό όπλων και αιχμηρών αντικειμένων, όπως πλήθος αναδιπλούμενων σουγιάδων και μαχαιριών, τσεκούρια, τόξα, τρία βέλη τόξου και ξίφη.

Κάνναβη και ζυγαριές ακριβείας

Στον ίδιο χώρο, εκτός από το εκτεταμένο οπλοστάσιο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 999 γραμμάρια κάνναβης. Μαζί με την κάνναβη, οι αρχές ανακάλυψαν και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, οι οποίες χρησιμοποιούνται συνήθως για τη ζύγιση ναρκωτικών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε

Σε βάρος του 36χρονου συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για μια σειρά σοβαρών παραβάσεων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπλέον, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, λόγω της αντίστασης που προέβαλε και της συμπεριφοράς του κατά τη σύλληψη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis