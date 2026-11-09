Ηράκλειο: 94χρονη υπέστη σοβαρά εγκαύματα σε γηροκομείο – Συνελήφθη νοσηλεύτρια

Μία 94χρονη γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό νερό σε δομή φροντίδας ηλικιωμένων, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Ηρακλείου. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του μπάνιου της ηλικιωμένης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση μεταφορά της σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Για το συμβάν, συνελήφθη μία 46χρονη νοσηλεύτρια που εργάζεται στη δομή, η οποία φέρεται να ήταν υπεύθυνη για το μπάνιο της 94χρονης.

Σοβαρά εγκαύματα για την 94χρονη

Η ηλικιωμένη γυναίκα, σε ηλικία 94 ετών, βρισκόταν σε δομή φροντίδας για ηλικιωμένους στο Ηράκλειο, όταν υπέστη τα σοβαρά εγκαύματα. Το συμβάν έλαβε χώρα ενώ της γινόταν το μπάνιο, με το καυτό νερό να προκαλεί εγκαύματα στα πόδια της. Η κατάσταση της υγείας της επέβαλε την άμεση μεταφορά της σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, λαμβάνοντας την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση των εγκαυμάτων που υπέστη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα εγκαύματα διερευνώνται, καθώς οι συγγενείς της 94χρονης έχουν προβεί σε καταγγελία προς τις αστυνομικές αρχές. Το γεγονός έχει προκαλέσει προβληματισμό σχετικά με τις διαδικασίες και την ασφάλεια που τηρούνται στις δομές φροντίδας ηλικιωμένων, ειδικά σε ό,τι αφορά την καθημερινή υγιεινή των φιλοξενούμενων.

Η καταγγελία των συγγενών και οι ισχυρισμοί τους

Οι συγγενείς της 94χρονης γυναίκας προχώρησαν στην υποβολή καταγγελίας στην αστυνομία, περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη υπέστη τα εγκαύματα. Σύμφωνα με την καταγγελία τους, τα εγκαύματα προκλήθηκαν στα πόδια της 94χρονης κατά τη διάρκεια του μπάνιου της, το οποίο της έκανε μία εργαζόμενη νοσηλεύτρια της δομής.

Οι ίδιοι οι συγγενείς αποδίδουν το περιστατικό σε αμέλεια εκ μέρους της εργαζόμενης. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι η νοσηλεύτρια δεν έλεγξε τη θερμοκρασία του νερού πριν το χρησιμοποιήσει για το μπάνιο της ηλικιωμένης. Αυτή η παράλειψη, κατά τους ισχυρισμούς τους, είχε ως αποτέλεσμα καυτό νερό να πέσει απευθείας στο δέρμα της 94χρονης, προκαλώντας της τα σοβαρά εγκαύματα που την οδήγησαν στο νοσοκομείο.

Η εμπλοκή της 46χρονης νοσηλεύτριας

Στο επίκεντρο του περιστατικού βρίσκεται μία 46χρονη νοσηλεύτρια, η οποία εργάζεται στη συγκεκριμένη δομή φροντίδας ηλικιωμένων στο Ηράκλειο. Η νοσηλεύτρια ήταν αυτή που, σύμφωνα με την καταγγελία των συγγενών, έκανε το μπάνιο στην 94χρονη γυναίκα τη στιγμή που συνέβη το ατυχές συμβάν. Οι ισχυρισμοί των συγγενών εστιάζουν στην πιθανή αμέλεια της 46χρονης, καθώς φέρεται να μην έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της θερμοκρασίας του νερού.

Η εμπλοκή της νοσηλεύτριας οδήγησε τις αρχές σε περαιτέρω ενέργειες, καθώς το περιστατικό θεωρείται σοβαρό και απαιτεί διερεύνηση. Η θέση της 46χρονης, ως υπεύθυνης για τη φροντίδα της ηλικιωμένης τη συγκεκριμένη στιγμή, την καθιστά κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση, με τις καταγγελίες να την αφορούν άμεσα.

Οι ενέργειες των αστυνομικών αρχών

Μετά την καταγγελία που υποβλήθηκε από τους συγγενείς της 94χρονης, οι αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη της 46χρονης νοσηλεύτριας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού και των ισχυρισμών περί αμέλειας που οδήγησαν στα εγκαύματα της ηλικιωμένης. Η διαδικασία της σύλληψης αποτελεί μέρος της προανάκρισης για τη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, η 46χρονη αφέθηκε ελεύθερη. Η απελευθέρωσή της έγινε με προφορική εντολή του εισαγγελέα, γεγονός που σημαίνει ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμα σε στάδιο διερεύνησης και οι τελικές αποφάσεις για τυχόν περαιτέρω νομικές ενέργειες θα ληφθούν αφού ολοκληρωθεί η εξέταση όλων των στοιχείων και μαρτυριών. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει τη διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου οι αρχές κινούνται βάσει των καταγγελιών και των νομικών πλαισίων.

Με πληροφορίες από: Topontiki