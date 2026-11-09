Αλλάζει όψη η Θεσσαλονίκη για τα φετινά Χριστούγεννα

Με «άρωμα» Κεντρικής Ευρώπης και εντυπωσιακό φωτισμό, η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα φετινά Χριστούγεννα. Ο σχεδιασμός φιλοδοξεί να μεταμορφώσει το κέντρο της πόλης σε ένα σκηνικό που θα θυμίζει τους δρόμους της Βιέννης, με τις προετοιμασίες για τις γιορτές να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ο στολισμός επεκτείνεται σταδιακά σε γειτονιές, πλατείες και κεντρικούς δρόμους, ενώ το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου έχει προγραμματιστεί για την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου.

Ο εντυπωσιακός φωτισμός και ο διάκοσμος

Στο επίκεντρο των φετινών αλλαγών βρίσκεται η οδός Τσιμισκή, η οποία θα αποκτήσει έναν εντελώς διαφορετικό φωτιστικό χαρακτήρα. Ο νέος διάκοσμος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του δήμου Θεσσαλονίκης που έχει επιμεληθεί ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, θα είναι εμπνευσμένος από την αυστριακή πρωτεύουσα.

Εντυπωσιακά φωτιστικά στοιχεία που θα παραπέμπουν σε μεγάλους πολυελαίους θα τοποθετηθούν κατά μήκος του οδικού άξονα της Τσιμισκή. Με φώτα θα «πλημμυρίσουν» και άλλες κεντρικές οδοί, όπως η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Εγνατία και η Βασιλίσσης Όλγας. Ο πεζόδρομος της Αγίας Σοφίας θα διατηρήσει τη γνώριμη φωτιστική του ταυτότητα με τον μπλε ουρανό, αλλά ο στολισμός φέτος θα επεκταθεί και στο νέο πεζοδρομημένο τμήμα του δρόμου, έως τη Μητροπόλεως.

Επιπλέον, λαμπάκια και φωτοσωλήνες θα γεμίσουν τους στύλους φωτισμού σε Αγίου Δημητρίου, Αλ. Παπαναστασίου, Μητροπόλεως, Λ. Νίκης και Ολυμπιάδος. Όσον αφορά τον κεντρικό άξονα της Αριστοτέλους, ο στολισμός θα εμπλουτιστεί με νέα χριστουγεννιάτικα στοιχεία.

Το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου προγραμματίζεται για την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Το μεγάλο έλατο, το οποίο προέρχεται από τον Ταξιάρχη, έχει ήδη επιλεγεί.

Το καλλιτεχνικό σχήμα που θα πλαισιώσει την εκδήλωση και τη μεγάλη συναυλία αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Επέκταση του εορταστικού κλίματος στις κοινότητες

Επιθυμία της δημοτικής αρχής είναι η εορταστική ατμόσφαιρα να επεκταθεί σε όλες τις δημοτικές κοινότητες της Θεσσαλονίκης. Για τον λόγο αυτό, θα τοποθετηθούν χριστουγεννιάτικα δέντρα και θα στολιστούν οι γειτονιές.

Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως στόχο το χριστουγεννιάτικο πνεύμα να απλωθεί σε κάθε γωνιά της πόλης.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην πλατεία Δικαστηρίων

Για μία ακόμη χρονιά, θα λειτουργήσει το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην πλατεία Δικαστηρίων, με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Στον χώρο θα αναπτυχθούν δεκάδες ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδια, παγοδρόμιο, καρουζέλ και καραβάκι.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα λειτουργήσει από τις 9 Δεκεμβρίου έως τις 7 Ιανουαρίου 2027. Καθημερινά θα πραγματοποιούνται ποικίλες εορταστικές εκδηλώσεις και μουσικές εμφανίσεις για τους επισκέπτες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr