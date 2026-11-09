Άνδρας απειλεί να αυτοπυρποληθεί στην Πάτρα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα, στην οδό 6ου Συντάγματος, όπου ένας άνδρας απειλεί να βάλει φωτιά στο σπίτι του και να αυτοπυρποληθεί. Η κατάσταση έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των αρχών, με ισχυρές δυνάμεις να έχουν σπεύσει στην περιοχή.

Η απειλή και η χρήση εύφλεκτου υλικού

Ο άνδρας φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει εύφλεκτο υλικό εντός της οικίας του, ενισχύοντας τους φόβους για την εξέλιξη του περιστατικού. Οι απειλές του εστιάζονται τόσο στην πρόκληση πυρκαγιάς στο σπίτι του όσο και στην αυτοπυρπόληση.

Κινητοποίηση των αρχών στην οδό 6ου Συντάγματος

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, περιλαμβανομένων δύο διαπραγματευτών της Ελληνικής Αστυνομίας, σε μια προσπάθεια να επιλυθεί η κατάσταση ειρηνικά. Παράλληλα, έχουν σπεύσει κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, έτοιμα να επέμβουν αν χρειαστεί.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr