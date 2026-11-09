Χανιά: Σκουπιδιάρικο έπεσε σε καφετέρια στο Ενετικό Λιμάνι, τραυματίζοντας δύο πελάτες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα, 9 Νοεμβρίου 2026, λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Ένα μικρό ηλεκτροκίνητο σκουπιδιάρικο, του οποίου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε σε καφετέρια, παρασύροντας ό,τι βρέθηκε στον διάβα του. Από την πρόσκρουση, δύο πελάτες του καταστήματος τραυματίστηκαν, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Το χρονικό της πρόσκρουσης

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2026, λίγο μετά τις 10 το πρωί, σε ένα κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο των Χανίων, το Ενετικό Λιμάνι. Ο οδηγός ενός μικρού ηλεκτροκίνητου σκουπιδιάρικου, κινούμενος στην περιοχή, έχασε για αδιευκρίνιστο λόγο τον έλεγχο του οχήματος. Το σκουπιδιάρικο εξετράπη της πορείας του με ανεξέλεγκτο τρόπο.

Η πορεία του οχήματος κατέληξε στην πρόσκρουση με παρακείμενη καφετέρια, όπου το σκουπιδιάρικο «καρφώθηκε» στην πρόσοψη του καταστήματος. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που το όχημα παρέσυρε ό,τι βρήκε μπροστά του, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές στην καφετέρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν πελάτες που απολάμβαναν αμέριμνοι τον καφέ τους.

Οι τραυματίες και η κατάσταση του οδηγού

Από την ανεξέλεγκτη πορεία του σκουπιδιάρικου και την επακόλουθη πρόσκρουση στην καφετέρια, δύο πελάτες που βρίσκονταν στο σημείο τραυματίστηκαν. Άμεσα στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο τραυματίες. Οι δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο των Χανίων για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση της υγείας τους.

Ο οδηγός του σκουπιδιάρικου, αν και είναι καλά στην υγεία του και δεν φέρει σωματικές βλάβες, παραμένει σε κατάσταση σοκ από το συμβάν. Η απώλεια του ελέγχου του οχήματος και οι συνέπειες που αυτή είχε, τον άφησαν εμφανώς συγκλονισμένο από το ατύχημα που σημειώθηκε στο Ενετικό Λιμάνι.

Άμεση κινητοποίηση αρχών και σύλληψη

Μετά το τροχαίο, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας έφτασαν γρήγορα στο σημείο του συμβάντος για την καταγραφή των δεδομένων και τη διενέργεια των απαραίτητων ερευνών. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του σκουπιδιάρικου, στον οποίο πέρασαν χειροπέδες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας που προβλέπεται για τέτοια περιστατικά.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο έχει αναλάβει το λιμεναρχείο Χανίων, δεδομένου ότι το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή του λιμανιού. Επιπλέον, στο σημείο κλήθηκε και πραγματογνώμονας, ο οποίος θα εξετάσει όλα τα στοιχεία, από την κατάσταση του οχήματος μέχρι τις συνθήκες του δρόμου, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του ατυχήματος και να εξαχθούν τα σχετικά συμπεράσματα.

Οι επόμενες ενέργειες και η συνέχεια

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή του Ενετικού Λιμανιού, ένα σημείο με μεγάλη επισκεψιμότητα και κίνηση, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος και η πρόσκρουση στην καφετέρια άφησε πίσω της υλικές ζημιές στο κατάστημα και δύο τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο των Χανίων και η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται.

Οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειες για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, με το λιμεναρχείο και τον πραγματογνώμονα να συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και μαρτυρίες. Ο οδηγός παραμένει υπό κράτηση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της προανάκρισης για να δοθούν απαντήσεις σχετικά με τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του μικρού ηλεκτροκίνητου σκουπιδιάρικου και την πρόσκρουση στην καφετέρια.

Με πληροφορίες από: Newsit