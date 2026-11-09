Πάτρα: Άνδρας απειλεί να αυτοπυρποληθεί και να κάψει το σπίτι του

Συναγερμός έχει σημάνει το πρωί της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου 2026, στην Πάτρα, έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό στην οδό 6ου Συντάγματος. Ένας άνδρας έχει κλειστεί μέσα στο σπίτι του και απειλεί να βάλει φωτιά στην οικία του, καθώς και να αυτοπυρποληθεί. Η κατάσταση έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, με ισχυρές δυνάμεις να έχουν σπεύσει στο σημείο.

Η κινητοποίηση των αρχών

Από την πρώτη στιγμή που σήμανε ο συναγερμός, το πρωί της Δευτέρας, στην οδό 6ου Συντάγματος της Πάτρας, οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με σκοπό την διαχείριση του περιστατικού και την ασφάλεια τόσο του ίδιου του άνδρα όσο και των γύρω περιοίκων. Η παρουσία της αστυνομίας είναι εμφανής, περιμετρικά του σπιτιού όπου εκτυλίσσεται το συμβάν.

Παράλληλα με τις αστυνομικές δυνάμεις, στο σημείο βρίσκονται και άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, έτοιμοι να επέμβουν σε περίπτωση που οι απειλές του άνδρα για πυρκαγιά γίνουν πράξη. Η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι ο άνδρας έχει εκφράσει την πρόθεσή του να κάψει το σπίτι. Επίσης, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρίσκεται σε ετοιμότητα, προκειμένου να παράσχει άμεση ιατρική βοήθεια εφόσον χρειαστεί, με βασική προτεραιότητα να αποφευχθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Ο ρόλος των διαπραγματευτών

Στην προσπάθεια να επιλυθεί η κατάσταση με ασφάλεια, δύο ειδικοί διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ. έχουν μεταβεί στο σημείο του περιστατικού στην Πάτρα. Οι διαπραγματευτές επιχειρούν να έρθουν σε επικοινωνία με τον άνδρα, ο οποίος έχει κλειστεί μέσα στην οικία του. Στόχος τους είναι να τον πείσουν να εγκαταλείψει τις απειλές του και να βγει από το σπίτι, διαχειριζόμενοι την κατάσταση με ψυχραιμία και επαγγελματισμό.

Οι προσπάθειες των διαπραγματευτών είναι κρίσιμες, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής πίεσης. Η επικοινωνία μαζί του αποτελεί το κλειδί για την εκτόνωση της κρίσης, με τις αρχές να ελπίζουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα χωρίς περαιτέρω επιπλοκές. Η βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφαλής αντιμετώπιση του περιστατικού και η αποφυγή οποιουδήποτε τραυματισμού.

Οι απειλές του άνδρα και οι πληροφορίες για την κατάστασή του

Ο άνδρας, ο οποίος βρίσκεται εντός της οικίας του στην οδό 6ου Συντάγματος, έχει εκφράσει σαφείς απειλές ότι θα αυτοπυρποληθεί και θα βάλει φωτιά στο σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει εύφλεκτο υλικό στον χώρο, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές και εντείνει την προσοχή τους. Αυτή η πληροφορία καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη και επιτακτική την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση.

Επιπλέον, ο ίδιος ο άνδρας φέρεται να κάλεσε τις Αρχές, δηλώνοντας ότι θα κάνει κακό στον εαυτό του. Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι ο άνδρας φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα ή προβλήματα ψυχικής υγείας. Αυτό το στοιχείο λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τις δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο, καθώς καθοδηγεί την προσέγγιση των διαπραγματευτών και των υπολοίπων αρχών στην προσπάθεια να τον βοηθήσουν.

Εξέλιξη του περιστατικού

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη το πρωί της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου 2026, με τις αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ασφαλή διαχείρισή του. Η περιοχή γύρω από την οδό 6ου Συντάγματος παραμένει αποκλεισμένη, ενώ η παρουσία των αστυνομικών, πυροσβεστικών δυνάμεων και του ΕΚΑΒ είναι συνεχής. Η βασική προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων είναι η αποφυγή οποιουδήποτε τραυματισμού και η εκτόνωση της κατάστασης χωρίς περαιτέρω κίνδυνο.

Οι διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν τις προσπάθειες επικοινωνίας με τον άνδρα, ελπίζοντας να τον πείσουν να εγκαταλείψει τις απειλές του και να συνεργαστεί με τις αρχές. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για να επέμβουν εφόσον κριθεί αναγκαίο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Newsit